Amazon Web Services ने सामान्य कामकाज में वापसी की – जानिए क्या वजह बनी 15 घंटे के ग्लोबल आउटेज की

अमेज़न (Amazon) ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा में हुई बड़ी बाधा को ठीक कर दिया है, जिसने रविवार को विश्वभर में इंटरनेट उपयोग को प्रभावित किया था. इस समस्या का असर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पड़ा, जिनमें सोशल मीडिया, गेमिंग, फूड डिलीवरी, स्ट्रीमिंग और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं.

AWS की सेवाएं हुई दुरुस्त

अमेज़न वेब सर्विसेज़ (AWS) ने कहा कि उसके सिस्टम “सामान्य संचालन में लौट आए हैं,” जिससे 15 घंटे लंबी सेवा बाधा समाप्त हो गई. पहले, कंपनी ने बताया था कि आउटेज का मुख्य कारण हल कर दिया गया है, लेकिन कुछ AWS सेवाएं अभी भी कनेक्टिविटी समस्याओं का सामना कर रही थीं. इसमें इसकी Lambda सेवा भी शामिल थी, जो स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर ऐप्स को क्लाउड के माध्यम से चलाने की अनुमति देती है.

AWS ने कहा कि उनके Lambda सर्विस यूज़र्स को कभी-कभी ऐसे एरर आ सकते हैं जब उनके फ़ंक्शन किसी और सिस्टम या सर्विस से जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेटवर्क में थोड़ी दिक्कतें बची हुई हैं. हालाँकि इसे ठीक करने के लिए AWS ने अस्थायी तौर पर Lambda की SQS क्यू चेक करने की स्पीड धीमी कर दी थी. अब जब चीज़ें सुधर रही हैं, ज़्यादा काम सही हो रहा है और एरर कम हो रहे हैं, तो कंपनी धीरे-धीरे इसे फिर से सामान्य स्पीड पर ला रही है.