scorecardresearch
निवेश-बचत कारोबार बाजार

Diwali Stocks 2025 : कोटक सिक्योरिटीज ने दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए चुने टॉप 7 स्टॉक

Diwali 2025 Muhurat Trading : उम्मीद है कि पिछले 12-15 महीनों में बड़े डाउनग्रेड के बाद अर्निंग में स्थिरता आएगी. FY27 में मजबूत अर्निंग ग्रोथ का अनुमान है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए लगभग 18% का अनुमान है.

Written bySushil Tripathi

Diwali 2025 Muhurat Trading : उम्मीद है कि पिछले 12-15 महीनों में बड़े डाउनग्रेड के बाद अर्निंग में स्थिरता आएगी. FY27 में मजबूत अर्निंग ग्रोथ का अनुमान है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए लगभग 18% का अनुमान है.

author-image
Sushil Tripathi
New Update
Top 7 Diwali 2025 Stocks by Kotak Securities, Best Diwali Stocks for Muhurat Trading 2025, Kotak Securities recommended stocks for Diwali, Investment tips for Diwali 2025 Muhurat trading, Best performing Indian stocks for Diwali 2025

Best Diwali Stocks 2025 : ग्रोथ फैक्टर में जीएसटी रिफॉर्म, अच्छी मानसून बारिश, रूरल इनकम में बढ़ोतरी, फेस्टिव सीजन और कम बेस इफेक्ट हैं. (AI Generated Image)

Diwali Muhurat Trading Stocks 2025 : संवत 2081 में भारतीय शेयर बाजारों का प्रदर्शन कमजोर रहा और वे कई ग्लोबल मार्केट्स से पीछे रह गए. इसकी मुख्य वजह कंपनियों की कमजोर अर्निंग, टैरिफ वार, जियो-पॉलिटिकल टेंशन व आर्थिक चुनौतियां रहीं. भारतीय बाजारों (Stock Market) में यह गिरावट चौंकाने वाली थी क्योंकि उसी समय दुनिया भर में जियो-पॉलिटिकल टेंशन घटाने के प्रयास, घटती वैश्विक और घरेलू महंगाई, कच्चे तेल के दामों में कमी, आरबीआई और यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती, GST में सुधार, इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाना, और भारत सरकार द्वारा कई ट्रेड एग्रीमेंट्स में प्रगति जैसे सकारात्मक कदम उठाए गए थे.

संवत 2081 के दौरान, सबसे अच्छा प्रदर्शन बैंक निफ्टी (+7.2%) और ऑटो सेक्टर (+0.5%) ने किया, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान वाले सेक्टर में बीएसई आईटी (-20.5%), बीएसई FMCG (-13.3%), बीएसई रियल एस्‍टेट (-16.8%), बीएसई यूटिलिटीज (-18.5%) और बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (-12.2%) शामिल रहे.

Advertisment

ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के शेयर 8% चढ़े, ब्रोकरेज हाउस भी हुए बुलिश, क्या है वजह?

अभी क्‍या हैं पॉजिटिव घरेलू फैक्टर

पिछले कुछ तिमाहियों में RBI और सरकार ने ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले कई उपाय अपनाए हैं, जो अब धीरे-धीरे नतीजे दिखाने लगेंगे, हालांकि ग्लोबल ग्रोथ में मंदी की तीव्रता के अनुसार जोखिम संतुलित हैं. सरकार ने पहले व्यक्तिगत इनकम टैक्स में छूट (1 लाख करोड़ रुपये) देकर बजटीय प्रोत्साहन दिया था. इसके साथ GST बेनेफिट मिलकर कंजम्पशन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे.

अन्य ग्रोथ फैक्टर में सामान्य और अच्छी मानसून बारिश, ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी का लगातार बढ़ना, त्योहारों का मौसम, और कम बेस इफेक्ट हैं. ये सभी फैक्टर वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान बाजार की उम्मीदों और ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करेंगे.

