REC, L&T and CAMS outperform in 2025? : ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपने तीन बेहतरीन स्टॉक चुने हैं, जिनमें 14% से 27% तक का अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है. ये तीन स्टॉक हैं, REC, Larsen & Toubro (L&T) और CAMS. मोतीलाल ओसवाल ने इन स्टॉक्स पर भरोसा जताया है क्योंकि इनके पास मजबूत फंडामेंटल हैं और इनमें आगे मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है.

तिमाही नतीजों से संकेत मिल रहे हैं कि इन कंपनियों में अर्निंग की अच्छी उम्मीद है. इनमें ग्रोथ की रफ्तार बनी हुई है. भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, जिससे L&T और REC जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा. बढ़ती क्रेडिट डिमांड से REC को लाभ होगा. वहीं वित्तीय सेवाओं का बाज़ार बढ़ रहा है, जिसका फायदा CAMS को मिलेगा. मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि जो निवेशक बाजार की अगली तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक्स भरोसेमंद निवेश के मौके हैं.

L&T ( Larsen And Toubro)

रेटिंग : Buy

CMP : 3,958 रुपये

TP : 4,500 रुपये

रिटर्न अनुमान : 14%

ब्रोकरेज का कहना है कि शेयर के करंट प्राइस पर, कंपनी (Larsen And Toubro) का कोर E&C बिजनेस FY26, 27 और 28 की अनुमानित कमाई के आधार पर 30x, 25x और 21x P/E पर ट्रेड हो रहा है. ब्रोकरेज ने कोर बिजनेस और IT सेगमेंट के पहले आधे साल (1H) के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान थोड़े बदले हैं.

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कोर E&C की रेवेन्यू, EBITDA और PAT FY25–FY28 के बीच 16%, 18% और 22% CAGR से बढ़ेंगे. ब्रोकरेज ने कंपनी को उसके कोर बिजनेस के लिए दो साल आगे की कमाई पर 28x P/E के हिसाब से वैल्यू किया है और सब्सिडियरी कंपनियों पर 25% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लागू किया है. ब्रोकरेज ने BUY रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 4,500 रुपये (L&T stock target 2025) कर दिया है.

मुख्य जोखिम और चिंताएं : नए ऑर्डर मिलने की रफ्तार में कमी, बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी, कच्चे माल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी, वर्किंग कैपिटल की जरूरत बढ़ना और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा.

Rural Electrification Corp (REC)

रेटिंग : Buy

CMP : 386 रुपये

TP : 465 रुपये

रिटर्न अनुमान : 21%

REC का इस तिमाही में प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा. लोन ग्रोथ धीमी रही क्योंकि बड़े स्तर पर लोन रीपेमेंट्स हुई. कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) लगभग 10 बेसिस प्वॉइंट घटा, लेकिन एसेट क्वालिटी स्थिर बनी रही. पहले आधे साल में ग्रोथ धीमी रहने के बावजूद, मैनेजमेंट को भरोसा है कि FY26 के लिए 11-12% लोन ग्रोथ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा.

REC अभी FY27 के अनुमानित बुक वैल्यू के हिसाब से लगभग 1x P/ABV वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है. ब्रोकरेज को लगता है कि यह वैल्यूएशन इस बिजनेस के लिए आकर्षक है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग अच्छी रफ्तार से बढ़ सकती है और लगभग 20% का RoE दे सकती है.

FY25 से FY28 के बीच कंपनी का लोन बुक लगभग 13% CAGR से और PAT लगभग 11% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है. ब्रोकरेज ने FY28 में कंपनी का RoA 2.6% और RoE 19% रहने का अनुमान लगाया है, साथ ही लगभग 6.3% का डिविडेंड यील्ड भी अपेक्षित है. ब्रोकरेज ने BUY रेटिंग के साथ 465 रुपये टारगेट प्राइस (REC share target Motilal Oswal) तय किया है.

CAMS

रेटिंग : Buy

CMP : 3,856 रुपये

TP : 4,900 रुपये

रिटर्न अनुमान : 27%

ब्रोकरेज का कहना है कि MF RTA बिजनेस में यील्ड में गिरावट बड़ी कंपनियों के साथ नए समझौते (रीसेट) की वजह से हुई है. हालांकि आगे यील्ड में गिरावट सीमित रहेगी और धीरे-धीरे कम होगी. फिर भी, हम भविष्य में AUM (कुल एसेट्स) के बढ़ने को लेकर पॉजिटिव हैं, क्योंकि SIP में निवेश लगातार मजबूत बना हुआ है. यील्ड दबाव के बावजूद, कंपनी (CAMS) का मुनाफा बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि नॉन-MF बिजनेस में स्केल बढ़ने से फायदा मिल रहा है, और यह बिजनेस मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है.

ब्रोकरेज ने अपने अर्निंग अनुमान FY26, FY27 और FY28 के लिए 4%, 3% और 3% घटा दिए हैं, ताकि MF और अन्य आय में कमी को ध्यान में रखा जा सके. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY25 से FY28 के बीच कंपनी की आय, EBITDA और PAT 10%, 11% और 12% की औसत सालाना ग्रोथ रेट से बढ़ेंगे. ब्रोकरेज ने स्टॉक पर BUY रेटिंग के साथ 4,900 रुपये का टारगेट (CAMS share price outlook) दिया है.