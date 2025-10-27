scorecardresearch
निवेश-बचत

आशीष कचोलिया ने 2 मल्टीबैगर शेयरों पर लगाया दांव, स्टॉक पोर्टफोलियो के कई बड़े बदलाव

Ashish Kacholia Adds Two Potential Multibagger Stocks : स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में जो 2 मल्टीबैगर जुड़े हैं, उनमें V-Marc और Jain Resource Recycling हैं. वहीं 2 कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है.

Written bySushil Tripathi

Ashish Kacholia Adds Two Potential Multibagger Stocks : स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में जो 2 मल्टीबैगर जुड़े हैं, उनमें V-Marc और Jain Resource Recycling हैं. वहीं 2 कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है.

author-image
Sushil Tripathi
New Update
Ashish Kacholia latest portfolio holdings 2025, Ashish Kacholia multibagger stocks to buy in 2025, Ashish Kacholia new stock picks and portfolio changes, Ashish Kacholia latest investment in small cap stocks

Ashish Kacholia’s Portfolio Sees Big Shift : स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलियो के स्टॉक पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. (image canva)

Ashish Kacholia new stock picks and portfolio changes : स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलियो के स्टॉक पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. सितंबर तिमाही में उनके पोर्टफोलियो की पूरी डिटेल आ चुकी है. ट्रेंडलाइन पर दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने 5 कंपनियों के शेयरों में फ्रेश निवेश किया है. वहीं 2 कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है. 5 कंपनियों में हिस्सेदारी कम की है और 5 में तो उन्होंने अपना निवेश या तो पूरी तरह निकाल लिया या स्टेक 1 फीसदी से कम कर ली है. 
स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया (Ashish Kacholia) के पोर्टफोलियो में जो 2 मल्टीबैगर जुड़े हैं, उनमें V-Marc और Jain Resource Recycling हैं. V-Marc ने 3 साल में 145 फीसदी सीएजीआर रिटर्न दिया है. जबकि जैन रीसोर्स साइक्लिंग जो 1 अक्टूबर 2025 को ही लिस्ट हुआ था, अब 25 दिनों में अपने आईपीओ प्राइस से 73 फीसदी बढ़त पर ट्रेड कर रहा है. 
Advertisment

कचोलिया के फ्रेश निवेश वाले 5 स्टॉक 

V-Marc
कचोलिया ने वी मार्क के शेयरों में फ्रेश निवेश किया है. उन्होंने कंपनी के 6,61,000 शेयर अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं. इस तरह से कंपनी में उनकी 2.7% हिस्सेदारी है. इन शेयरों की करंट वैल्यू 39 करोड़ रुपये है. 
शेयर ने 1 साल में 43 फीसदी और 3 साल में 145% सीएजीआर रिटर्न दिया है. 
Pratham EPC Projects
आशीष कचोलिया ने सितंबर तिमाही में प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स की 1.2 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. यह उनके पोर्टफोलियो में फ्रेश स्टॉक है. उनके पास कंपनी के 2,26,245 शेयर हैं. हालांकि शेयर ने 1 साल में निगेटिव 24 फीसदी रिटर्न दिया है.
Shree Refrigerations
आशीष कचोलिया ने सितंबर तिमाही में श्री रेफ्रिजरेशन की 3.4 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. यह उनके पोर्टफोलियो में फ्रेश स्टॉक है. उनके पास कंपनी के 12,19,513 शेयर हैं. इन शेयरों की करंट वैल्यू 31 करोड़ रुपये से अधिक है. 
Vikran Engineering
आशीष कचोलिया ने सितंबर तिमाही में विक्रान इंजीनियरिंग की 1.5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. यह उनके पोर्टफोलियो में फ्रेश स्टॉक है. उनके पास कंपनी के 39,30,060 शेयर हैं. इन शेयरों की करंट वैल्यू 40 करोड़ रुपये के करीब है. 
Jain Resource Recycling
आशीष कचोलिया ने सितंबर तिमाही में जैन रीसोर्स साइक्लिंग की 1.5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. उनके पास कंपनी के 38,90,762 शेयर हैं. इन शेयरों की करंट वैल्यू 150 करोड़ रुपये के करीब है. 

इन शेयरों में बढ़ाई हिस्सेदारी 

Man Industries
सितंबर तिमाही में आशीष कचोलिया ने मन इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त शेयर खरीदे हैं. उन्होंने कंपनी में हिस्सेदारी 2 से बढ़ाकर 3 फीसदी कर ली है. यानी 1 फीसदी एक्स्ट्रा हिस्सेदारी खरीदी है. अब उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 22,77,029 स्टॉक हैं. 
Vasa Denticity
सितंबर तिमाही में आशीष कचोलिया ने वासा डेंटिसिटी के अतिरिक्त शेयर खरीदे हैं. उन्होंने कंपनी में हिस्सेदारी 3.7 से बढ़ाकर 4 फीसदी कर ली है. यानी 0.3 फीसदी एक्स्ट्रा हिस्सेदारी खरीदी है. अब उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 6,09,000 स्टॉक हैं. 

इन शेयरों में घटाई हिस्सेदारी

Fineotex Chemical : 2.7 फीसदी से घटाकर 2.6 फीसदी, अब कुल शेयर 30,00,568
Sanjivani paranteral : 3.1 फीसदी से घटाकर 3.0 फीसदी, अब कुल शेयर 3,70,000
Xpro : 4.1 फीसदी से घटाकर 3.9 फीसदी, अब कुल शेयर 9,18,550
Brand Concepts : 1.6 फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी, अब कुल शेयर 1,79,838
Dhabriya Polywood : 6.7 फीसदी से घटाकर 5.8 फीसदी, अब कुल शेयर 6,26,347

इन शेयरों में हिस्सेदारी 1% से नीचे या पूरी तरह खत्म

Jyoti Structures
Universal Autofoundry
Acutaas Chemicals
NIIT Learning
Awfis Space Solutions
(Disclaimer : यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. यह निवेश की किसी तरह से सलाह नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)
Ashish Kacholia