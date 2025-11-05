SBI का शेयर 1,100 रुपये के भी जाएगा पार, Buy रेटिंग के साथ मिला हाई टारगेट प्राइस

Analysts Maintain BUY on SBI : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का स्टॉक 6 महीने में करीब 20 फीसदी मजबूत हुआ है. यह अपने आल टाइम हाई के आस पास 954 रुपये पर है. आने वाले दिनों में भी इसमें तेजी का ट्रेंड जारी रहने का अनुमान है और यह 1,100 रुपये का भाव भी पार कर सकता है, जो करंट प्राइस (SBI Stock Price) से 15 फीसदी अधिक है. तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं.

दूसरी तिमाही में स्टेबल परफॉर्मेंस

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में Buy रेटिंग दी है और इसके लिए टारगेट प्राइस 1,075 रुपये तय किया है. ब्रोकरेज का कहना है कि SBI ने दूसरी तिमाही में स्थिर परिणाम दिए है, जिसमें मजबूत नेट इंटरेस्ट इनकम (NII), बेहतर मार्जिन और येस बैंक में हिस्सेदारी बेचने से एक बार मिलने वाला फायदा शामिल है.

बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM तिमाही बेसिस पर 0.07% बढ़कर 2.97% हो गया है. मैनेजमेंट का कहना है कि तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में और सुधार होगा, क्योंकि CRR में कटौती से लिक्विडिटी बेहतर होगी. खर्च (Opex) ज्यादा रहा, क्योंकि GST और ट्रेनिंग पर अतिरिक्त खर्च हुआ, लेकिन अच्छी कमाई की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट उम्मीद के मुताबिक रहा. लोन में ग्रोथ 13% सालाना रही, और FY26 में भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है.

मैनेजमेंट ने FY26 में लोन ग्रोथ 12-14% रहने का अनुमान दिया है. एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ, नए एनपीए कम हुए और क्रेडिट कॉस्ट बहुत कम (39bps) रही. ब्रोकरेज ने FY26 और FY27 की अनुमानित अर्निंग 5.8% और 3.1% बढ़ाया है और FY27 में RoA व RoE के 1.1% व 15.5% रहने का अनुमान जताया है.

सेक्टर से बेहतर प्रदर्शन, क्रेडिट ग्रोथ 13%

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयर में BUY रेटिंग बनाए रखी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया है. बैंक की मजबूत अर्निंग और आगे अच्छी ग्रोथ की उम्मीदों को देखते हुए टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी की है.

ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक लगातार सेक्टर से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 13% सालाना रही और मार्जिन 2.97% रहा. इसके साथ ही अदर इनकम भी बढ़ी है, जिससे मुनाफे में ग्रोथ रही. मार्जिन स्थिर हैं और एसेट क्वालिटी भी बेहतर है. SBI इस मजबूत ट्रेंड से अच्छा फायदा उठाने की स्थिति में है.