अन्य आर्थिक इंडीकेटर्स 

ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 65 डॉलर /बैरल पर है, जो अर्थव्यवस्था के लिए हेल्दी है.
अगस्त CPI महंगाई केवल 2.1%, यानी कम और स्थिर.
S&P ने भारत का सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB- से BBB में अपग्रेड किया, यह 18 साल में पहली बार अपग्रेड और पिछले 35 साल में सबसे हाई रेटिंग है.
इससे भारतीय बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. उम्मीद है कि वास्तविक GDP में FY26, FY27 और FY28 में 6.5% सालाना ग्रोथ रहेगी.

Buy or Sell Tech Mahindra : टेक महिंद्रा के शेयर खरीदें या अभी दूर रहें, निवेश पर ब्रोकरेज हाउस की क्‍या है सलाह

संवत 2082 कैसा रहेगा? 

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि पिछले 12-15 महीनों में बड़े डाउनग्रेड के बाद अर्निंग में स्थिरता आएगी. FY27 में मजबूत अर्निंग ग्रोथ का अनुमान है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए लगभग 18% का अनुमान है. हाल के महीनों में EPS डाउनग्रेड की गति में धीमापन देखा गया है, हालांकि Q2FY26 में मंदी वाले डिमांड वातावरण के कारण कुछ और डाउनग्रेड हो सकते हैं.

उम्मीद है कि FY27 में अर्निंग ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड होगी, जिससे अर्निंग के अनुमान में भरोसा बना रहता है. हालांकि, वैश्विक घटनाएं अभी भी अर्निंग की रिकवरी स्टोरी को प्रभावित कर सकती हैं. अनुमान है कि कमाई में स्थिरता रहेगी. FY27 में 17.6% ग्रोथ, EPS लगभग 1,297 रुपये रह सकता है. FY28 में 14.3% ग्रोथ, EPS लगभग 1,487 रुपये रह सकता है. 

प्रमुख रिस्‍क फैक्‍टर

सेक्टर और शेयरों में हाई वैल्युएशन. वैश्विक चुनौतियां, जो बाजार के लिए ‘लो सीलिंग’ का काम करेंगी. अगले 12-15 महीनों में बाजार से मॉडरेट रिटर्न की उम्मीद है, क्योंकि कमाई में ग्रोथ लोअर मल्टीपल्स से आंशिक रूप से प्रभावित होगी. 

D Mart : रिटेल किंग दमानी के स्टॉक में पैसे लगाएं या अभी दूर रहें? ब्रोकरेज ने दी मिली जुली सलाह

दिवाली के लिए टॉप 7 स्‍टॉक 

कोटक सिक्योरिटीज के हेड, इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान ने दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग (Diwali Muhurat Trading) के लिए कुछ मजबूत शेयर (Diwali Stocks) चुने हैं, जिन पर आप भी नजर रख सकते हैं.

Adani Port and SEZ (अडानी पोर्ट एंड सेज)

रेटिंग : Buy
टारगेट प्राइस : 1,900 रुपये

ब्रोकरेज ने अडानी पोर्ट एंड सेज के मजबूत वैल्यू एडिशन पर ध्यान दिया है. उम्मीद है कि कंपनी के पोर्ट पोर्टफोलियो के लगभग दो-तिहाई हिस्से में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ होगी. ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स तेज ग्रोथ और कैपेक्स बढ़ोतरी के लिए तैयार हैं. वॉल्यूम का मुख्य हिस्सा कंटेनरों से आता है, और इसकी ग्रोथ की गति मजबूत बनी हुई है.

Acutaas Chemical (एक्यूटास केमिकल)

रेटिंग : Buy
टारगेट प्राइस : 1,780 रुपये

एक्यूटास केमिकल फार्मा इंटरमीडिएट्स और स्पेशल्टी केमिकल्स की तेजी से बढ़ने वाली प्रोड्यूसर है. फेवरेबल मिक्स के कारण मार्जिन में तेज बढ़ोतरी हुई है. कंपनी ने 25% रेवेन्यू ग्रोथ और बेहतर मार्जिन के लिए अपने गाइडेंस को दोहराया है. तीन CDMO प्रोजेक्ट्स पर चर्चा चल रही है, जो Q4FY26 से योगदान देंगे. कंपनी लगातार दूसरे वर्ष भी मार्जिन में मजबूत ग्रोथ देने के लिए अच्छी स्थिति में है.

