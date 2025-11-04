scorecardresearch
कारोबार बाजार

Groww का IPO हो सकता है सुपरहिट, टॉप एनालिस्ट और ब्रोकरेज क्यों हैं बुलिश

Groww IPO : Analysts Call It a Blockbuster : कंपनी अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए ब्रांड मजबूत कर रही है और नए प्रोडक्ट जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और सिक्योरिटीज के खिलाफ लोन लाने की योजना है.

Written bySushil Tripathi

Sushil Tripathi
New Update
Groww stockbroking platform IPO : कंपनी ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट, डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन जोड़कर बड़ा बिजनेस मॉडल बना रही है. (Pixabay)

Billionbrains Garage Ventures IPO Open: Groww की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेंस गैरेज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures) का IPO आज 4 नवंबर को पहले दिन सुबह 10:40 बजे तक 8 फीसदी सब्सक्राइब हो गया है. ग्रे मार्केट में भी अनलिस्टेड स्टॉक का प्रीमियम बढ़ गया है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर तय किया है. 

आईपीओ (IPO) का साइज 6,632 करोड़ रुपये है. इसमें से 1,060 करोड़ रुपये कंपनी नई शेयर जारी करके जुटाएगी. जबकि 5,572.30 करोड़ रुपये मौजूदा निवेशक अपने शेयर बेचकर यानी ओएफएस के जरिए निकालेंगे. यह IPO शुक्रवार, 7 नवंबर को बंद होगा. कंपनी के शेयर NSE और BSE दोनों पर शुक्रवार, 14 नवंबर को लिस्ट होंगे. आईपीओ पर ज्यादातर ब्रोकरेज पॉजिटिव हैं.

Groww क्या करती है?

Groww की शुरुआत 2017 में हुई थी. यह बेंगलुरु की एक फिनटेक कंपनी है जो लोगों को मोबाइल ऐप/ऑनलाइन के जरिए निवेश करने का प्लेटफॉर्म देती है. Groww यूजर संख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी है. यह प्लेटफॉर्म इन चीजों में निवेश की सुविधा देता है:

म्यूचुअल फंड

शेयर (स्टॉक्स)

F&O

ETF

IPO

डिजिटल गोल्ड

अमेरिकी स्टॉक्स

Reliance Securities : सब्‍सक्राइब 

रिलायंस सिक्‍योरिटीज के अनुसार, Groww सिर्फ एक स्टॉकब्रोकर नहीं, बल्कि उभरती हुई फिनटेक कंपनी है.  यह अपने ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट, डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन जोड़कर बड़ा बिजनेस मॉडल बना रही है. इन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से आने वाले कई सालों तक कंपनी अपने यूजर्स और मुनाफे को तेजी से बढ़ा सकती है. बशर्ते कंपनी सही तरीके से काम करती रहे और नियमों के अनुसार चले.

Anand Rathi Share : लंबी अवधि के लिए सब्‍सक्राइब

आनंद राठी के अनुसार Groww भारत के रिटेल इन्वेस्टिंग सेक्टर में एक मजबूत खिलाड़ी है. कंपनी नए ग्राहकों को जोड़ने के बाद उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने में भी सफल रही है. इसका वैल्यूएशन FY25 की अर्निंग के हिसाब से 33.8 गुना P/E है. कंपनी भरोसा, पारदर्शिता और वित्तीय पहुंच पर ध्यान देकर पूरे भारत में ब्रांड मजबूत करना चाहती है. अपने प्लेटफॉर्म पर नए प्रोडक्ट्स जोड़कर ग्राहक आधार को बढ़ाने का प्लान है. IPO सही कीमत पर है और इस पर लंबी अवधि के लिए विचार कर सकते हैं. 

Arihant Capital : लिस्टिंग गेंस के लिए सब्‍सक्राइब 

अरिहंत कैपिटल के अनुसार Groww अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए ब्रांड मजबूत कर रही है और नए प्रोडक्ट जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और सिक्योरिटीज के खिलाफ लोन लाने की योजना है. भारत का वेल्थ और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मार्केट FY25 में 1.1 लाख करोड़ रुपये से FY30 तक 2.2 से 2.6 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ने का अनुमान है.

Groww अपने टेक प्लेटफॉर्म और कम खर्च वाले मॉडल का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और मुनाफा बढ़ाना चाहती है. कंपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ, ग्राहक बनाए रखने और प्रति ग्राहक अधिक कमाई पर भरोसा कर रही है. 

SBI Securities : सब्‍सक्राइब

ब्रोकरेज के अनुसार Groww भारत के डिजिटल इन्वेस्टिंग सेक्टर में एक मजबूत कंपनी है. इसका बड़ा यूजर बेस, अलग-अलग प्रोडक्ट्स और देशभर में पहुंच इसे प्रतिस्पर्धा में बढ़त देते हैं. FY23 से FY25 के बीच कंपनी का रेवेन्‍यू और मुनाफा (PAT) 85% और 100% CAGR से बढ़ा है. FY25–FY30 के दौरान ब्रोकिंग इंडस्ट्री 14–16% CAGR से बढ़ सकती है. कंपनी की रिटेल ब्रोकिंग और वेल्थ टेक में लीडरशिप इसे इस ग्रोथ का फायदा पहुंचाएगी. 

Ventura Securities : सब्‍सक्राइब

ब्रोकरेज के अनुसार Groww का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ है, जिससे यह भारत के टॉप ब्रोकर्स में शामिल हो गया है. कंपनी ने करीब 34,000 करोड़ रुपये SIP इनफ्लो में योगदान दिया और इसका मार्केट शेयर 11.76% है. ग्रो की ग्रोथ डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म में मजबूत पकड़ की वजह से हुई है, खासकर भारत में बढ़ते वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में. हालांकि, कंपनी का बिजनेस मार्केट के उतार-चढ़ाव और निवेशकों की भावना पर निर्भर रहता है.

IPO : किसके लिए कितना रिजर्व 

75% हिस्सा : बड़े संस्थागत निवेशकों (QIBs) के लिए

15% हिस्सा : अन्य बड़े/गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए

10% हिस्सा : रिटेल निवेशकों के लिए

ग्रे मार्केट में क्या है हाल 

ग्रे मार्केट में आईपीओ को लेकर हलचल शुरू हो गई है. कंपनी का अनलिस्टेड स्टॉक ग्रे मार्केट में करीब 16 रुपये के प्रीमियम चल रहा है, यानी अपर प्राइस बैंड 100 रुपये से लगभग 16% प्रीमियम पर. यही ट्रेंड रहा तो कंपनी का स्टॉक 100 रुपये आईपीओ प्राइस के मुकाबले 116 रुपये पर लिस्ट हो सकता है. 

(Disclaimer: यहां आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए दिया गया है. यह निवेश की किसी भी तरह से सलाह नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Groww