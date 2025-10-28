scorecardresearch
कारोबार बाजार

झुनझुनवाला का पसंदीदा स्‍टॉक Jubilant Ingrevia दे सकता है 43% रिटर्न, नुवामा का भी बना फेवरेट

Nuvama Bullish on Jubilant Ingrevia : रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल स्‍टॉक जुबिलेंट इनग्रेविया में करंट प्राइस से 43 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने इस शेयर में खरीदारी की सलाह दी है.

Written bySushil Tripathi

Nuvama Bullish on Jubilant Ingrevia : रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल स्‍टॉक जुबिलेंट इनग्रेविया में करंट प्राइस से 43 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने इस शेयर में खरीदारी की सलाह दी है.

author-image
Sushil Tripathi
New Update
Jhunjhunwala portfolio stocks, Jhunjhunwala portfolio stocks with 38% upside, Best Jhunjhunwala portfolio stocks after Q2 results, Which Jhunjhunwala stocks to buy now, Stocks with strong fundamentals India, Brokerage bullish stocks India

Rekha Jhunjhunwala stocks : कंपनी का न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बिजनेस अब सुधार की राह पर है, क्योंकि नायसिनामाइड की मांग दोबारा बढ़ रही है. (AI Image)

Jhunjhunwala’s Portfolio Gem Jubilant Ingrevia : रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल स्‍टॉक जुबिलेंट इनग्रेविया में करंट प्राइस से 43 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने इस शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और 971 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है. जबकि करंट प्राइस 677 रुपये है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का प्रदर्शन मजबूत है.  2026 की शुरुआत में एक बड़े CDMO ऑर्डर के शुरू होने की उम्मीद है, जो आने वाले समय में कमाई की गति बनाए रखेगा.

रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) के पोर्टफोलियो में जुबिलेंट इनग्रेविया के 4,735,500 शेयर शामिल हैं. ट्रेंडलाइन के मुताबिक सितंबर तिमाही में उनके पास कंपनी की 3.0% हिस्‍सेदारी है. जून तिमाही में भी उनके पास कंपनी में 3.0% हिस्‍सेदारी थी. 

Advertisment

Lenskart IPO : ग्रे मार्केट में प्रीमियम 27% पहुंचा, लेकिन वैल्‍युएशन को लेकर एक्‍सपर्ट ने निवेशकों को किया अलर्ट

CDMO बिजनेस में रखा कदम 

नुवामा (Nuvama) का कहना है कि जुबिलेंट इनग्रेविया के दूसरी तिमाही (Q2FY26) का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार ठीक-ठाक रहा. कंपनी की ग्रोथ और मुनाफा का मुख्य कारण था, स्पेशलिटी केमिकल्स सेगमेंट, जिसकी बिक्री में 12% साल-दर-साल (YoY) की बढ़त हुई.

कंपनी का EBITDA मार्जिन भी लगातार बेहतर हुआ है. यह पिछले साल की तुलना में 5.7% बढ़कर 25.8% पर पहुंच गया. हालांकि, न्यूट्रिशन और केमिकल इंटरमीडिएट्स सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी कीमतों में दबाव के कारण कमजोर रही.

रेखा झुनझुनवाला को फेडरल बैंक पर दांव लगाने से हो सकता है बड़ा फायदा, ब्रोकरेज ने शेयर का बढ़ाया टारगेट

कंपनी ने CDMO बिजनेस में Q2FY26 से कदम रखा है, और 2026 की शुरुआत में एक बड़े CDMO ऑर्डर के शुरू होने की उम्मीद है, जो आने वाले समय में कमाई की गति बनाए रखेगा. कंपनी द्वारा नए मॉलिक्यूल जोड़ने से लगभग 1,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिक्री की संभावना बन रही है. ब्रोकरेज ने FY26E, 27E और 28E के EPS अनुमान में मामूली बदलाव किया है और इनमें 5.5%, 1.5% और 1.6% की बढ़ोतरी की है.

SBI Life पर ज्यादातर ब्रोकरेज हुए बुलिश, इस इंश्‍योरेंस स्‍टॉक में तेज रैली का अनुमान, कितना है टारगेट

नए प्रोडक्ट्स से कंपनी की ग्रोथ को नई दिशा

Jubilant Ingrevia की स्पेशलिटी केमिकल्स और CDMO पाइपलाइन अब और मजबूत हो रही है. कंपनी ने 10 नए मॉलिक्यूल्स (रासायनिक उत्पाद) जोड़े हैं, जो फार्मा, एग्रोकेमिकल और न्यूट्रिशन सेगमेंट में मिलकर लगभग 1,200 करोड़ रुपये की अधिकतम बिक्री की क्षमता रखते हैं.

कंपनी ने Q2FY26 में एक नया एग्रो इनोवेटर मॉलिक्यूल पहले ही डिलीवर कर दिया है. इसके अलावा, अमेरिका का 300 मिलियन डॉलर का CDMO कॉन्ट्रैक्ट 2026 की शुरुआत से (CY26) कंपनी की कमाई में योगदान देना शुरू करेगा.

ब्रेकआउट के बाद ये 3 स्टॉक दिखा सकते हैं दम, 1 महीने में 10 से 13% रिटर्न की उम्मीद

नोएडा में शुरू किया गया सेमीकंडक्टर R&D लैब कंपनी के लिए एक नए और हाई वैल्यू वाले क्षेत्र में प्रवेश को दर्शाता है. वहीं, गजरौला में नया मल्टी-पर्पस प्लांट और भरूच यूनिट का विस्तार FY27 के बाद की ग्रोथ को मजबूत आधार देंगे.

नायसिनामाइड सेगमेंट में मजबूत रिकवरी

कंपनी का न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बिजनेस अब सुधार की राह पर है, क्योंकि नायसिनामाइड की मांग दोबारा बढ़ रही है. अब उत्पाद मिश्रण धीरे-धीरे हाई-वैल्यू ह्यूमन और कॉस्मेटिक ग्रेड्स की ओर शिफ्ट हो रहा है.

मार्च 2025 में शुरू होने वाला नया विटामिन प्लांट अगले दो साल में 4,000–4,500 टन उत्पादन का लक्ष्य रखता है, और इस सेगमेंट में 16–18% का स्थिर EBITDA मार्जिन बनाए रखने का अनुमान है.

साथ ही, चीन पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगने के बाद कंपनी ने यूरोप में कोलीन क्लोराइड का एक्सपोर्ट शुरू किया है. कंपनी का लक्ष्य है कि वह लगभग 40,000 टन सालाना (TPA) के इस मार्केट में अच्छा मार्केट शेयर हासिल करे.

(Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.

Nuvama Rekha Jhunjhunwala