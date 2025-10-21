इस सर्दी जागरूक रहें और अपने शहर की वायु गुणवत्ता iPhone और Android के टॉप AQI ऐप्स से ट्रैक करें

Diwali 2025: दिवाली 2025 के बाद पूरे उत्तर भारत की हवा बहुत खराब हो गई है, खासकर उत्तरी भारत के मैदानी इलाको में। दिल्ली एनसीआर फिर से धुएँ और धुंध में डूब गया है। सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, छोटे और मिडिल टियर के शहर भी इस साल प्रदूषण (pollution) से प्रभावित हुए हैं। मौसम की स्थिति, पटाखे और खेतों की फसल जलाने की वजह से हवा और भी खराब हुई है। ऐसे में बाहर जाने से पहले वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) जरूर चेक करें और साथ ही सावधानी बरतें।

टीवी न्यूज़ से आप AQI यानी वायु गुणवत्ता स्तर पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन आपके स्मार्टफोन पर कई ऐप्स हैं, जिन्हें सरकार और थर्ड-पार्टी डेवलपर्स ने बनाया है। 2025 में, हमने iOS और Android दोनों के ऐप स्टोर्स की जांच की है और कुछ ऐसे ऐप्स सुझाए हैं, जो आने वाले महीनों में बदलते मौसम और प्रदूषण से पहले ही आपको जानकारी दे सकते हैं।

तो फिर, बिना देरी किए, आइए देखते हैं 2025 में भरोसेमंद AQI मॉनिटरिंग ऐप्स की हमारी टॉप लिस्ट।

1. Sameer (CPCB – सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड)

भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का आधिकारिक ऐप होने के नाते, Sameer सरकारी प्रमाणित डेटा का भरोसेमंद स्रोत है। यह देश भर में CPCB की व्यापक निगरानी नेटवर्क से सीधे रियल-टाइम AQI रीडिंग्स लेता है।

2. AQI India (Purelogic Labs द्वारा)

AQI India भी बढ़ते AQI स्तर पर नजर रखने के लिए एक बेहतरीन ऐप है, जिसे इसके यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस और व्यापक डेटा कवरेज के लिए जाना जाता है। यह कई स्रोतों से डेटा एकत्र करता है, जिनमें सरकारी स्टेशन और इसके अपने लो-कॉस्ट सेंसर नेटवर्क शामिल हैं, जिससे वायु गुणवत्ता का बहुत ही स्थानीय स्तर पर दृश्य मिलता है।

यह ऐप बहुत ही डिटेल में जानकारी देता है, कभी-कभी छोटे-छोटे मोहल्लों तक की हवा की स्थिति दिखाता है। इसका डिजाइन आसान और समझने में सरल है। आप इसमें लाइव AQI मैप, 7 दिन का मौसम और प्रदूषण का पूर्वानुमान, स्वास्थ्य सलाह, अपने पसंदीदा इलाके के लिए अलर्ट और प्रदूषकों का विवरण देख सकते हैं। साथ ही, यह मौसम की जानकारी भी दिखाता है, ताकि आपको पूरा पर्यावरण का हाल पता चल सके।

3. IQAir AirVisual

IQAir AirVisual बहुत विस्तार से वायु गुणवत्ता की जानकारी देता है, इसलिए यह उन लोगों में लोकप्रिय है जो अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर दोनों तरह की कवरेज चाहते हैं। यह ऐप सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड सेंसर और मौसम मॉडलिंग को मिलाकर बहुत सटीक 7-दिन का पूर्वानुमान प्रदान करता है। इसकी 3D वर्ल्ड पॉल्यूशन मैप वैश्विक और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता को देखने के लिए खास है।

यह ऐप दुनिया भर के 5 लाख से अधिक स्थानों (भारत में भी मजबूत कवरेज) के लिए रियल-टाइम AQI और पूर्वानुमान देता है। इसमें विशिष्ट स्वास्थ्य सलाह और प्रमुख प्रदूषकों का डेटा भी शामिल है। इसके अलावा, यह जंगल की आग का धुआँ और पराग कण (pollen) के स्तर को भी ट्रैक करता है।

4. Air Quality | AirVisual Lite (Air Matters द्वारा)

Air Quality | AirVisual Lite भी इस क्षेत्र का एक मजबूत ऐप है। यह कई सरकारी स्टेशनों से भरोसेमंद डेटा प्रदान करता है और इसे सरल और आसान तरीके से पेश करता है। आप इसमें रोज़ाना और घंटे-घंटे के AQI के बदलाव आसानी से देख सकते हैं, और यह ज्यादा जानकारी से परेशान नहीं करता।

यह ऐप रियल-टाइम AQI, 5-दिन का पूर्वानुमान, प्रदूषकों का विवरण और स्वास्थ्य सुझाव देता है। इसका आसान इंटरफेस उपयोगकर्ताओं के लिए मौजूदा हवा की स्थिति को समझना सरल बनाता है।

5. Plume Labs: Air Quality App

अब AccuWeather का हिस्सा, Plume Labs शहरी भारत में प्रदूषण की स्थिति जानने के लिए एक शक्तिशाली ऐप है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है हर सड़क और मोहल्ले के स्तर तक प्रदूषण का नक्शा और प्रमुख प्रदूषकों जैसे PM2.5 और NO2 के लिए सटीक 72 घंटे का पूर्वानुमान।

यह ऐप 12,000+ सरकारी स्टेशनों से डेटा, AI आधारित मौसम मॉडल, ट्रैफिक और मौसम डेटा को मिलाकर काम करता है। इसमें “Clean-Air Coaching” नोटिफिकेशन भी है, जो आपको असल समय में सलाह देता है, जैसे बाहर जाते समय साफ-सुथरी हवा वाले रास्ते चुनना, ताकि आपका व्यक्तिगत प्रदूषण एक्सपोज़र कम हो सके।

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.