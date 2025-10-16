HDFC AMC Stock Price : म्यूचुअल फंड कंपनी HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC AMC) के शेयरों पर ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में 7,020 रुपये तक के टारगेट प्राइस के साथ निवेश की सलाह दी है, जबकि करंट प्राइस 5,764 रुपये है. कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने की घोषणा की है. यह इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC Mutual Fund) द्वारा घोषित किया गया पहला बोनस शेयर है. वहीं, एचडीएफसी एएमसी का सितंबर तिमाही में मुनाफा सालाना बेसिस पर 24 फीसदी बढ़कर 718.43 करोड़ रुपये हो गया.

Diwali Stocks 2025 : मोतीलाल ओसवाल ने दिवाली के लिए चुने बेस्ट 10 स्टॉक, 38% तक रिटर्न की उम्मीद

Advertisment

मोतीलाल ओसवाल

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 6,800 रुपये

मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि HDFC AMC म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक मजबूत खिलाड़ी बना हुआ है. इसकी ताकत मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, लगातार बढ़ते AUM, लागत दक्षता और मजबूत रिटेल मौजूदगी से आती है. शॉर्ट टर्म उतार-चढ़ाव के बावजूद, कंपनी के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं.

बेहतर मार्केट पोजीशन, SEBI द्वारा अप्रूव्ड अलग अलग प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड के अलावा अल्टरनेटिव्स, AIFs और PMS में विविध व्यापारिक धाराएं, और डिजिटल विस्तार के प्रयास HDFC AMC को स्थिर ग्रोथ और शेयरधारकों को वैल्यू प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में रखते हैं. ब्रोकरेज ने FY26, FY27 और FY28 के लिए अपने अर्निंग अनुमान को 2%, 3% और 3% बढ़ा दिए हैं, मुख्य रूप से इक्विटी AUM में तेजी की उम्मीद के कारण.

Axis Bank के शेयर 4% तक मजबूत, नतीजों के बाद किसी ब्रोकरेज ने बेचने की नहीं दी सलाह

एंटिक ब्रोकिंग

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 6,700 रुपये

ब्रोकरेज का कहना है कि HDFC AMC बोर्ड ने 1:1 बोनस इश्यू को मंजूरी दी, जो कंपनी मैनेजमेंट के दीर्घकालिक ग्रोथ में भरोसे को दिखाता है. मैनेजमेंट का मानना है कि सभी उत्पाद सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी बनाए रखना और बढ़ाना संभव है.

ब्रोकरेज ने FY26-28 के PAT अनुमान में थोड़ा संशोधन किया है और 1HFY28 के EPS लक्ष्य का मल्टीपल 36x से बढ़ाकर 38x कर दिया है. इसका कारण है लगातार इक्विटी फ्लो में बाजार हिस्सेदारी बढ़ना और बेहतर रिटर्न रेश्यो. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि HDFC AMC FY25-28E में लगातार 18% AAUM और 16%-17% PAT CAGR देगा.

Buy or Sell Tech Mahindra : टेक महिंद्रा के शेयर खरीदें या अभी दूर रहें, निवेश पर ब्रोकरेज हाउस की क्‍या है सलाह

नुवामा

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 7,020 रुपये

नुवामा का कहना है कि HDFC AMC के कोर बिजनेस की मजबूती जारी है. Q2FY26 में सशक्त SIP फ्लो 86,100 करोड़ रुपये (6.8% QoQ) रहा, लेकिन कमजोर इक्विटी मार्केट के कारण इसका असर कुछ कम हो गया. इससे इक्विटी QAAUM में 15.5% YoY और 7.5% QoQ की ग्रोथ हुई.

कंपनी के रेवेन्यू और EBIT में सालाना बेसिस पर 15.8% और 13.5% ग्रोथ रही है. APAT 670 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना बेसिस पर 3.9% ग्रोथ है, हालांकि तिमाही बेसिस पर -10.2% गिरावट है. इक्विटी AUM मार्केट शेयर 12.9% है जो सालाना बेसिस पर स्थिर है. SIP फ्लो तिमाही बेसिस पर 12.5% बढ़ा है. SIP मार्केट शेयर अब 15.3% है.

(Disclaimer : कंपनी के स्‍टॉक पर निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)