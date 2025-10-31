PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना में इन राज्यों के लाभार्थियों को मिलती है 20,000 रुपये तक रकम! फुल डिटेल

PM Kisan Yojana's beneficiaries will get extra Benefit soon : पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि आने वाले दिनों में लाखों किसानों को 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये की वित्तीय मदद हर साल मिलेगी. दरअसल आज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू-बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. जारी साझा मेनिफेस्टो में एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पा रहे लाखों किसानों को बढ़ाकर पैसे देने की घोषणा की है.

बिहार चुनाव के लिए मेनिफेस्टो जारी करने के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को आने वाले दिनों में कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत टॉप अप के रूप में एक्ट्रा 3,000 रुपये मिलेंगे. हालांकि ऐसा करने वाला बिहार इकलौता राज्य नहीं होगा क्योंकि देश के कुछ राज्यों में योजना के लाभार्थी किसानों को हर साल एक्ट्रा 14000 रुपये तक और पीएम किसान की किस्त जोड़कर 20,000 रुपये तक सालाना लाभ मिल रहा है. वे कौन-कौन से राज्य हैं, जहां पहले से किसानों को एक्ट्रा वित्तीय मदद मिल रही है, यहां राज्यवार डिटेल देखें

Advertisment

Also read: PM Kisan Yojana : पीएम किसान योजना में क्यों बंद हुई 1 लाख किसानों की 2,000 रुपये की किस्त? आप भी तो नहीं

राजस्थान के किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये एक्ट्रा

राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है. यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की तर्ज पर राज्य स्तर पर लागू की गई है. राज्य में यह योजना 30 जून 2024 को शुरू की गई थी. शुरुआत में किसानों को सालाना 2000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई थी, जिसमें चार महीने के अंतराल पर पहली किस्त 1000 रुपये और बाद की किस्तें 500-500 रुपये देने की योजना बनाई गई थी. इसके बाद वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्येक लाभार्थी किसान को सालाना 3000 रुपये देने की घोषणा की गई. हाल ही में, 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन राज्य के 71.8 लाख पात्र किसानों के खातों में चौथी किस्त के रूप में 718 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए.

Also read : PM Kisan Yojana: बिहार चुनाव से कितने दिन पहले मिलेंगे 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2000 रुपये, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पर क्या है बिग अपडेट?

एमपी में किसानों को मिलते हैं एक्ट्रा 6,000 रुपये

मध्य प्रदेश सरकार की ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ 2020 में शुरू हुई थी. शुरुआत में किसानों को सालाना 4,000 रुपये की मदद दी जाती थी, जिसे जून 2023 से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया. इसका फायदा सीधे पीएम किसान योजना की 6,000 रुपये की राशि के अलावा मिलता है. यानी एमपी के किसानों को अब हर साल कुल 12,000 रुपये की सहायता मिल रही है.

महाराष्ट्र में किसानों को मिलते हैं एक्ट्रा 6,000 रुपये

महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना (Namo Shetkari MahaSanman Nidhi Yojana - NSMNY) के तहत राज्य के किसानों को अतिरिक्त 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह योजना 26 अक्टूबर 2023 को शुरू की गई थी और अब तक 7 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. हाल ही में जारी 7वीं किस्त के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 9 सितंबर 2025 को मुंबई से राज्य के 91,65,156 किसानों के बैंक खातों में कुल 1,892.61 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए. अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 13,023.06 करोड़ रुपये की राशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है.

बता दें कि महाराष्ट्र के 1.19 करोड़ से ज्यादा किसान केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना से भी जुड़े हुए हैं. इनमें से 92,05,501 किसानों को केंद्र सरकार ने 2 अगस्त 2025 को योजना की 20वीं किस्त के रूप में 1,912.57 करोड़ रुपये डीबीटी तकनीक के जरिए भेजे थे. इस तरह से राज्य और केंद्र, दोनों सरकार की ओर से हर साल कुल 12,000 रुपये की वित्तीय मदद सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है.

केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये और महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना से किसानों को एक्स्ट्रा 6,000 रुपये मिल रहे हैं. बता दें इसी साल फरवरी में नमो शेतकरी योजना की राशि में और 3000 रुपये बढ़ोतरी यानी 6000 रुपये की जगह 9000 रुपये देने की बात भी शुरू हुई थी. हालांकि बढ़ी हुई राशि का लाभ कब मिलेगा इससे जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है.

ओडिशा में मिलते हैं एक्ट्रा 10,000 रुपये, साथ में बीमा कवरेज भी

ओडिशा की कालिया योजना (KALIA – Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation) 2018 से किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 10,000 रुपये (खरीफ व रबी सीजन में 5,000-5,000 रुपये) की आर्थिक सहायता दी जाती है. भूमिहीन मजदूरों को 12,500 रुपये, साथ ही 2 लाख रुपये तक का जीवन और दुर्घटना बीमा और ब्याज-मुक्त फसल ऋण भी मिलता है.

Also read : PM Kisan Yojana: इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त, सरकार ने जारी किया अलर्ट

आंध्र प्रदेश में किसानों को मिलते हैं एक्ट्रा 14,000 रुपये

आंध्र प्रदेश सरकार ने ‘अन्नदाता सुखीभव योजना (Annadatha Sukhibhava Scheme)’ के तहत लघु और सीमांत किसानों को सालाना 14,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए करीब 47 लाख किसानों के खातों में 7,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की. जिसमें केंद्र की पीएम किसान योजना की 2,000 रुपये की किस्त और राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपये एक्ट्रा राशि शामिल थी.

बिहार में पीएम किसान लाभार्थियों कब मिलेंगे बढ़कर पैसे?

पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए एक नई योजना की शुरूआत कर एक्स्ट्रा वित्तीय मदद देने की बात जेडीयू-बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने अपने मेनिफेस्टो में की है. अब सवाल यह है कि राज्य के किसानों को कब मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट? आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल से शुरू हो रहे महीने में दो फेज में कराए जाएंगे. राज्य में पहले फेज का मतदान 6 नवंबर और दूसरे फेज का मतदान 11 नवंबर को कराए जाने हैं. दोनों फेज के वोटों की गिनती एक साथ 14 नवंबर को होनी है और इसी दिन सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित किए जाने की उम्मीद है.

Also read : PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पर कृषि मंत्री ने दी बिग अपडेट, लाभार्थी किसानों को जल्द मिलेंगे 2000 रुपये

इस चुनाव में अगर फिर से एनडीए गठबंधन सत्ता में वापसी करती है और भविष्य में नई सरकार राज्य के किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना लागू करती है, तो बिहार भी उन राज्यों की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां केंद्र की पीएम किसान योजना के साथ राज्य सरकार भी खास स्कीम के तहत अपने किसानों को एक्ट्रा आर्थिक मदद दे रही है. फिलहाल बिहार में 73 लाख से ज्यादा किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं. योजना में आखिरी यानी 20वीं किस्त 73 लाख 65 हजार 327 लाभार्थी किसानों को मिली है. इस किसानों को बेसब्री से अगली यानी 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार भी है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाल ही में दिए बयान के बाद से इन लाभार्थी किसानों को 2000 रुपये की किस्त चुनाव से पहले मिलने की उम्मीद है.