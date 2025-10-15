ICICI Prudential Mutual Fund : इंडिया के सबसे बड़े इक्विटी म्‍यूचुअल फंड्स की लेटेस्‍ट लिस्‍ट आई है. सितंबर 2025 के अंत तक एसेट्स (AUM) यानी साइज के मामले में आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड सबसे बड़ा लार्ज कैप फंड है. इस स्‍कीम का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 30 सितंबर 2025 तक 73,035 करोड़ रुपये है. ओवरआल यह टॉप 5 बिग इक्विटी म्‍यूचुअल फंड में शामिल है. इस फंड के 17 साल से अधिक हो चुके हैं और यह सिर्फ साइज में ही नहीं, बल्कि रिटर्न के मामले में भी बिग साबित हुआ है.

आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड (Large Cap Fund) ने लॉन्‍च के बाद से लम्‍प सम निवेश पर 11 गुना रिटर्न दिया है. वहीं 10 हजार रुपये मंथली एसआईपी को इसने 1 करोड़ रुपये बना दिया. इसने इस अवधि में अपने बेंचमार्क और अल्‍टरनेट बेंचमार्क दोनों को रिटर्न देने में पीछे किया है. वैल्‍यू रिसर्च पर इस फंड को 5 स्‍टार रेटिंग हासिल है. यानी ये हर लिहाज से निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्‍प हो सकता है.

लार्जकैप फंड होने के नाते यह अपना अधिकतम पैसा लार्ज कैप स्‍टॉक में लगाता है. ये उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्‍प है, जिनके निवेश का लक्ष्‍य कम से कम 5 साल या इससे अधिक हो. इक्विटी स्‍कीम होने के नाते इसे रिस्‍को मीटर पर वेरी हाई कैटेगरी में रखा गया है.

लम्प सम रिटर्न : 1 लाख को बनाया 10 लाख

आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड रेगुलर प्लान को 23 मई 2008 को लॉन्च किया गया था. यह फंड 17 साल 4 महीने और 22 दिन पुराना है. लॉन्च के बाद से फंड ने लम्प सम निवेश पर 14.79 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है. इस लिहाज से इस फंड ने 1 लाख रुपये के निवेश को करीब 11 लाख रुपये बना दिया.

लॉन्च डेट : 23 मई 2008

लॉन्च के बाद से रिटर्न : 14.79 फीसदी सालाना

वन टाइम इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये

1 लाख निवेश की वैल्यू : 10,97,500 रुपये

बेंचमार्क निफ्टी 100 टीआरआई का इस दौरान प्रदर्शन

23 मई 2008 के बाद से रिटर्न : 11.48 फीसदी सालाना

वन टाइम इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये

1 लाख निवेश की वैल्यू : 6,60,501 रुपये

निफ्टी 50 टीआरआई का इस दौरान प्रदर्शन

23 मई 2008 के बाद से रिटर्न : 11.01 फीसदी सालाना

वन टाइम इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये

1 लाख निवेश की वैल्यू : 6,13,942 रुपये

फंड का SIP रिटर्न

आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड के SIP के आंकड़े 17 साल के वैल्यू रिसर्च पर मौजूद हैं. 17 साल में फंड का एसआईपी रिटर्न 15.69% सालाना रहा है. इस फंड ने अपफ्रंट 1 लाख निवेश के साथ मंथली 10,000 रुपये की एसआईपी को 1 करोड़ रुपये बना दिया.

17 साल में एसआईपी रिटर्न : 15.69% सालाना

मंथली एसआईपी अमाउंट : 10,000 रुपये

अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये

17 साल में एसआईपी की वैल्यू : 1,02,22,864 रुपये

फंड की डिटेल

NAV : 111.36 रुपये (14 अक्‍टूबर 2025)

लॉन्‍च डेट : 23 मई, 2008

कुल AUM : 73,034.52 करोड़ रुपये (30 सितंबर, 2025)

एक्‍सपेंस रेश्‍यो रेगुलर : 1.42% (30 सितंबर, 2025)

एक्‍सपेंस रेश्‍यो डायरेक्‍ट : 0.82% (30 सितंबर, 2025)

स्टैंडर्ड डेविएशन : 11.46%

शार्प रेश्‍यो : 1.07

पोर्टफोलियो बीटा : 0.89

फंड पोर्टफोलियो में टॉप 5 स्‍टॉक

HDFC Bank : 9.84%

ICICI Bank : 8.08%

Reliance Industries : 6.47%

Larsen & Toubro : 6.36%

Bharti Airtel : 4.38%

फंड पोर्टफोलियो में टॉप 5 सेक्‍टर

Financial Services : 27.87%

Automobile And Auto Components : 10.72%

Oil, Gas & Consumable Fuels : 9.29%

Construction : 6.36%

Information Technology : 5.64%