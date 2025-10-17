Infosys stock decline : आज के कारोबार में इंफोसिस के शेयर फोकस में हैं. आज आईटी कंपनी का शेयर करीब 2% टूटकर 1,443 रुपये पर ट्रेड (Infosys Stock Price) कर रहे हैं. हालांकि कंपनी का दूसरी तिमाही (Q2) में मुनाफा और रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर रहा, लेकिन ब्रोकरेज व एक्सपर्ट का कहना है कि कंपनी अभी भी पूरी तरह मुश्किलों से बाहर नहीं निकली है. ब्रोकरेज हाउस ने भी शेयर को लेकर अपनी मिली जुली राय दी है. कंपनी का शेयर 1 महीने में 5 फीसदी और इस साल अबतक 23 फीसदी कमजोर हो चुका है.

मोतीलाल ओसवाल : न्यूट्रल रेटिंग

मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1,650 रुपये रखा है. ब्रोकरेज हाउस के अनुसार साल की दूसरी छमाही (2H) में धीमी बढ़त रहने की संभावना है. दूसरी तिमाही में कंपनी की ग्रोथ ठीक-ठाक रही, जबकि यह तिमाही आमतौर पर मजबूत रहती है. कंपनी की इनकम तिमाही बेसिस पर 2.4% बढ़ी, जिसमें हाई-टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा योगदान रहा.

हालांकि, कंपनी ने अपनी गाइडेंस (अनुमान) का ऊपरी स्तर जस का तस रखा, जिससे यह साफ है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और डिस्क्रेशनरी डिमांड उम्मीद से धीमी बढ़ रही है. कंपनी ने बताया कि BFSI (बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस) सेक्टर के कुछ हिस्सों में खर्च बढ़ने लगा है, लेकिन कुल स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है.

अगले दो तिमाहियों के लिए कंपनी (Infosys) का गाइडेंस लक्ष्य -0.2% (थोड़ा नकारात्मक) है, यानी यह पिछले सालों जैसी मौसमी स्थिति दिखाता है. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही (3Q) में प्रदर्शन लगभग स्थिर रहेगा. चौथी तिमाही (4Q) में रेवेन्यू में करीब 1.5% की गिरावट हो सकती है.

शॉर्ट टर्म में मार्जिन सेफ

कंपनी का EBIT मार्जिन 21.0% रहा, जो पिछली तिमाही से 20 बेसिस प्वॉइंट (0.2%) ज्यादा है, लेकिन अनुमान 21.2% से थोड़ा कम है. कुछ बड़े डील्स शुरू होने के बावजूद, मैनेजमेंट का मानना है कि कंपनी निकट भविष्य में अपने मार्जिन को संभाल पाएगी. उम्मीद है कि अगले तीन सालों में मार्जिन लगभग स्थिर रहेंगे.

डील्स मजबूत

कंपनी की डील बुकिंग मजबूत रही, इसमें 29% सालाना बढ़त हुई. लेकिन इन डील से रेवेन्यू में वास्तविक बढ़ोतरी अभी स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है. कंपनी ने गाइडेंस के निचले स्तर को थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन ऊपरी स्तर को ज्यों का त्यों रखा है.

इन ब्रोकरेज ने दी निवेश की सलाह

नोमुरा ने कंपनी पर Buy रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1,720 रुपये तय किया है. नोमुरा का कहना है कि कंपनी की Q2 (दूसरी तिमाही) की आय उम्मीद से थोड़ी बेहतर रही है, और मार्जिन FY26 में करीब 21% पर स्थिर रहने की संभावना है.

ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भी स्‍टॉक पर Buy रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 1,700 रुपये रखा है. उन्होंने कहा कि कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार रहा, लेकिन FY26 की दूसरी छमाही (H2) थोड़ी धीमी रह सकती है, भले ही डील्स मजबूत मिली हों.

ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी ने स्‍टॉक पर Buy रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1,730 रुपये रखा है. उनका कहना है कि कंपनी के मार्जिन स्थिर रहेंगे, जिन्हें कॉस्ट कंट्रोल, रुपए की कमजोरी, और AI से बढ़ी उत्पादकता का फायदा मिलेगा.