Amazon Web Services ने सामान्य कामकाज में वापसी की – जानिए क्या वजह बनी 15 घंटे के ग्लोबल आउटेज की

अमेज़न (Amazon) ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा में हुई बड़ी बाधा को ठीक कर दिया है, जिसने रविवार को विश्वभर में इंटरनेट उपयोग को प्रभावित किया था. इस समस्या का असर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पड़ा, जिनमें सोशल मीडिया, गेमिंग, फूड डिलीवरी, स्ट्रीमिंग और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं.
AWS की सेवाएं हुई दुरुस्त
अमेज़न वेब सर्विसेज़ (AWS) ने कहा कि उसके सिस्टम “सामान्य संचालन में लौट आए हैं,” जिससे 15 घंटे लंबी सेवा बाधा समाप्त हो गई. पहले, कंपनी ने बताया था कि आउटेज का मुख्य कारण हल कर दिया गया है, लेकिन कुछ AWS सेवाएं अभी भी कनेक्टिविटी समस्याओं का सामना कर रही थीं. इसमें इसकी Lambda सेवा भी शामिल थी, जो स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर ऐप्स को क्लाउड के माध्यम से चलाने की अनुमति देती है.
AWS ने कहा कि उनके Lambda सर्विस यूज़र्स को कभी-कभी ऐसे एरर आ सकते हैं जब उनके फ़ंक्शन किसी और सिस्टम या सर्विस से जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेटवर्क में थोड़ी दिक्कतें बची हुई हैं. हालाँकि इसे ठीक करने के लिए AWS ने अस्थायी तौर पर Lambda की SQS क्यू चेक करने की स्पीड धीमी कर दी थी. अब जब चीज़ें सुधर रही हैं, ज़्यादा काम सही हो रहा है और एरर कम हो रहे हैं, तो कंपनी धीरे-धीरे इसे फिर से सामान्य स्पीड पर ला रही है.
AWS ने सुबह 8 बजे (Eastern Time) कहा कि सिस्टम की स्थिति अब “degraded” से “impacted” हो गई है. इसका मतलब है कि अभी भी बहुत सारे यूज़र रिक्वेस्ट्स पेंडिंग हैं और वे उन्हें ठीक करने में काम कर रहे हैं. बाद में कंपनी ने साफ़ किया कि बाकी सभी तकनीकी समस्याएँ हल कर दी गई हैं.
AWS में बड़ा आउटेज क्यों हुआ?
कंपनी ने बताया कि इसकी मुख्य वजह एक “DNS समस्या” थी. DNS (Domain Name System) इंटरनेट का ऐसा सिस्टम है जो वेबसाइट के नाम को नंबर वाले IP एड्रेस में बदलता है, जैसे इंटरनेट की फ़ोनबुक.
Eastern Time के हिसाब से सुबह 6:35 बजे, AWS ने कहा कि आउटेज “पूरा संभाल लिया गया” है, यानी ज़्यादातर सिस्टम फिर से सामान्य हो गए हैं. लेकिन बाद में उनके इंजीनियरों ने बताया कि कुछ सेवाओं में अभी भी ज्यादा एरर आ रहे थे.
ये समस्या US-East-1 (North Virginia) रीजन में शुरू हुई, जो AWS के लिए एक अहम ऑपरेशन सेंटर है. इससे एक चेन रिएक्शन हुआ और दुनिया भर की कई डिजिटल सेवाएं प्रभावित हुईं.
कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म प्रभावित हुए ?
Monitoring साइट Downdetector ने बताया कि यूज़र्स को WhatsApp, Snapchat, Pinterest, Zoom, Signal, Fortnite, Xbox और YouTube जैसे कई लोकप्रिय प्लेटफ़ॉर्म्स में दिक्कतें आईं. इसके अलावा काम और लाइफस्टाइल से जुड़े ऐप्स जैसे Canva, Duolingo, Strava और Peloton भी प्रभावित हुए और उनमें एरर दिख रहे थे.
फोटो शेयरिंग वेबसाइट Flickr ने कहा कि Amazon Web Services में बड़ी समस्या के कारण वह कुछ समय के लिए ऑफ़लाइन हो गई थी.
क्या समस्या अभी भी जारी रहेगी?
AWS के इंजीनियरों ने कहा कि ज़्यादातर सिस्टम फिर से स्थिर हो रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी धीमेंपनियां अभी कुछ समय तक रह सकती हैं. कंपनी ने अभी तक यह पूरी जानकारी नहीं दी है कि समस्या कैसे हुई और इसे भविष्य में रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.
