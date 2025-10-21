scorecardresearch
निवेश-बचत

स्मॉल कैप फंड कैटेगरी ने 5 साल में करीब 28% दिया औसत रिटर्न, टॉप 7 स्कीम में 30% से ज्यादा हुई कमाई

Written byViplav Rahi

Top Small Cap Funds : पिछले 5 साल में स्मॉल कैप फंड कैटेगरी का औसत सालाना रिटर्न 27.98% रहा है, जबकि टॉप 7 स्कीम का एवरेज रिटर्न 30% से ऊपर है.

Viplav Rahi
Top 7 Small Cap Funds, Quant Small Cap Fund, Nippon India Small Cap Fund, Invesco India Small Cap Fund, HDFC Small Cap Fund, Bandhan Small Cap Fund, Tata Small Cap Fund, HSBC Small Cap Fund

High Risk High Return : टॉप 7 स्मॉल कैप फंड्स ने 5 साल में 30% से ज्यादा रिटर्न दिया है. (AI Generated Image)

Small Cap Mutual Funds Return : पिछले 5 साल के रिटर्न के आंकड़ों को देखें तो स्मॉल कैप फंड ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. इस दौरान स्मॉल कैप फंड कैटेगरी का औसत सालाना रिटर्न 27.98% रहा है. सभी इक्विटी फंड्स के कैटेगरी रिटर्न पर नजर डालें तो ये तीसरे नंबर पर है. पहले नंबर पर पीएसयू फंड (Thematic-PSU Fund) हैं, जिनका 5 साल का कैटेगरी रिटर्न 35.09% है, वहीं 30.60% एवरेज रिटर्न के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (Thematic-Infrastructure Fund) कैटेगरी दूसरे नंबर पर है. मिड कैप फंड्स कैटेगरी का 5 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न 25.93% है और यह पांचवें नंबर पर है. वहीं, 18.75% रिटर्न के साथ लार्ज कैप फंड्स कैटेगरी इससे काफी नीचे, 18वें नंबर पर है. यानी मार्केट सेगमेंट आधारित म्यूचुल फंड कैटेगरीज में स्मॉल कैप फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बेहतर है.

टॉप 7 स्मॉल कैप फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड 

स्मॉल कैप फंड्स ने कैटेगरी के तौर पर मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है. लेकिन पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले स्मॉल कैप फंड्स कौन से हैं? यहां हमने उन टॉप 7 स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बताया है, जिनका 5 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न 31% से ऊपर रहा है. इन सभी के लंपसम और SIP रिटर्न के अलावा एक्सपेंस रेशियो की जानकारी भी दी है, ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो.

1.क्वांट स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(Quant Small Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 35.61 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 4.59  लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 11,18,845 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 25.22%

एक्सपेंस रेशियो : 0.71%

2.  निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 33.83 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 4.29 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 10,89,139 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 24.1 %

एक्सपेंस रेशियो : 0.64 %

3.  इनवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(Invesco India Smallcap Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 32.88 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 4.14  लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 11,43,547 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 26.13 %

एक्सपेंस रेशियो : 0.40 %

4. बंधन स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(Bandhan Small Cap Fund - Direct Plan) 

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 32.72 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 4.12 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 12,02,001 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 28.22 % 

एक्सपेंस रेशियो : 0.41 %

5. टाटा स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(Tata Small Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 31.54 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 3.94 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 10,28,591 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 21.72 %

एक्सपेंस रेशियो : 0.33 %

6. एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Small Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 31.46 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 3.93 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 10,58,899 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 22.92 %

एक्सपेंस रेशियो : 0.68 %

7. एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(HSBC Small Cap Fund - Direct Plan)

लंपसम पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न (CAGR) : 31.20 %

1 लाख के लंपसम की 5 साल में फंड वैल्यू : 3.89 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 5 साल में फंड वैल्यू : 10,14,161 रुपये

SIP पर 5 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 21.14 %

एक्सपेंस रेशियो : 0.65 %

(सोर्स : AMFI, वैल्यू रिसर्च)

स्मॉल कैप फंड्स यानी हाई रिस्क, हाई रिटर्न इनवेस्टमेंट

पिछले 5 साल में टॉप 7 स्मॉल कैप फंड्स ही नहीं, पूरी कैटेगरी का औसत रिटर्न (Small Cap Funds Return) काफी शानदार रहा है. लेकिन इन आंकड़ों को देखते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्मॉल कैप फंड्स को हाई रिस्क, हाई रिटर्न इनवेस्टमेंट माना जाता है. लार्ज कैप और मिड कैप फंड कैटेगरी के मुकाबले अगर इनका रिटर्न ज्यादा रहा है, तो रिस्क भी अधिक माना जाता है. यही वजह है कि रिस्कोमीटर पर इन सभी फंड्स को वेरी हाई रिस्क (Very High Risk) की कैटेगरी में रखा गया है. साथ ही यह भी ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड्स में पिछले रिटर्न के भविष्य में जारी रहने की गारंटी नहीं होती. इसके अलावा स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करते समय हमेशा लंबी अवधि यानी 5 साल से ज्यादा समय तक निवेश की तैयारी रखना भी जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार-चढ़ाव का असर पड़ने का रिस्क और बढ़ जाता है.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)

