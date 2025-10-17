scorecardresearch
Wipro Alert : विप्रो के शेयर में आ सकती है 21% गिरावट, मोतीलाल ओसवाल ने क्‍यों दी बेच डालने की सलाह?

Motilal Oswal Flags Wipro Shares : ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी को BFSI और यूरोप से सहारा मिल रहा है. डील की गति जारी है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से कमजोर है. Wipro ने 2QFY26 में IT सेवाओं की मामूली ग्रोथ दर्ज की.

Sushil Tripathi
Wipro Investor Alert : बड़ी डील्स की शुरुआत और वेंडर कंसॉलिडेशन प्रोग्राम में प्राइसिंग दबाव से निकट भविष्य में मार्जिन पर असर पड़ सकता है. Photograph: (Reuters)

Wipro Shares under pressure : आज के कारोबार में विप्रो के शेयरों में 4.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. शेयर 242 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. इस साल में शेयर में 19 फीसदी से अधिक कमजोरी आ चुकी है. कंपनी (Wipro) के तिमाही नतीजे मिले जुले रहे हैं. मुनाफा अनुमान से कमजोर रहा, हालांकि रेवेन्यू और मार्जिन अनुमान के मुताबिक ही रहे. नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी मान रहे हैं कि फिलहाल अगले कुछ महीने शेयर में तेजी की गुंजाइश बहुत कम है. एक ब्रोकरेज ने तो स्टॉक पर बिकवाली की सलाह दी है. 

सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,246 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना बेसिस पर 1.15% ज्यादा है. लेकिन तिमाही बेसिस पर 2.5% कम है. ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्यू 22,697.3 करोड़ रहा जो सालाना बेसिस पर 1.7% और तिमाही बेसिस पर 2.5% बढ़ोतरी है. 

मोतीलाल ओसवाल ने क्यों दी सेल रेटिंग?

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने शेयर में बिकवाली की सलाह दी है और 200 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. यह कल के बंद भाव 254 रुपये की तुलना में 21% गिरावट है. ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी को BFSI और यूरोप से सहारा मिल रहा है. डील की गति जारी है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से कमजोर है. Wipro ने 2QFY26 में IT सेवाओं की मामूली ग्रोथ 0.3% QoQ CC दर्ज की.

3Q का गाइडेंस -0.5% से +1.5% CC है. हालांकि, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, उपभोक्ता, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टैरिफ से जुड़ी चुनौतियां, और मौसमी छुट्टियां ग्रोथ को सीमित कर सकती हैं. ब्रोकरेज ने 3Q में गाइडेंस के मिड प्वॉइंट को मानकर और 4Q में स्थिर ग्रोथ मानकर अनुमान लगाया है, क्योंकि हाल की डील का रेवेन्यू में कन्वर्जन धीरे-धीरे हो रहा है.

बड़ी डील्स की शुरुआत और वेंडर कंसॉलिडेशन प्रोग्राम में प्राइसिंग दबाव से निकट भविष्य में मार्जिन पर असर पड़ सकता है. वर्तमान स्तर से बहुत ज्यादा बढ़त की संभावना सीमित है. मैनेजमेंट ने कहा कि उन्हें 17.0-17.5% मार्जिन रेंज में संतोष है.

एग्जीक्यूशन से 2H में डिलीवरी

2Q में डील का TCV (टोटल कांट्रैक्ट वैल्यू) 4.7 बिलियन डॉलर रहा (1H में 9.5 बिलियन डॉलर), जिसमें BFSI और हेल्थकेयर में अच्छी प्रगति हुई. ब्रोकरेज का मानना है कि डील एक्टिविटी मजबूत बनी हुई है, लेकिन रेवेन्यू में कन्वर्जन की गति ध्यान देने योग्य बनी हुई है.

BFSI और यूरोप में स्थिरता के शुरुआती संकेत

BFSI ने 2.2% QoQ CC की ग्रोथ दिखाई, यह पहली लगातार सुधार वाली तिमाही है. इस ग्रोथ में यूरोप और APMEA क्षेत्र की अच्छी भूमिका रही. हालांकि, उपभोक्ता और ENRU क्षेत्र में मांग अभी भी कमजोर है, क्योंकि टैरिफ से जुड़ा दबाव है, और खर्चों में व्यापक सुधार अभी नहीं देखा गया है.

अन्‍य ब्रोकरेज की सलाह 

निर्मल बंग : ‘Hold’ रेटिंग 

एमके ग्‍लोबल : 'Reduce' रेटिंग 

Jefferies : अंडरपरफॉर्म रेटिंग 

Nomura : 280 रुपये टारगेट प्राइस के साथ buy रेटिंग

(Disclaimer : कंपनी के स्‍टॉक पर निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

