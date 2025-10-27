ब्रेकआउट के बाद ये 3 स्टॉक दिखा सकते हैं दम, 1 महीने में 10 से 13% रिटर्न की उम्मीद

Stock Market Investment Ideas : क्‍या आप बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाकर 3 से 4 हफ्तों में हाई रिटर्न चाहते हैं. अगर हां तो आपके पास अच्‍छा मौका है. फंडामेंटली मजबूत कुछ स्‍टॉक आने वाले 1 महीने के अंदर तेज रैली दिखाने को तैयार (Stocks to Buy Short Term) हैं. ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्‍योरिटीज ने ऐसे 3 शेयरों की लिस्‍ट (Stocks to Buy for Short Term) दी है, जो अगले 21 से 28 दिनों में करंट प्राइस से 10 से 13 फीसदी तक मजबूत हो सकते हैं.

यानी आप 1 महीने के लिए (Short Term Investment) बाजार में 1 लाख रुपये लगाकर उस पर 13,000 रुपये तक मुनाफा कमा सकते हैं. ये शेयर ब्रेक आउट के बाद टेक्निकल चार्ट पर मजबूत दिख रहे हैं और इनमें तेजी बने रहने के संकेत मिल रहे हैं. इन शेयरों की लिस्‍ट में Hindalco Industries, Can Fin Homes और Cholamandalam Investment and Finance Company शामिल हैं.

Hindalco Industries

CMP : 824 रुपये

Buy Range : 815-798 रुपये

Stop loss : 771 रुपये

रिटर्न अनुमान : 9% –13%

हिंडाल्को ने 826 रुपये पर अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ है और 790 रुपये के स्तर पर "राउंडेड बॉटम" का ब्रेकआउट भी दिया है. यह वीकली चार्ट पर दिखाता है कि मिड टर्म में तेजी का ट्रेंड जारी रह सकता है.

शेयर लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है और हर बार ऊंचे टॉप और ऊंचे बॉटम बना रहा है.

यह अपने 20, 50, 100 और 200-दिन के मूविंग एवरेज (SMA) के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसके बुलिश ट्रेंड की पुष्टि करता है.

मोमेंटम इंडिकेटर्स भी तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं. वीकली और मंथली RSI पॉजिटिव स्थिति में हैं, जो बताता है कि शेयर में नई तेजी की ताकत आई है.

इसके अलावा, डेली और वीकली बोलिंगर बैंड्स भी खरीदारी का संकेत दे रहे हैं, जो तेजी के मूड को और मजबूत बनाते हैं.

इस विश्लेषण के आधार पर, शेयर में 877 से 913 रुपये तक की बढ़त की संभावना है.

Can Fin Homes

CMP : 848 रुपये

Buy Range : 835-818 रुपये

Stop loss : 785 रुपये

Upside : 10%–13%

केन फिन होम्स ने वीकली चार्ट पर 818 रुपये के स्तर पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मजबूत ब्रेकआउट दिया है. यह ब्रेकआउट एक बुलिश कैंडल के साथ आया है, जो मोमेंटम (गति) में बदलाव का संकेत देता है. इस ब्रेकआउट के साथ बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखने को मिली है, जो बताती है कि बाजार में निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है.

शेयर अपने 20, 50, 100 और 200-दिन के मूविंग एवरेज (SMA) से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो मजबूत ट्रेंड और स्थिर तेजी का संकेत है. यह वीकली चार्ट पर ऊपरी बोलिंगर बैंड के ऊपर बंद हुआ है, जो खरीदारी का संकेत देता है.

मोमेंटम इंडिकेटर्स भी तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं. वीकली RSI अब 62 के रेजिस्टेंस स्तर के ऊपर है और अपनी रेफरेंस लाइन से ऊपर टिके रहने के कारण तेजी के संकेत को और मजबूत बनाता है. इस विश्लेषण के अनुसार, शेयर में 910 से 935 रुपये तक की बढ़त की संभावना है.

Cholamandalam Investment and Finance Company

CMP : 1734 रुपये

Buy Range : 1730-1695 रुपये

Stop loss : 1625 रुपये

Upside : 10%–13%

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी पिछले कई समय फ्रेम्स में लगातार तेजी के ट्रेंड में बना हुआ है और ऊंचे टॉप और ऊंचे बॉटम्स बनाता जा रहा है. शेयर ने 1,752 रुपये पर अपना अब तक का सबसे ऊंचा स्तर भी छुआ है, जो बताता है कि बाजार में बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है.

वीकली चार्ट पर शेयर ने कई रेजिस्टेंस ज़ोन को पार करते हुए एक मजबूत तेजी वाला ब्रेकआउट दिया है. यह दिखाता है कि मिड टर्म में अपट्रेंड जारी रहने की संभावना है.

शेयर अपने 20, 50, 100 और 200-दिन के मूविंग एवरेज (SMA) से ऊपर बना हुआ है, और ये सभी एवरेज भी धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जो तेजी वाले ट्रेंड की पुष्टि करता है.

मोमेंटम इंडिकेटर्स भी इस तेजी के ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं. वीकली और मंथली RSI ने अपनी रेफरेंस लाइन के ऊपर बुलिश क्रॉसओवर दिया है, जो नए खरीद संकेत को दर्शाता है. इस विश्लेषण के अनुसार, शेयर में 1,885 से 1,935 रुपये तक की बढ़त की संभावना है.

(Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.