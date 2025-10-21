पप्पू यादव का दावा, बीजेपी और चिराग पासवान चुनाव के बाद नीतीश कुमार को हटाने की कर रहे हैं साजिश

Bihar Election 2025: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वह सम्मान दे सकती है जिसके वे हकदार हैं. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और चिराग पासवान जेडीयू नेता को हटाने की साजिश रच रहे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) नीतीश कुमार को अलग-थलग कर रहा है, और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री इस गठबंधन को छोड़ सकते हैं.

Also Read: रेट कट के दौर में 8% से ज्यादा ब्याज, सीनियर सिटिजन के लिए एफडी में पैसे लगाकर कमाई करने का मौका

नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जो इस गठबंधन की दो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पार्टियां हैं.

पप्पू यादव ने कहा, “जिस तरह बीजेपी और चिराग पासवान ने अपनी सफलता दर बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार को अलग-थलग किया है, मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार NDA में बने रहेंगे. सिर्फ कांग्रेस ही नीतीश कुमार को वह सम्मान दे सकती है जिसके वे हकदार हैं.”

VIDEO | Patna: Purnia MP Pappu Yadav says, "The way BJP and Chirag Paswan have isolated Nitish Kumar to maintain their strike rate, I don't think Nitish Kumar will remain in the NDA after the elections. Only Congress will give Nitish Kumar the respect he deserves."… pic.twitter.com/VNTuNrdquv — Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2025

NDA में दरार की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने कहा, “बीजेपी और चिराग के बीच गठबंधन जारी है, लेकिन नीतीश अब तक उनके साथ नहीं गए हैं. वे नीतीश को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी रणनीतियों में व्यस्त हैं. क्या आपको लगता है कि वे चुनाव के बाद उनके साथ रहेंगे? उन्होंने कहा, "चिंता मत कीजिए, सिर्फ कांग्रेस ही नीतीश का सम्मान करेगी. इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है."

Also Read: म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्लीनअप: ओवरलैप कम करके निवेश में बढ़ाएँ रिटर्न और सुरक्षा

NDA में परेशानी

जहाँ NDA गठबंधन ने बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अपनी सीट-शेयरिंग पहले ही तय कर दी थी और घटक दलों ने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए थे, वहीं गठबंधन में दरार की खबरें लगातार सामने आती रही. सूत्रों के अनुसार सबसे बड़े आपत्तियाँ चिराग पासवान की LJP (RV), जीतन राम मांझी की HAM और उपेंद्र कुशवाहा की RLM की ओर से सामने आईं हैं.

हालांकि उन्होंने कहा कि सब ठीक है, लेकिन रिपोर्टों में ऐसा नहीं दिखाया गया. फिर भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गठबंधन का सम्मान किया, किसी ने भी यह नहीं कहा कि वह नाराज़ हैं.

Patna, Bihar: On the rift in the NDA, Purnea MP Pappu Yadav says, “The alliance between the BJP and Chirag is going on, but Nitish hasn’t gone along with them so far. They are trying to isolate Nitish and are busy with their own strategies. Do you think they will stay with him… pic.twitter.com/xjGRBqkZzO — IANS (@ians_india) October 21, 2025

गठबंधन के तहत अन्य पार्टियों को सीटें आवंटित करने के कारण पार्टियों को अपनी मांगों में समझौता करना पड़ा. चिराग पासवान को 40 सीटों की मांग के मुकाबले 29 सीटें मिलीं, जबकि HAM और RLM को 8 सीटों की मांग के मुकाबले 6-6 सीटें दी गईं.

Also Read: RRB NTPC Graduate Recruitment 2026: रेलवे में 5810 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये डाक्युमेंट रखने वाले कर सकते हैं अप्लाई

नीतीश बनाम चिराग

2020 के बिहार चुनाव में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े और कई लोगों के लिए वोट-कटर का काम किया, क्योंकि जेडीयू केवल 43 सीटें जीत सकी, जो 2015 में 71 सीटों से कम थीं. वहीं LJP (RV) की स्थिति भी खराब रही, जिसने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल एक ही सीट जीत पाई.

उस समय चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का “हनुमान” कहा था. उन्होंने कहा था, “मैं पीएम मोदी का हनुमान हूँ… पीएम मेरे दिल में रहते हैं.” इसका मकसद जेडीयू को कमजोर करना और बीजेपी के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना था, जबकि नीतीश कुमार बार-बार पाला बदलते रहे.

इसलिए NDA के लिए यह मुश्किल काम है कि जेडीयू और LJP (RV) दोनों को एक साथ साथ चलाया जाए.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.