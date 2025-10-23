scorecardresearch
HUL ने 19 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का किया एलान, रिकॉर्ड और पेमेंट डेट पर रखें नजर

Hindustan Unilever : हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को करीब 3% की बढ़त देखी गई और यह 2,667 रुपये तक मजबूत हुए. (Image : Pixabay)

HUL Dividend Announcement : हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के शेयरों में गुरुवार को करीब 3% की बढ़त देखी गई और यह 2,667 रुपये तक मजबूत हुए. कंपनी ने जुलाई–सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय नतीजों के साथ ही शेयरधारकों के लिए 19 रुपये प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का एलान किया है. इस साल अबतक शेयर में 12 फीसदी तेजी आ चुकी है. 

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (Hindustan Unilever) का मुनाफा फाइनेंशियल ईयर 2026 की सितंबर तिमाही में सालाना बेसिस पर 4% बढ़कर 2,694 करोड़ रुपये हो गया. इस बढ़ोतरी में एक टैक्स गेन (Tax Gain) का भी योगदान रहा. वहीं सितंबर तिमाही में कंपनी की कुल आय में भी सालाना बेसिस पर 2% की ग्रोथ रही और 16,061 करोड़ रुपये रही.

HUL : डिविडेंड की घोषणा

HUL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए 19 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है. कंपनी ने कहा कि यह डिविडेंड उन शेयरधारकों को मिलेगा जिनके नाम रिकॉर्ड डेट तक रजिस्टर में दर्ज होंगे. 

कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर 2025 तय किया है. यानी इस डेट तक  कंपनी के शेयर रखने वालों को ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा. जबकि शेयरधारकों को 20 नवंबर 2025 को डिविडेड का भुगतान किया जाएगा. FMCG कंपनी करीब 11 लाख शेयरहोल्डर्स को 4,464 करोड़ रुपये का डिविडेंड पे कर सकती है. 

तिमाही में टैक्स विवाद सुलझने से मिला फायदा

हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) ने बताया कि इस तिमाही में उसे यूके और भारतीय टैक्स अधिकारियों के बीच पुराने टैक्स मामलों के समाधान से 184 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है. हालांकि, एक्सेप्शनल आइटम्स को छोड़कर टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 4% घटा है. 

बिक्री और मांग पर असर

कंपनी की अंडरलाइनिंग सेल्स ग्रोथ (USG) 2% रही, जबकि वॉल्यूम ग्रोथ (UVG) लगभग स्थिर (0%) रही. HUL ने कहा कि प्रदर्शन पर कुछ अस्थायी कारणों का असर पड़ा, जैसे, हाल ही में GST दरों में बदलाव और कई क्षेत्रों में लंबा मानसून, जिससे ग्रामीण मांग कमजोर रही.

मुनाफे का अनुपात घटा

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का EBITDA मार्जिन (ब्याज, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई) 23.2% रहा, जो पिछले साल की तुलना में 90 बेसिस प्वॉइंट (0.9%) कम है. कंपनी ने बताया कि यह गिरावट मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन में किए गए अधिक निवेश की वजह से आई है.

स्टैंडअलोन बेसिस पर नतीजे

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की सेल्स 1% बढ़कर 15,418 करोड़ रुपये रही. जबकि टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) 3% बढ़कर ₹2,690 करोड़ पहुंच गया. 

Hindustan Unilever Hul