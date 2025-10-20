RIL का स्टॉक दे सकता है 25% रिटर्न, आज की तेजी में निवेशकों ने कमाए 60,000 करोड़ रुपये

How much return can RIL stock give in 2025 : आज दिवाली के दिन के कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है और स्टॉक 1,465 रुपये के भाव पर पहुंच गया. यह बढ़त कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद आई. आज शेयर में इस तेजी के चलते इसमें निवेश करने वाले निवेशकों की कुल दौलत में करीब 60,000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर आज 19.78 लाख करोड़ हो गया, जो शुक्रवार को 19.18 लाख करोड़ रुपये था. नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं.

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Indusrties) का नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 15.9% बढ़कर 22,146 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 19,101 करोड़ रुपये था. वहीं ग्रॉस रेवेन्यू 9.9% बढ़कर 2,83,548 करोड़ रुपये रहा. कंपनी ने सभी प्रमुख सेगमेंट, जियो, रिटेल और ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) में मजबूत प्रदर्शन किया है.

मोतीलाल ओसवाल

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 1,700 रुपये

रिटर्न अनुमान : 20 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 1,700 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ निवेश की सलाह दी है, जो करंट प्राइस से 20 फीसदी ज्‍यादा है. ब्रोकरेज का FY26-28 का EBITDA अनुमान लगभग समान है, लेकिन नेट प्रॉफिट (PAT) का अनुमान 3-4% कम किया है. इसका कारण है, अदर इनकम में कमी, ब्याज लागत में बढ़ोतरी और माइनॉरिटी इंटरेस्‍ट में बढ़ोतरी.

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि RJio (रिलायंस जियो) कंपनी की सबसे बड़ी ग्रोथ ड्राइवर बनी रहेगी. FY25-28 के दौरान इसका EBITDA लगभग 19% CAGR की दर से बढ़ सकता है. यह ग्रोथ दिसंबर 2025 में लगभग 15% टैरिफ बढ़ोतरी, वायरलेस सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ने, और JioFiber (होम्स) व एंटरप्राइज बिजनेस के विस्तार से होगी.

रिटेल बिजनेस (RR) में, अब स्टोर की संख्या घटाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और JioMart व AJio पर तेज हाइपर-लोकल डिलीवरी बढ़ रही है. इसलिए FY25-28 के दौरान ब्रोकरेज ने 15% रेवेन्‍यू और EBITDA CAGR की उम्मीद है.

FY25 के कमजोर प्रदर्शन के बाद, ब्रोकरेज को उम्मीद है कि O2C सेगमेंट में कमाई में सुधार होगा, जो रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ने से आएगा. हालांकि, FY28 तक O2C और E&P सेगमेंट का कुल EBITDA FY24 के स्तर से लगभग 4% कम रहने की संभावना है.

कुल मिलाकर, ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY25-28 के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) का कंसॉलिडेटेड EBITDA और PAT लगभग 10–11% CAGR से बढ़ेगा. FY25-28 के दौरान RIL का कुल कैपेक्स लगभग 1.3 लाख करोड़ रह सकता है. RJio के निवेश में कमी को न्यू एनर्जी और डेटा सेंटर से जुड़े अधिक निवेश से संतुलित किया जाएगा. कुल कर्ज में कमी आने की उम्मीद है.

रिलायंस रिटेल (RRVL) के लिए, ब्रोकरेज ने EV/EBITDA मल्टीपल को औसतन 30 गुना माना है. रिटेल बिजनेस में मिड से हाई लेवल की लगातार रेवेन्यू ग्रोथ RIL के शेयर में रीरेटिंग के लिए मुख्य फैक्टर बनी रहेगी.

Nuvama

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 1,769 रुपये

रिटर्न अनुमान : 25 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने RIL के लिए तीन प्रमुख ग्रोथ फैक्टर को उजागर किया और 1,769 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ शेयर पर ‘Buy’ रेटिंग बनाए रखी है.

न्यू एनर्जी (New Energy) इकोसिस्टम : सेल सुविधा अगले महीने शुरू होने वाली है. 10GW मॉड्यूल/सेल उत्पादन FY27 के कंसॉलिडेटेड PAT में लगभग 6% का योगदान दे सकता है.

व्यापक वैल्यू चेन, जिसमें 40GWh BESS और 3GW इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता शामिल है, FY28 से योगदान देना शुरू कर सकती है.

RTC पावर प्लांट, कच्छ : यह H1FY27 में चालू होने वाला है. 3MTPA GH2 उत्पादन संयंत्र कैप्टिव पावर लागत को 25% तक घटा सकता है, जिससे PAT में लगभग 6% का इजाफा हो सकता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) : सभी डेटा सेंटर निवेश RIL के माध्यम से किए जाएंगे. AI समाधान विकसित करने के लिए Meta के साथ ज्वॉइंट वेंचर भी शामिल है.

इसके अलावा, FMCG ब्रांड बिल्डिंग, फूड पार्क्स, और PVC विस्तार (जिसे CY26 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य) जैसी अतिरिक्त पहलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है.