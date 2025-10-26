SIP Shocking Truth : 10,000 रुपये एसआईपी की 15 और 20 साल बाद कितनी होगी असली कीमत

SIP return vs inflation calculator : आपने अक्सर अपने पिता या बाबा से यह कहते सुना होगा कि हमारे समय में 100 रुपये में भर भर के काजू बादाम आ जाते थे. अगर आप ही 40 की उम्र में पहुंच रहे हों और आज से 25 से 30 साल पहले का ध्यान करें तो याद होगा कि 10 रुपये की भी वैल्यू थी और इसमें आप बाहर नाश्ता कर सकते थे. लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया और बाहर एक लंच की थाली के लिए भी 300 से 400 रुपये खर्च हो जाते हैं. यानी महंगाई (Inflation) मल्टीपल टाइम बढ़ चुकी है.

आपने कभी सोचा है कि आज से 20 साल बाद क्या होगा. क्या तब भी 10,000 रुपये में मंथली मार्केट कर पाएंगे, जो आज बहुत से लोग इसी बजट में कर लेते हैं. आज आपके घर का मंथली खर्च 70,000 रुपये है तो 20 साल बाद कितना होगा. नहीं तो ये कैलकुलेशन आपके लिए ही है. अगर आपने आज से 15 साल, 20 साल या 25 साल बाद के लिए कोई टारगेट बनाकर एसआईपी शुरू की है तो जानना चाहिए कि उस एसआईपी (SIP) की असल वैल्यू तब क्या होगी.

कहां गलती करते हैं निवेशक?

फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय एक गलती (common financial planning mistakes investors make) अक्सर निवेशक कर जाते हैं कि वे महंगाई का ध्यान नहीं रखते. उनके दिमाग में रहता है कि आज से 15 साल बाद 50 लाख रुपये या 20 साल बाद 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस बनाना है, लेकिन यह ध्यान नहीं रहता कि महंगाई एडजस्ट करने के बाद उस कॉर्पस की असली वैल्यू फ्यूचर में क्या रहेगी. क्या आपके फाइनेंशियल गोल (Financial Planning) के लिए वो कॉर्पस पर्याप्त होगा. इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर हमेशा प्लानिंग करते समय फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने की सलाह देते हैं.

वर्तमान में किसी काम पर खर्च : 50,00,000 रुपये

महंगाई दर : 5 फीसदी

15 साल बाद उसी काम पर खर्च : करीब 1 करोड़ रुपये

20 साल बाद उसी काम पर खर्च : 1,32,66,489 रुपये

साफ है कि 15 साल बाद आज के 50 लाख की वैल्यू सिर्फ 25 लाख रुपये रह जाएगी और 20 साल बाद यह करीब 35 से 40 फीसदी के बीच रह जाएगी.

(Note : फ्यूचर कास्ट के लिए एम्फी के इनफ्लेशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. लिंक : https://www.mutualfundssahihai.com/en/calculators/inflation-calculator)

10 हजार रुपये SIP : 15 साल बाद असल वैल्यू

मंथली SIP : 10,000 रुपये

रिटर्न अनुमान : 12 फीसदी

कुल अवधि : 15 साल

महंगाई दर : 5 फीसदी

15 साल में कुल निवेश : 18,00,000 रुपये

15 साल बाद टोटल वैल्यू : 24,27,097 रुपये

रिटर्न : 6,27,097 रुपये

(Note : बिना महंगाई एडजस्ट किए वैल्यू : 50,45,760 रुपये)

10 हजार रुपये SIP : 20 साल बाद असल वैल्यू

मंथली SIP : 10,000 रुपये

रिटर्न अनुमान : 12 फीसदी

कुल अवधि : 20 साल

महंगाई दर : 5 फीसदी

15 साल में कुल निवेश : 24,00,000 रुपये

15 साल बाद टोटल वैल्यू : 37,65,683 रुपये

रिटर्न : 13,65,683 रुपये

(Note : बिना महंगाई एडजस्ट किए वैल्यू : 99,91,479 रुपये)

10 हजार रुपये SIP : 25 साल बाद असल वैल्यू

मंथली SIP : 10,000 रुपये

रिटर्न अनुमान : 12 फीसदी

कुल अवधि : 25 साल

महंगाई दर : 5 फीसदी

15 साल में कुल निवेश : 30,00,000 रुपये

15 साल बाद टोटल वैल्यू : 56,03,769 रुपये

रिटर्न : 26,03,769 रुपये

(Note : बिना महंगाई एडजस्ट किए वैल्यू : 1,89,76,350 रुपये)

(नोट : इस आर्टिकल का उद्देश्य जानकारी देना है. महंगाई दर में समय के साथ बदलाव होता रहता है. बाजार में जोखिम होता है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)