अमित शाह ने सरदार पटेल के सम्मान में हर साल 31 अक्टूबर को गणतंत्र दिवस जैसी परेड की घोषणा की

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने गुरुवार को घोषणा की कि हर साल 31 अक्टूबर को गणतंत्र दिवस की तर्ज़ पर परेड आयोजित की जाएगी. यह दिन भारत के पहले उपप्रधानमंत्री और "लौह पुरुष" सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है. यह घोषणा उस अवसर पर की गई जब देश ने राष्ट्रीय एकता दिवस (Rashtriya Ekta Diwas) मनाया, जो आज़ादी के बाद राष्ट्र को एकजुट करने में पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देता है.

सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, “हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभभाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. इस वर्ष के राष्ट्रीय एकता दिवस के विशेष समारोहों में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया है. एएनआई के हवाले से कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अब से हर वर्ष 31 अक्टूबर को एक भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा.”

उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पहली परेड में शामिल होंगे, जो सुबह 7:55 बजे गुजरात (Gujarat) के एकता नगर में आयोजित की जाएगी. इस अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और राज्य पुलिस बलों द्वारा अनुशासन और पराक्रम का प्रदर्शन किया जाएगा. राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष सरदार पटेल के योगदान को याद करने और देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने की भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है.

कांग्रेस पर शाह का हमला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए पीएम मोदी को दिया श्रेय

एक कड़े बयान में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत की उपेक्षा करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा. शाह ने कहा, “कांग्रेस पार्टी के सम्मान की कमी के कारण सरदार पटेल जैसी महान विभूति को भारत रत्न देने में 41 साल की देरी हुई. यह केवल कांग्रेस की सरदार पटेल के प्रति उपेक्षा का परिणाम है.”

इसी बीच शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना और सरदार पटेल स्मारक के निर्माण का कार्य कराया. उन्होंने इसे “एक भव्य स्मारक बताया जो आज विश्वभर में प्रसिद्ध हो चुका है.”

दो सप्ताह तक चलने वाले उत्सव और ‘रन फॉर यूनिटी’ की घोषणा

गृह मंत्री अमित शाह ने एकता नगर में 1 से 15 नवंबर तक चलने वाले दो सप्ताह के विशेष समारोह की घोषणा की. इस अवसर पर भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड फेयर, विभिन्न प्रस्तुतियां और बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन शामिल होंगे.

शाह ने यह भी बताया कि देशभर में आयोजित होने वाले “रन फॉर यूनिटी” कार्यक्रम को और व्यापक रूप से लागू किया जाएगा ताकि यह हर राज्य, स्कूल, विश्वविद्यालय, ज़िले और पुलिस थाने तक पहुंचे.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनसीसी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ सहित 16 टुकड़ियाँ इस भव्य परेड में हिस्सा लेंगी. इसके साथ ही शौर्य चक्र विजेता, पदक विजेता खिलाड़ी, स्कूलों के छात्र और बैंड दल भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस आयोजन के ज़रिए देश की एकता और गर्व का उत्सव मनाया जाएगा.

