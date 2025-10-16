scorecardresearch
Axis Bank के शेयर 4% तक मजबूत, नतीजों के बाद किसी ब्रोकरेज ने बेचने की नहीं दी सलाह

Written bySushil Tripathi

Buy Axis Bank : बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछली तिमाही की तुलना में थोड़ा घटकर 7 bp कम हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन तीसरी तिमाही में निचले स्तर पर पहुंच जाएगा और उसके बाद सुधरेगा.

Sushil Tripathi
Bank stock : एक्सिस बैंक के लोन ग्रोथ, मार्जिन और एसेट क्वालिटी के परिणाम बहुत मजबूत रहे हैं, हालांकि एक बार के प्रावधान ने थोड़ी निराशा दी. Photograph: (Reuters)

Axis Bank Stock Price Today : एक्सिस बैंक के शेयर आज फोकस में हैं और 4 फीसदी के करीब मजबूत होकर 1,216 रुपये के भाव पर पहुंच गए. बैंक ने एक दिन पहले अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे. बैंक का मुनाफा सालाना बेसिस पर 26% घटकर 5,090 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि यह गिरावट ज्यादा प्रावधान करने की वजह से हुई. बैंक की कुल इनकम बढ़ी है और बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है. नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की सलाह मिली जुली है. हालांकि किसी ब्रोकरेज ने शेयर बेचने की सलाह नहीं दी है. 

मोतीलाल ओसवाल ने क्‍यों दी न्‍यूट्रल रेटिंग 

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने एक्सिस बैंक में न्‍यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1,300 रुपये रखा है. यह करंट प्राइस 1,100 रुपये की तुलना में 11 फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक का संचालन लाभ (PPoP) उम्मीद के मुताबिक रहा, लेकिन बैंक के कुल मुनाफे पर असर पड़ा क्योंकि RBI के निर्देश पर एक बार का अतिरिक्त प्रावधान बनाया गया.

बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पिछली तिमाही की तुलना में थोड़ा घटकर 7 बेसिस प्‍वॉइंट कम हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन तीसरी तिमाही में निचले स्तर पर पहुंच जाएगा और उसके बाद सुधरेगा.

एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, यानी कर्ज वापसी न होने की दर (GNPA / NNPA) कम हुई है और बकाया कर्ज (स्‍लीपेजेज) भी घटे हैं. यह सुधार मुख्य और तकनीकी दोनों तरह की गिरावट में कमी आने से हुआ है. बैंक का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, और उम्मीद है कि डिपॉजिट अच्छी रफ्तार से बढ़ेगा. बैंक का लक्ष्य है कि वह सिस्टम की औसत लोन ग्रोथ से 300 बेसिस प्‍वॉइंट (3%) ज्यादा CAGR से बढ़े.

एक्सिस बैंक ने पूरे साइकिल में लगभग 3.8% मार्जिन बनाए रखने की उम्मीद जताई है, हालांकि वह आने वाले महीनों में संभावित रेपो रेट कटौती पर नजर रखे हुए है. ब्रोकरेज ने अपने अर्निंग के अनुमान थोड़े बदले हैं और अब FY27 में बैंक का RoA (रिटर्न ऑन एसेट) 1.6% और RoE (रिटर्न ऑन इक्विटी) 14.4% रहने की संभावना जताई है. 

ग्लोबल ब्रोकरेज ने दी निवेश की सलाह

ब्रोकरेज फर्म HSBC ने एक्सिस बैंक पर Buy रेटिंग बनाए रखी है और उसका टारगेट प्राइस 1,340 रुपये से बढ़ाकर 1,460 रुपये कर दिया है. HSBC के अनुसार, एक्सिस बैंक के लोन ग्रोथ, मार्जिन और एसेट क्वालिटी के परिणाम बहुत मजबूत रहे हैं, हालांकि एक बार के प्रावधान ने थोड़ी निराशा दी.

फिर भी, HSBC का मानना है कि बैंक की अर्निंग में अब सुधार का मोड़ (इंफ्लेक्शन प्वॉइंट) आ गया है. इसी कारण उन्होंने वित्त वर्ष 2026-2028 के लिए बैंक की अर्निंग प्रति शेयर (EPS) के अनुमान को 2.7% से 5.3% तक बढ़ा दिया है. इसका कारण है तेजी से बढ़ती ग्रोथ और घटती क्रेडिट लागत.

ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने भी एक्सिस बैंक का टारगेट प्राइस 1,370 से बढ़ाकर 1,430 कर दिया है, और अपनी Buy रेटिंग बरकरार रखी है. Jefferies का भी मानना है कि RBI द्वारा बताए गए अतिरिक्त प्रावधान बैंक के लिए थोड़े निगेटिव हैं, लेकिन बाकी पहलू पॉजिटिव हैं, जैसे कि बकाया लोन (स्लीपेजेज) में कमी और क्रेडिट कास्ट में सुधार.

बैंक के कैसे रहे नतीजे

बैंक का मुनाफा दूसरी तिमाही में 26% घटकर 5,090 करोड़ रुपये रहा है. लेकिन इनकम 1% बढ़कर 37,595 करोड़ रुपये रही. नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) सालाना आधार पर 2% बढ़कर 13,745 करोड़ रुपये हो गई. नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 3.73% रहा, जो जून तिमाही के 3.8% और पिछले साल के 3.99% से थोड़ा कम है. 

बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है. ग्रॉस NPA 1.46% और नेट NPA 0.44% रहा. प्रावधान सालाना आधार पर 61% बढ़कर ₹3,547 करोड़ हुए, जिसमें से 1,231 करोड़ का एक बार का स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन बंद किए गए क्रॉप लोन उत्पादों से जुड़ा है. बैंक ने 12% लोन ग्रोथ और स्थिर डिपॉजिट ग्रोथ दर्ज की है.

(Disclaimer : कंपनी के स्‍टॉक पर सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Axis Bank Stock Price Axis Bank