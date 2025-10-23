Midwest IPO Listing : तेलंगाना बेस्‍ड कंपनी मिडवेस्ट लिमिटेड अपनी लिस्टिंग पर निवेशकों को डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है. शेयर बाजार में अगर आज की तेजी 24 अक्‍टूबर को भी जारी रहती है तो यह रिटर्न कुछ और बेहतर हो सकता है. ग्रे मार्केट से पॉजिटिव डेब्‍यू (stock market listing) करने के संकेत हैं. हालांकि ब्रोकरेज का मानना है कि अगर फ्रेश निवेश करने की सोच रहे हैं तो लिस्टिंग के बाद कंपनी के प्रदर्शन को देखना जरूरी होगा. ब्रोकरेज ने पहले भी आईपीओ के वैल्‍युएशन को पियर्स की तुलना में महंगा बताया था.

आईपीओ को मिला था जबरदस्त रिस्‍पांस

451 करोड़ रुपये आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिला था. 15 से 17 अक्टूबर के बीच सबक्रिप्शन के लिए खुले IPO में रिटेल निवेशकों द्वारा 24.26 गुना सब्सक्राइब हुआ. NSE के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने 31,17,460 शेयर बिक्री के लिए रखे थे, लेकिन निवेशकों ने इसके लिए 27,39,83,920 शेयरों की बोली लगाई.

सबसे अधिक बोली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने लगाई, जिन्होंने अपने हिस्से को लगभग 139.87 गुना सब्सक्राइब किया. नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NIIs) ने 168.07 गुना और रिटेल निवेशकों ने 24.26 गुना सब्सक्रिप्शन दिया. कर्मचारियों के हिस्से का सब्सक्रिप्शन भी 24.44 गुना रहा, जिससे कुल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 87.89 गुना दर्ज हुआ.

Midwest IPO GMP

Midwest Limited की लिस्टिंग कल 24 अक्टूबर को होने जा रही है. लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में इसके शेयर 105 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जो अपर प्राइस बैंड 1,065 रुपये से लगभग 9.85% अधिक है. इसका मतलब है कि अगर यही ट्रेंड बना रहता है, तो शेयर की लिस्टिंग प्राइस 1,165 से 1,170 रुपये के आसपास हो सकती है.

ब्रोकरेज की क्‍या है एनालिसिस?

अरिहंत कैपिटल का कहना है कि मिडवेस्ट, ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट सेगमेंट में एक प्रमुख स्थान रखती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपने व्यापक खनन नेटवर्क की वजह से मजबूत प्राइसिंग पावर का लाभ उठा रही है. कंपनी ने 25 नए खनन प्रोजेक्ट्स की पहचान भी की है ताकि लंबी अवधि में विकास जारी रह सके.

इसके अलावा, अपने मुख्य ग्रेनाइट कारोबार के अलावा, Midwest Quartz और डायमंड वायर के निर्माण में भी निवेश कर रही है. यह कदम कंपनी के खनन विशेषज्ञता और वैल्यू चेन एकीकरण को मजबूत करता है. R&D पर बढ़ता ध्यान इसे हाई मार्जिन और टेक्नोलॉजी-आधारित सेक्टर की ओर ले जा रहा है.

कंपनी की लीडरशिप स्थिति, डाइवर्सिफाइड रणनीति, और लगातार प्रदर्शन इसे मिड से लॉन्ग टर्म में स्थिर ग्रोथ के लिए तैयार करती है. लेकिन इसका वैल्युएशन पियर्स की तुलना में हाई है.

ब्रोकरेज हाउस SBI Securities के अनुसार यह एक कैपिटल-इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन कंपनी RoE 17.4% और RoCE 19.1% जेनरेट करती है. पीयर्स की तुलना में IPO प्रीमियम पर है. कंपनी के लिस्टिंग के बाद प्रदर्शन को देखना जरूरी है.

कंपनी का बिजनेस मॉडल

मिडवेस्ट लिमिटेड पिछले 40 सालों से नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री में सक्रिय है. कंपनी के पास तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 16 ग्रेनाइट खदानें हैं, जिनमें विशेष रूप से प्रीमियम ब्लैक गैलेक्सी और एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट शामिल हैं. कंपनी अब ट्रेडिशनल ग्रेनाइट से आगे बढ़कर क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग, इंजीनियर्ड स्टोन, सोलर ग्लास, हैवी मिनरल सैंड्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के क्षेत्र में विस्तार कर रही है.

(Disclaimer: आईपीओ या स्‍टॉक पर विचार या सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार भी नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)