Cummins India (कमिंस इंडिया)

रेटिंग : Add
टारगेट प्राइस : 4,400 रुपये

FY25 में कमिंस इंडिया ने नए बाजारों में प्रवेश किया और अपने नए उत्पाद/सेवाएं लॉन्च की. डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बढ़ाने की कंपनी के पास लंबी अवधि में अच्छी संभावनाएं हैं. पावरजेन सेक्टर के अधिकांश एंड यूजर सेक्टर मजबूत ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं. कंपनी अपने वर्तमान 20%+ मार्जिन को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में रहेगी. 

Eternal (इटर्नल)

रेटिंग : Buy
टारगेट प्राइस : 375 रुपये

फूड सेक्टर में, FY25 में ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू (GMV) का हिस्सा ब्लिंकिट 57%, स्विगी 43%. भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ब्लिंकिट की 750 शहरों में, स्विगी 660 शहरों में प्रेजेंस है. ब्लिंकिट का टेक रेट अभी और बढ़ सकता है. पुराने स्टोर्स का अधिक हिस्सा होने से ऑपरेटिंग लीवरेज में मदद मिलेगी. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही तक ब्लिंकिट EBITDA ब्रेक ईवन हासिल कर सकता है. 

LG Electronics का स्‍टॉक आईपीओ प्राइस से 58% होगा मजबूत? मोतीलाल ओसवाल ने 1,800 रुपये का दिया टारगेट

ICICI Bank (आईसीआईसीआई बैंक)

रेटिंग : Buy
टारगेट प्राइस : 1,700 रुपये

आईसीआईसीआई बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 18% है, जो इंडस्ट्री में सबसे बेहतर में से एक है. हर बिजनेस सेक्टर में PBT प्रदर्शन मजबूत रहा. एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स में कोई समस्या नहीं दिखी, खासकर अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो में. लोन ग्रोथ व्यापक और ग्रेन्यूलर हुई. कैपिटल मार्केट से जुड़े सब्सिडियरीज ने भी एक और मजबूत साल दर्ज किया.

Mahindra & Mahindra (महिंद्रा एंड महिंद्रा)              

रेटिंग : Buy
टारगेट प्राइस : 4,000 रुपये

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तीनों सेक्टर में लीडरशिप बनाए रखकर अच्छा प्रदर्शन किया है. उम्मीद है कि ट्रैक्टर सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ की गति जारी रहेगी. कंपनी की उम्मीद है कि FY26E में SUV सेक्टर के वॉल्यूम साल दर साल मिड से हाई फीसदी में बढ़ेंगे. लाइट कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर सेक्टर में मुनाफा सुधारने की संभावना है.

Reliance Industries (रिलायंस इंडस्ट्रीज)

रेटिंग : Add
टारगेट प्राइस : 1,555 रुपये                            

आरआईएल का टेलीकॉम बिजनेस कैलेंडर ईयर 2026 की पहली छमाही तक IPO के लिए तैयार है. कंपनी का लक्ष्य FY22 से FY27E तक EBITDA को दोगुना करना है. ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में अगले तीन सालों में 20%+ रेवेन्‍यू CAGR का अनुमान है. 5 साल का लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपये रेवेन्‍यू (FY25 में 11,500 करोड़ रुपये) और लंबी अवधि में लक्ष्य भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनने और ग्लोबल उपस्थिति बनाने का है. आरआईएल ने मेटा के साथ नया ज्‍वॉइंट वेंचर और गूगल क्‍लाउड के साथ साझेदारी बढ़ाई है. 

(सोर्स : Kotak Institutional report (अलग अलग डेट))

(Disclaimer : कंपनी के स्‍टॉक पर सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Diwali Muhurat trading Diwali Stocks