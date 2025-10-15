HDFC AMC ने बोनस शेयर का किया एलान, क्या है रिकॉर्ड डेट और निवेशकों को कैसे होगा फायदा

HDFC AMC Bonus Issue Announcement : HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC AMC) ने 15 अक्टूबर को अपने शेयरधारकों के लिए 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने की घोषणा की है. यह इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा घोषित किया गया पहला बोनस शेयर है. कंपनी में शेयर रखने वाले योग्य शेयरधारकों को, रिकॉर्ड डेट के अनुसार, उनके पास मौजूद हर एक शेयर के बदले में एक अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेगा. यानी अगर आपके पास कंपनी के 500 शेयर हैं, तो आपको 500 और बोनस शेयर मिलेंगे.
बोनस इश्यू की रिकॉर्ड डेट
HDFC AMC ने 26 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है. इसका मतलब यह है कि 26 नवंबर को जिस भी शेयरधारक के पास कंपनी के शेयर होंगे, वह इस बोनस इश्यू को पाने के लिए योग्य माना जाएगा.
मुनाफा बढ़कर 718 करोड़ हुआ
एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC Mutual Fund) का सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में मुनाफा 24 फीसदी बढ़कर 718.43 करोड़ रुपये हो गया. पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी को 576.61 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. एचडीएफसी एएमसी ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय 6 फीसदी बढ़कर 1,123.59 करोड़ रुपये हो गई, जो 30 सितंबर, 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही में 1,058.2 करोड़ रुपये थी.
8.81 लाख करोड़ पहुंचा AUM
एचडीएफसी एएमसी ने कहा कि 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एएयूएम) बढ़कर 8.81 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान 7.58 लाख करोड़ रुपये था.
बोनस शेयर के क्या हैं मायने
बोनस शेयर जारी होने से, कंपनी के कुल जारी किए गए शेयरों और शेयरधारकों के पास मौजूद शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इससे कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई बदलाव नहीं आता है.
शेयरों की संख्या बढ़ने से स्टॉक की कुल लिक्विडिटी यानी बाजार में आसानी से खरीदने-बेचने की क्षमता बढ़ जाती है. शेयर की कीमत भी एडजस्ट होकर कम हो जाती है, जिससे यह अन्य निवेशकों के लिए अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना ज़्यादा सस्ता हो जाता है. इस वजह से, स्टॉक में आगे चलकर तेजी आने की मबूत संभावना बनती है.
बोनस शेयर वास्तव में वे मुफ्त शेयर होते हैं, जो कंपनी अपने रिजर्व से शेयरधारकों को देती है. इस तरह के बोनस इश्यू को कंपनी के मजबूत वित्तीय स्थिति और भविष्य की ग्रोथ की क्षमता को दर्शाने वाला एक अच्छा संकेत माना जाता है.
