Canara HSBC Life ​ने निवेशकों को किया निराश, आईपीओ प्राइस पर ही लिस्ट हुआ स्टॉक, नो गेंस नो लॉस

Canara HSBC Life Insurance Listing Today : निजी जीवन बीमा कंपनी केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों में आज 17 अक्टूबर 2025 से ट्रेडिंग शुरू हो गई है. आज कंपनी के स्टॉक की बाजार में एंट्री सुस्त रही. केनरा एचएसबीसी का स्टॉक बीएसई पर 106 रुपये पर लिस्ट (Stock Market Listing) हुआ, जबकि आईपीओ प्राइस 106 रुपये था. इस लिहाज से लिस्टिंग पर उन निवेशकों को न तो कोई प्रॉफिट हुआ और न ही नुकसान, जिन्होंने आईपीओ में शेयर के लिए आवेदन किया था. इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से मिक्स्ड रिस्पांस मिला था. यह आईपीओ (IPO) पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) था.

IPO को मिला था 2.30 गुना सब्सक्रिप्शन

केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ को निवेशकों का ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था. कंपनी को कुल 38.21 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जबकि ऑफर में केवल 16.67 करोड़ शेयर ही उपलब्ध थे. यानी ओवरसब्सक्रिप्शन का स्तर 2.30 गुना रहा. हालांकि रिटले निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्‍सा 50 फीसदी भी नहीं सब्‍सक्राइब हुआ था.

QIB के लिए रिजर्व हिस्‍सा : 7.05 गुना भरा

NII के लिए रिजर्व हिस्‍सा : 0.33 गुना भरा

रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्‍सा : 0.42 गुना भरा

कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्‍सा : 2.06 गुना भरा

ओवरआल : 2.30 गुना सब्‍सक्राइब

कंपनी के आउटलुक पर क्या है सलाह

एयूएम कैपिटल के अनुसार कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98-99% है और सॉल्वेंसी रेश्यो 200.42% है, जो इंडस्ट्री के मानकों से काफी ऊपर है. कंपनी के पास विभिन्न ग्राहकों के लिए कई तरह के उत्पाद हैं. यह अपने पेरेंट बैंक, कैनरा बैंक के मजबूत ब्रांच नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राहकों की सेवा अच्छी तरह कर रही है. इसमें मजबूत ग्रोथ संभावनाएं हैं.

Canara HSBC Life Insurance के बारे में

कंपनी की स्थापना 2007 में हुई थी. यह एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसे केनरा बैंक और HSBC इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स (जो HSBC ग्रुप का हिस्सा है) ने प्रमोट किया है.

कंपनी व्यक्तिगत और समूह ग्राहकों दोनों के लिए लाइफ इंश्योरेंस उत्पादों की पूरी रेंज पेश करती है. इसके मुख्य उत्पाद हैं:

सेविंग और एंडोमेंट प्लान

टर्म (सिर्फ सुरक्षा) प्लान

रिटायरमेंट सॉल्यूशन्स

ग्रुप क्रेडिट लाइफ और प्रोटेक्शन प्लान

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

