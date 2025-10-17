Reliance Q2 results : आरआईएल के मुनाफे और रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान, क्या Jio बढ़ाएगा टैरिफ?

Reliance Industries Q2 Earnings Preview : आज मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की अगुवाई वाली और मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Indusrties) के सितंबर तिमाही के नतीजे आने वाले हैं. एक्सपर्ट और ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी रेवेन्यू और मुनाफा दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकती है. उनका यह भी मानना है कि रिटेल बिजनेस, टेलि​कॉम और O2C हर सेग्मेंट में मजबूत ग्रोथ दिख सकती है. न्यू एनर्जी बिजनेस से जुड़ी किसी भी अपडेट पर बाजार की नजर रहेगी.

O2C मार्जिन क्या रहता है, Reliance Jio टैरिफ को लेकर क्या ऐलान करता है और रिटेल स्टोर जोड़ने की गतिको लेकर क्या एलान होते हैं, इन बातों पर भी नजरें रहेंगी. इस साल अगस्त में हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में, मुकेश अंबानी ने कंपनी को डीप-टेक फर्म में बदलने की महत्वाकांक्षा का संकेत दिया था.

ब्रोकरेज हाउस के क्या हैं अनुमान

मोतीलाल ओसवाल : ब्रोकरेज हाउस के अनुसार कंपनी (RIL) का मुनाफ (EBITDA) पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 17% बढ़कर 45,800 करोड़ रुपये हो सकता है. EBITDA मार्जिन पिछले साल के 16.9% से बढ़कर 18.6% तक पहुंच सकता है. रेवेन्‍यू सालाना बेसिस पर 6.5% बढ़कर 2,46,700 करोड़ रुपये हो सकता है.

नेट प्रॉफिट में 20 फीसदी से ज्‍यादा उछाल की उम्‍मीद है और यह 20,200 करोड़ रुपये हो सकता है. मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, न्‍यू एनर्जी बिजनेस पर ज्‍यादा क्‍लेरिटी की उम्‍मीद है. वहीं रिटेल बिजनेस में नए स्टोरों को जोड़ने की स्‍पीड क्‍या होगा, इस पर भी नजर रहेगी.

JPMorgan : ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि रिलायंस इंडस्‍ट्रीज का कंसॉलिडेटेड EBITDA सालाना बेसिस पर 14% बढ़ सकता है. इसका कारण है O2C मार्जिन में सुधार, जिसे कमजोर रुपए और पिछले साल की टेलीकॉम टैरिफ बढ़ोतरी सपोर्ट करेंगे. ब्रोकरेज का अनुमान है कि रिलायंस रिटेल का EBITDA 10% बढ़ सकता है. हालांकि यह कुछ हद तक सितंबर की शुरुआत में घोषित GST कटौती से सीमित रहेगा. नेट प्रॉफिट में 12% ग्रोथ दिख सकता है.

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज : ब्रोकरेज के अनुसार रेवेन्‍यू सालाना बेसिस पर 11.3% बढ़ सकता है. नेट प्रॉफिट (PAT) 10% से कुछ अधिक बढ़ सकता है. EBITDA में 12% की बढ़ोतरी हो सकती है, और मार्जिन 17% तक जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो सब्स्क्राइबर्स और ARPU में मामूली बढ़ोतरी के कारण मुनाफा 16.5% बढ़ सकता है. रिटेल का मुनाफा 14.7% बढ़ सकता है. O2C का मुनाफा 21% तक बढ़ सकता है.

