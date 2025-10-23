Sell Alert : इन 3 शेयरों में आ सकती है 40% तक गिरावट, ब्रोकरेज ने किया अलर्ट, आपने किया है निवेश?

Brokerage sell recommendation : फाइनेंशियल ईयर 2026 की सितंबर तिमाही के लिए अर्निंग सीजन जारी है. यह अर्निंग सीजन भी मिला जुला नजर आ रहा है. कंपनियों के नतीजों के रिसर्च के बाद उनके नियर टर्म आउटलुक को देखते हुए ब्रोकरेज हाउस भी उनके शेयरों पर अपनी राय बना रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस एंबिट कैपिटल ने ऐसे कुछ शेयरों में बिकवाली (Sell Alert in Stocks) की सलाह दी है, जिनका आउटलुक ब्रोकरेज की नजर में अभी फिलहाल बहुत मजबूत नहीं है और उनके शेयरों में गिरावट आ सकती है. अगर आपके पास भी ये शेयर हैं तो रिपोर्ट पर (Brokerage Latest Recommendations) नजर डाल सकते हैं.

PVR Inox

रेटिंग : SELL

टारगेट प्राइस : 1,026 रुपये

करंट प्राइस : 1,155 रुपये

गिरावट का अनुमान : 11 फीसदी

ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का रेवेन्‍यू उम्मीदों से कुछ कमजोर रहा. कर्मचारियों के खर्च बढ़ने के कारण EBITDA (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) उम्मीद से कम रहा. 28.7% ऑक्यूपेंसी (सीट भरने की दर) कोविड के बाद से तीसरी सबसे ज्यादा रही. लेकिन लगातार 25% से अधिक ऑक्यूपेंसी बनाए रखना अभी भी अनिश्चित है. ब्रोकरेज का मानना है कि यह डेटा दिखाता है कि सिनेमा कारोबार को अब भी कमजोर कंटेंट, और ओटीटी (OTT) व बाहर (रेस्टोरेंट्स, फाइन डाइनिंग) में बढ़ते मनोरंजन विकल्पों से कड़ी चुनौती मिल रही है.

ब्रोकरेज ने अपने FY26, 27 और 28 के EBITDA और EPS अनुमान को -2%, 0%, +6% और -16%, +2%, -8% से बदला है. ब्रोकरेज का कहना है कि भले ही हम FY27 में मूवी दर्शकों की संख्या को 25.5% तक बढ़ने का अनुमान लगाते हैं (FY24-25 के औसत 24.3% से), फिर भी हमें FY27 में सिर्फ 5% RoE (रिटर्न ऑन इक्विटी) की उम्मीद है. इसलिए SELL की सलाह बरकरार है. ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि जो स्मॉल-कैप पोर्टफोलियो मैनेजर बढ़ते खर्च करने की क्षमता और उच्च प्रति व्यक्ति आय पर दांव लगाना चाहते हैं, उन्हें होटल सेक्टर में निवेश पर विचार करना चाहिए, न कि सिनेमा सेक्‍टर में.

Eternal (Zomato)

रेटिंग : SELL

टारगेट प्राइस : 202 रुपये

करंट प्राइस : 338 रुपये

गिरावट का अनुमान : 40 फीसदी

ब्रोकरेज का कहना है कि Eternal ने लगातार पांचवें तिमाही में भी उम्मीद से कम एडजस्टेड EBITDA (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) दर्ज किया. फूड डिलीवरी में प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि कमीशन (टेक रेट) बढ़ा है, और क्विक कॉमर्स (QC) में तेज ग्रोथ हुई (नवंबर में 137% सालाना बढ़त, जबकि अनुमान 123% था).

लेकिन इन फायदों को नीचे दिए गए कारणों ने खत्म कर दिया :

फूड डिलीवरी का रिकवरी रेट उम्मीद से धीमा रहा.

Going-Out और Other सेगमेंट्स में कोई खास सुधार या घाटा कम नहीं हुआ.

पहली छमाही (1H) में कंपनी ने लगभग 1,100 करोड़ रुपये नकद खर्च किया (कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल पर).

डिस्काउंट्स और मार्केटिंग खर्च बहुत बढ़ गए. यह दिखाता है कि मार्केट शेयर बढ़ाने की कीमत बहुत ज्यादा पड़ रही है.

बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना को अभी ठीक से समझा नहीं जा रहा है. Zepto और Rapido के फंड जुटाने की योजना, और अमेजॉन व फ्लिपकार्ट के विस्तार से Eternal की प्रॉफिटेबिलिटी और पीछे जा सकती है. Blinkit का तेज ग्रोथ पॉजिटिव है, लेकिन QC, Going-Out और Other सेगमेंट्स के कम मार्जिन्स इसे बैलेंस कर देते हैं.

JSW Energy

रेटिंग : SELL

टारगेट प्राइस : 540 रुपये

करंट प्राइस : 541 रुपये

गिरावट का अनुमान : फ्लैट

ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का EBITDA (अन्य आय को छोड़कर) 30 अरब रुपये रहा, जो हमारे अनुमान से 1% और बाजार के अनुमान से 14% अधिक रहा. कंपनी का EBITDA पिछली तिमाही की तुलना में 4% बढ़ा, जिसका मुख्य कारण रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो से अच्छा प्रदर्शन रहा, हालांकि थर्मल पावर का प्लांट लोड फैक्टर और डार्क स्प्रेड्स कमजोर रहे.

KSK ने 8 अरब रुपये EBITDA दर्ज किया, जो लगातार दूसरी तिमाही है जब संचालन में सुधार देखा गया. इसलिए ब्रोकरेज ने KSK की कार्यक्षमता बढ़ने को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान बढ़ाए हैं. उत्कल की 400MW बिजली आपूर्ति अनुबंध (PPA) कर्नाटक के साथ हुई है, जिससे उसका मर्चेंट एक्सपोजर घटकर अब सिर्फ 5% रह गया है.

कंपनी के पास 17GW की परियोजनाएं विकासाधीन हैं, जिनमें से 12.5GW के लिए पहले ही PPA साइन हो चुके हैं. कंपनी का बैटरी पैक, बॉयलर और विंड ब्लेड बनाने में प्रवेश उसकी सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, हालांकि JSWE ने सोलर सेल/मॉड्यूल के क्षेत्र में मौका गंवा दिया है. कंपनी पर अभी भी कर्ज का बोझ अधिक है, नेट डेट / EBITDA रेश्यो 6–7 गुना है.