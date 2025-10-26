बस 50,000 रुपये में iPhone 16 और 45,000 रुपये में iPhone 15! अमेजन से अब भी सस्ते में ऐसे खरीद सकते हैं अपना पसंदीदा फोन

iPhone Amazon offers: दिवाली पर्व पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चल रही धूमधाम वाली सेल में अगर आप अपना iPhone सस्ते में नहीं खरीद पाए हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है. कुछ पॉपुलर ई-कॉमर्स साइट्स फेस्टिव सीजन के चलते प्रीमियम Apple डिवाइस पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं. सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज स्कीम के साथ ये iPhone और भी सस्ते हो जाते हैं.

कम कीमत पर iPhone 16 और iPhone 15 आप कैसे लें सकते हैं और फ्लैट डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर का कैसे इस्तेमाल करके भारी बचत कर सकते हैं यहां डिटेल देखें.

Advertisment

Also read : Emergency Fund: पोस्ट ऑफिस, बैंक बचत या एफडी, कहां, कितना पैसा रखें ताकि हर मुश्किल में तुरंत काम आए

50000 रुपये में कैसे खरीदें iPhone 16?

iPhone 16, जिसे लॉन्च पर 79,900 रुपये में बेचा गया था, अब Amazon पर 66,900 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से 16% कम. इसके अलावा, बैंक ऑफर्स और कैशबैक से कीमत और भी कम हो सकती है.

Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले खरीदार कैशबैक Amazon Pay बैलेंस के रूप में पा सकते हैं. इसके अलावा, कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर No Cost EMI का विकल्प भी है. स्टैंडर्ड EMI प्लान लगभग 3,250 रुपये प्रति माह से शुरू होते हैं, जो 3 से 24 महीने की अवधि के लिए और बैंक के अनुसार अलग-अलग ब्याज दरों पर उपलब्ध हैं – HDFC, Axis, SBI, ICICI, Kotak और अन्य बैंक इसमें शामिल हैं. वहीं, चुनिंदा बैंक जैसे HDFC और Kotak पर डेबिट कार्ड EMI भी उपलब्ध है, जिसमें थोड़ी प्रोसेसिंग फीस लगती है.

इसके अलावा, Amazon के एक्सचेंज ऑफर के जरिए पुराने स्मार्टफोन के बदले iPhone 16 पर 44,050 रुपये तक की बचत की जा सकती है, मॉडल और स्थिति के आधार पर. कैशबैक, EMI और एक्सचेंज ऑफर्स मिलाकर iPhone 16 की कीमत 50,000 रुपये से भी कम हो सकती है, बशर्ते आप योग्य हों और बैंक ऑफर्स का फायदा उठाएं.

iPhone 16 में A18 Bionic चिपसेट है. इसका रियर कैमरा सेटअप 48 MP Fusion लेंस और 12 MP अल्ट्रावाइड कैमरा के साथ आता है. इसमें 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है.

Also read : SIP Shocking Truth : 10,000 रुपये एसआईपी की कीमत को कैसे खा रही महंगाई, फ्यूचर वैल्यू की चौंकाने वाली सच्‍चाई

सस्ते में कैसे खरीदें iPhone 15?

अगर आपको सबसे नया iPhone लेने का उतना शौक नहीं है, तो iPhone 15 भी एक शानदार ऑप्शन है. iPhone 15 पहला ऐसा मॉडल है जिसमें Type-C चार्जिंग पोर्ट है और Lightning पोर्ट को छोड़ दिया गया है. iPhone 15 का 128 GB वेरिएंट अब 53,100 रुपये में उपलब्ध है, जो लॉन्च प्राइस 79,900 रुपये से काफी कम है.

बैंक ऑफर्स की बात करें तो Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड पर 1,593 रुपये तक का कैशबैक Amazon Pay बैलेंस में मिलता है. No Cost EMI का लाभ भी उसी कार्ड पर लिया जा सकता है. iPhone 15 पर भी एक्सचेंज ऑफर के जरिए 44,050 रुपये तक की बचत की जा सकती है, जिससे इसकी कीमत 45,000 रुपये से कम हो सकती है. iPhone 15 में A16 Bionic चिप है, जो फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देता है और प्रो-ग्रेड कैमरों के साथ यह 2025 में भी एक दमदार विकल्प है.