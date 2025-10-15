scorecardresearch
कारोबार बाजार

Buy or Sell Tech Mahindra : टेक महिंद्रा के शेयर खरीदें या अभी दूर रहें, निवेश पर ब्रोकरेज हाउस की क्‍या है सलाह

Written bySushil Tripathi

author-image
Sushil Tripathi
New Update
Tech Mahindra : कंपनी का कुल डील मूल्य (TCV) बढ़कर 815 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 35% ज्यादा है. (Reuters)

Tech Mahindra Stock Price : आज के कारोबार में टेक महिंद्रा के स्‍टॉक फोकस में हैं. आज कारोबार में शेयर 1,640 रुपये तक कमजोर हुआ, हालांकि बाद में रिकवरी के साथ 1,662 रुपये पर पहुंच गया. कंपनी ने एक दिन पहले दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजे जारी किए हैं. आईटी सेक्टर की दिग्‍गज कंपनी टेक महिंद्रा का मुनाफा सालाना बेसिस पर 4.5 फीसदी घटकर 1,195 करोड़ रुपये रहा. इसकी मुख्य वजह यह थी कि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को जमीन बेचने से वन टाइम फायदा हुआ था, जो इस बार नहीं मिला.

हालांकि, कंपनी (Tech Mahindra) के ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्‍यू सालाना बेसिस पर 5.1 फीसदी बढ़कर 13,995 करोड़ रुपये रहा. इसमें मुख्य रूप से बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई मजबूती का योगदान रहा. तिमाही बेसिस पर मुनाफा और रेवेन्‍यू दोनों में 4.7 फीसदी और 4.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. कंपनी ने प्रति शेयर 15 रुपये का इंटरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है. जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 21 अक्टूबर तय की गई है. नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने निवेश को लेकर अपनी राय दी है. 

मोतीलाल ओसवाल : Buy रेटिंग 

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने टेक महिंद्रा के स्टॉक में निवेश की सलाह दी है और टारगेट प्राइस 1,900 रुपये रखा है. यह करंट प्राइस 1,468 रुपये (Tech Mahindra Stock Price) की तुलना में 29 फीसदी ज्यादा है. 

ब्रोकरेज का कहना है कि डील की रफ्तार बढ़ रही है, मुनाफे में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है. कंपनी की आमदनी तिमाही बेसिस पर बढ़ी है और यह ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग-फाइनेंशियल सर्विसेज (BFSI) और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की मजबूती से आई है.

टेलीकॉम सेक्टर अभी भी कमजोर रहा, जहां आय में सालाना बेसिस पर 2% की गिरावट हुई. कमजोरी का असर मुख्य तौर पर यूरोप से आया, जबकि अमेरिका और एशिया में प्रदर्शन बेहतर रहा. मैनेजमेंट का कहना है कि उनका सबसे बड़ा क्लाइंट फिर से बढ़त पर है, और टेलीकॉम बिजनेस साल की दूसरी छमाही (2H) में सुधार दिखा सकता है, क्योंकि वेंडर कंसॉलिडेशन डील्स से योगदान शुरू होगा.

मुनाफे (Margins) में निरंतर सुधार है. EBIT मार्जिन बढ़कर 12.1% हो गया है. इसका कारण है – फिक्स्ड-प्राइस प्रोजेक्ट्स में बेहतर डिलीवरी, SG&A (सामान्य और प्रशासनिक खर्च) में कमी, और विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) से हल्का लाभ (लगभग 0.4%). हालांकि FY27 में विस्तार इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्रोथ कितनी लौटती है, लेकिन अभी तक कंपनी का कार्यान्वयन सही दिशा में रहा है.

कंपनी का कुल डील मूल्य (TCV) बढ़कर 815 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 35% ज्यादा है. मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि यह आंकड़ा 1 बिलियन डॉलर तक पहुंचे ताकि ग्रोथ टारगेट पूरे हो सकें. हालांकि, अगर डिस्क्रेशनरी डिमांड में सुधार होता है, तो मौजूदा डील गति भी पर्याप्त साबित हो सकती है. बड़े ग्राहकों और दक्षता कार्यक्रमों पर ध्यान देने से TECHM अपने मार्जिन के लक्ष्यों को हासिल कर पा रही है, भले ही समग्र बाजार में मांग कमजोर बनी हुई है. 

Nomura : Buy रेटिंग 

Nomura ने Tech Mahindra के शेयर को 'खरीदने' (Buy) की सलाह दी है और इसके लिए 1,670 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य तय किया है. फर्म ने कहा कि कंपनी ने सभी पैमानों पर अच्छा प्रदर्शन किया है और Tech Mahindra की चल रही तीन साल की सुधार योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है.

CLSA: Outperform रेटिंग 

CLSA ने टेक महिंद्रा पर हाई कन्विक्शन आउटपरफॉर्म रेटिंग दी, हालांकि उसने अपना लक्ष्य थोड़ा कम करके 1,695 रुपये कर दिया. CLSA ने इस राय की वजह मार्जिन में मबूत प्रदर्शन और वित्त वर्ष 2027 के लिए 15 फीसदी EBIT (कमाई का लक्ष्य) हासिल करने की बेहतर संभावना को बताया.

Jefferies : अंडरपरफॉर्म रेटिंग

Jefferies ने Tech Mahindra के शेयर को अंडरपरफॉर्म  रेटिंग दी है और इसका लक्ष्य 1,270 रुपये रखा है. Jefferies ने कहा कि कंपनी का मार्जिन और राजस्व का रुख तो ठीक रहा, लेकिन विदेशी मुद्रा विनिमय में हुए नुकसान के कारण मुनाफे पर असर पड़ा.

फर्म को उम्मीद है कि मजबूत डील मिलने से वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही को सहारा मिलेगा, लेकिन उसे नहीं लगता कि वित्त वर्ष 2027 में कंपनी की ग्रोथ में कोई बड़ी रिकवरी (तेजी) आएगी.

(Disclaimer : कंपनी के स्‍टॉक पर सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

