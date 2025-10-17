scorecardresearch
Canara HSBC Life ​ने निवेशकों को किया निराश, आईपीओ प्राइस पर ही लिस्ट हुआ स्टॉक, नो गेंस नो लॉस

Canara HSBC Life Insurance : कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98-99% है और सॉल्वेंसी रेश्यो 200.42% है, जो इंडस्ट्री के मानकों से काफी ऊपर है. कंपनी के पास विभिन्न ग्राहकों के लिए कई तरह के उत्पाद हैं.

Sushil Tripathi
IPO Updates : कंपनी व्यक्तिगत और समूह ग्राहकों दोनों के लिए लाइफ इंश्योरेंस उत्पादों की पूरी रेंज पेश करती है. (Pixabay)

Canara HSBC Life Insurance Listing Today : निजी जीवन बीमा कंपनी केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों में आज 17 अक्टूबर 2025 से ट्रेडिंग शुरू हो गई है. आज कंपनी के स्टॉक की बाजार में एंट्री सुस्त रही. केनरा एचएसबीसी का स्टॉक बीएसई पर 106 रुपये पर लिस्ट (Stock Market Listing) हुआ, जबकि आईपीओ प्राइस 106 रुपये था. इस लिहाज से लिस्टिंग पर उन निवेशकों को न तो कोई प्रॉफिट हुआ और न ही नुकसान, जिन्होंने आईपीओ में शेयर के लिए आवेदन किया था. इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से मिक्स्ड रिस्पांस मिला था. यह आईपीओ (IPO) पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) था. 

IPO को मिला था 2.30 गुना सब्सक्रिप्शन

केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ को निवेशकों का ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था. कंपनी को कुल 38.21 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जबकि ऑफर में केवल 16.67 करोड़ शेयर ही उपलब्ध थे. यानी ओवरसब्सक्रिप्शन का स्तर 2.30 गुना रहा. हालांकि रिटले निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्‍सा 50 फीसदी भी नहीं सब्‍सक्राइब हुआ था. 

QIB के लिए रिजर्व हिस्‍सा : 7.05 गुना भरा
NII के लिए रिजर्व हिस्‍सा : 0.33 गुना भरा 
रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्‍सा : 0.42 गुना भरा 
कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्‍सा : 2.06 गुना भरा
ओवरआल : 2.30 गुना सब्‍सक्राइब

कंपनी के आउटलुक पर क्या है सलाह

एयूएम कैपिटल के अनुसार कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98-99% है और सॉल्वेंसी रेश्यो 200.42% है, जो इंडस्ट्री के मानकों से काफी ऊपर है. कंपनी के पास विभिन्न ग्राहकों के लिए कई तरह के उत्पाद हैं. यह अपने पेरेंट बैंक, कैनरा बैंक के मजबूत ब्रांच नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राहकों की सेवा अच्छी तरह कर रही है. इसमें मजबूत ग्रोथ संभावनाएं हैं.

Canara HSBC Life Insurance के बारे में

कंपनी की स्थापना 2007 में हुई थी. यह एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसे केनरा बैंक और HSBC इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स (जो HSBC ग्रुप का हिस्सा है) ने प्रमोट किया है.

कंपनी व्यक्तिगत और समूह ग्राहकों दोनों के लिए लाइफ इंश्योरेंस उत्पादों की पूरी रेंज पेश करती है. इसके मुख्य उत्पाद हैं:

सेविंग और एंडोमेंट प्लान
टर्म (सिर्फ सुरक्षा) प्लान
रिटायरमेंट सॉल्यूशन्स
ग्रुप क्रेडिट लाइफ और प्रोटेक्शन प्लान
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

Canara HSBC Life Insurance : प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल

कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में शामिल हैं : 20 इनडिविजुअल प्रोडक्ट, 7 ग्रुप प्रोडक्ट, 2 वैकल्पिक राइडर बेनिफिट्स, साथ ही PMJJBY योजना के तहत पॉलिसी.

कंपनी ने फिस्कल ईयर 2021 से 2025 तक बैंक-नेतृत्व वाले बीमाकर्ताओं में तीसरा सबसे अधिक व्यक्तिगत वेटेड प्रीमियम इनकम (WPI) रिकॉर्ड किया.

डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में शामिल हैं : बैंकाश्योरेंस (जिसमें Canara Bank, HSBC, 8 रीजनल रूरल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक शामिल हैं), ब्रोकर और कॉर्पोरेट एजेंट्स, डायरेक्ट सेल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म.

(Disclaimer: आईपीओ में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

