Vintage Coffee : 51% रिटर्न देने की ताकत रखता है ये स्टॉक, विंटेज कॉफी पर क्यों बुलिश हुआ नुवामा

Vintage Coffee Stock Gets Bullish Rating From Nuvama : ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेज के स्टॉक पर कवरेज की शुरूआत की है और खरीदारी की सलाह देते हुए 50 फीसदी से अधिक अपसाइड (High Return) की उम्मीद जताई है. ब्रोकरेज ने शेयर पर 250 रुपये का टारगेट प्राइस (Analysts at Nuvama are bullish on Vintage Coffee) दिया है, जबकि करंट प्राइस 165 रुपये है.

विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस (VINCOFE) इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट चिकोरी और अन्य पेय बनाने और एक्सपोर्ट करने का काम करती है. कंपनी प्राइवेट लेबल (दूसरे ब्रांड्स के नाम से उत्पाद बनाना) में विशेषज्ञ है. हैदराबाद स्थित यह कंपनी स्प्रे ड्राइड कॉफी (SDC), एग्लोमेरेटेड कॉफी और इंस्टेंट चिकोरी कॉफी बनाती है, जिन्हें टिन, सैशे, पाउच और बल्क पैक में बेचती है.

Advertisment

Maruti Suzuki : नतीजों के बाद शेयरों में बड़ी बिकवाली, लेकिन ब्रोकरेज दे रहे हैं BUY रेटिंग, क्‍या है वजह

कंपनी की बढ़ रही उत्पादन क्षमता

नुवामा का कहना है कि बढ़ते उत्पादन, बेहतर उत्पाद पोर्टफोलियो और अनुभवी मैनेजमेंट टीम की वजह से कंपनी के वैल्यूएशन में तेजी आ सकती है. कंपनी की सालाना उत्पादन क्षमता 6,500MT है, जिसे बढ़ाकर FY26 तक 11,000MT किया जाएगा. इसके अलावा कंपनी फ्रीज-ड्राइड कॉफी (FDC) में भी कदम रख रही है, जिसकी कीमत और मार्जिन अधिक होते हैं. FDC की सालाना उत्पादन क्षमता FY27 के अंत तक 5,000MT होगी. इस तरह कंपनी की कुल क्षमता बढ़कर 16,000MT हो जाएगी. इसके लिए कंपनी ने जुलाई में 215 करोड़ रुपये जुटाए थे.

Orkla India IPO : शेयर अलॉटमेंट पर आज रखें नजर, 49 गुना सब्सक्राइब होने के बाद ग्रे मार्केट में बढ़ा प्रीमियम

बड़े कॉफी मार्केट में तेजी से बढ़ता वॉल्यूम

नुवामा (Nuvama) के अनुसार दुनिया का इंस्टेंट कॉफी बाजार 2025 से 2030 के बीच लगभग 6% की औसत CAGR से बढ़कर 2030 तक लगभग 46 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. दुनिया में करीब 400 करोड़ लोग कॉफी पीते हैं, लेकिन औसतन हर व्यक्ति साल में 20 कप से भी कम कॉफी पीता है.

2025 तक घर पर पी जाने वाली कॉफी की खपत लगभग 1.35 अरब किलोग्राम तक पहुंच सकती है, और कुल खपत 1.61 अरब किलोग्राम होने का अनुमान है.

NMDC : 100 रुपये से सस्ते इस नवरत्‍न पीएसयू स्टॉक में क्यों दिख रहा है हाई पोटेंशियल, रखें नजर

वर्तमान में 6,500MT की सालाना क्षमता के साथ, कंपनी इस बड़े बाजार में एक छोटी लेकिन उभरती हुई कंपनी है. कंपनी ऐसे ग्राहकों को टारगेट कर रही है, जो अपने उत्पादों में नए कॉफी ब्लेंड जोड़ना चाहते हैं या नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं.

कंपनी का प्लांट पूरी क्षमता पर चल रहा है और इस साल के लिए इसके पास ऑर्डर पूरी तरह भरे हुए हैं. आने वाले 2 सालों में नई उत्पादन क्षमता शुरू होने के साथ, उम्मीद है कि FY25 से FY28 के बीच कंपनी के वॉल्यूम में 4 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे इसी अवधि में बिक्री में लगभग 74% CAGR की तेज ग्रोथ संभव है.

ITC : सिगरेट और FMCG बिजनेस में ग्रोथ ने बढ़ाया भरोसा, ब्रोकरेज ने दी शेयर खरीदने की सलाह

बेहतर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो : रिटर्न रेश्यो होगा मजबूत

FY25 से FY28 के दौरान कंपनी का EBITDA इसलिए बढ़ेगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट मिक्स बेहतर हो रहा है, यानी ज्यादा मार्जिन देने वाली फ्रीज ड्राइड कॉफी (FDC) और एग्लोमेरेटेड कॉफी की हिस्सेदारी बढ़ेगी. इसके साथ ही नई क्षमता शुरू होने से बिक्री की मात्रा बढ़ेगी और प्रोडक्ट्स की कीमतें भी ज्यादा मिलेंगी.

FY28 से FDC का योगदान बड़े स्तर पर दिखने लगेगा, जिससे रेवेन्यू और मुनाफा दोनों में बढ़ोतरी होगी. उत्पादन क्षमता का ज्यादा उपयोग और बेहतर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से कंपनी ज्यादा कैश बना सकेगी और उसकी बैलेंस शीट और मजबूत होगी.

FY27 तक कंपनी के रिटर्न रेश्यो 20% से ऊपर जाने की उम्मीद है, क्योंकि मार्जिन बढ़ेंगे, पूंजी का उपयोग बेहतर होगा, और मांग भी मजबूत बनी रहेगी. FY25 से FY28 के बीच कंपनी का मुनाफा 5 गुना से ज्यादा बढ़ सकता है.