म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्लीनअप: ओवरलैप कम करके निवेश में बढ़ाएँ रिटर्न और सुरक्षा

रोशनी का त्योहार- दीवाली मनाते समय आम तौर पर हम अपने घर और ऑफिस को साफ-सुथरा और व्यवस्थित करते हैं. कहते हैं कि सफाई और अव्यवस्था हटाने से रोशनी का मार्ग खुलता है, जिससे वातावरण उज्ज्वल होता है और सकारात्मकता और खुशियाँ फैलती हैं.
यह तर्क आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर भी लागू हो सकता है. अपने पोर्टफोलियो को साफ-सुथरा और व्यवस्थित करने से आपके वित्तीय भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मदद मिल सकती है. इससे आप अपनी निवेश (Investment) रणनीति को अपने निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप व्यवस्थित कर पाएंगे.
आज के समय में हमारे पास म्यूचुअल फंड योजनाओं और अन्य निवेश विकल्पों की भरमार है. इसलिए, यह संभव है कि आपने अपने पोर्टफोलियो में बहुत अधिक निवेश कर दिया हो. ऐसे स्थिति में, आपके पास मौजूद योजनाओं में ओवरलैप होने की भी संभावना रहती है.
अपने पोर्टफोलियो की सफाई करने से आप इस ओवरलैप को रोक सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके सभी निवेश वेल डाइवर्सिफाइड हों, जिससे आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके.
म्यूचुअल फंड में ओवरलैपिंग क्या है?
म्यूचुअल फंड (mutual funds) में ओवरलैपिंग वह स्थिति होती है जब आप ऐसी योजनाएँ होल्ड कर रहे हैं जिनके निवेश के नियम या विशेषताएँ समान हैं, और इनके अंतर्निहित पोर्टफोलियो भी एक जैसे हो सकते हैं.
ओवरलैपिंग केवल सिक्योरिटीज़ या स्टॉक्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि योजना के पोर्टफोलियो में उनके वजन और सेक्टर संरचना के हिसाब से भी हो सकती है. इससे कंसंट्रेशन रिस्क (एक ही जगह ज्यादा जोखिम) बढ़ जाता है और आपके संभावित रिटर्न पर असर पड़ सकता है. रिटर्न कुछ ही स्टॉक्स, सेक्टर्स या निवेश शैलियों पर निर्भर होकर असंतुलित हो सकते हैं.
देखिए, निवेश का मुख्य सिद्धांत विविधीकरण (diversification) है. लेकिन अगर आप यह देखे बिना बहुत सारी योजनाएँ खरीद लें कि ये सच में काम आ रही हैं या नहीं, तो इससे उल्टा असर हो सकता है. इसलिए, सही और संतुलित विविधीकरण जरूरी है – सिर्फ विविधीकरण के लिए हर योजना में निवेश करना सही नहीं है. म्यूचुअल फंड में ओवरलैप को जितना हो सके रोकना, संतुलित और बेहतर विविधीकरण पाने का एक अच्छा तरीका है.
पोर्टफोलियो क्लीनअप
आज के समय में आपके पास ऑनलाइन टूल्स या स्क्रीन्स हैं, जिनसे आप दो या अधिक म्यूचुअल फंड योजनाओं में ओवरलैप चेक कर सकते हैं.
लेकिन ध्यान रखें कि सेब और संतरे की तुलना न करें. इसका मतलब है कि एक लार्ज कैप फंड की तुलना मिड कैप या स्मॉल कैप फंड से न करें.
इसी तरह, फ्लेक्सी कैप फंड की तुलना मल्टी कैप फंड से या वैल्यू फंड की तुलना ग्रोथ फंड से न करें. इन फंड्स के निवेश नियम और उद्देश्य अलग-अलग होते हैं.
सही और समान श्रेणी में तुलना करना जरूरी है, यानी योजनाओं की तुलना उनके संबंधित कैटेगरी और सब-कैटेगरी के अनुसार करनी चाहिए. इससे ही मीनिंगफफुल और सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं.
अगर एक ही कैटेगरी और सब-कैटेगरी की दो या अधिक योजनाओं का अंतर्निहित पोर्टफोलियो ओवरलैप 55-60% से अधिक है, तो उचित कार्रवाई करना जरूरी है.
आप निम्न तरीकों से म्यूचुअल फंड ओवरलैप को कम या टाल सकते हैं:
एक ही कैटेगरी और सब-कैटेगरी से मल्टीप्ल स्कीम्स घटाएँ. प्रत्येक कैटेगरी से अधिकतम 1-2 ही रखें.
एक ही फंड हाउस/फंड मैनेजर की कई स्कीम्स कम करें, क्योंकि इनके निवेश स्टाइल या रणनीतियाँ अक्सर समान होती हैं.
उन योजनाओं को रिडीम करें जो आपके रिस्क प्रोफाइल, निवेश उद्देश्य, वित्तीय लक्ष्य और एसेट अलोकेशन प्लान से मेल नहीं खाती.
उन योजनाओं को घटाएँ जिनके पोर्टफोलियो में ओवरलैप ज्यादा है जैसे स्टॉक्स, सेक्टर्स, उनका वजन आदि क्योंकि ये ज्यादा फायदा नहीं दे पाएंगी.
जो योजनाएँ लगातार अपने बेंचमार्क की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रही हैं, उन्हें घटाएँ. ध्यान दें, यह निर्णय केवल 6 महीने या 1 साल के रिटर्न पर न लें.
अपने पोर्टफोलियो का आकार 10-15 बेहतरीन और उपयुक्त योजनाओं तक सीमित रखें.
पोर्टफोलियो क्लीनअप के पीछे आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप केवलवे म्यूचुअल फंड योजनाएँ रखें जो आपके निवेश की जरूरतों या लक्ष्यों के अनुसार अनूठी और उपयुक्त हों.
यह काम करते समय बाजार की स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है; इसे अलग-थलग करके नहीं किया जा सकता.
उदाहरण के लिए, वर्तमान में ट्रेड वार, लूमिंग जोपॉलिटिकल टेंशन, मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता और ऊँचे वैल्यूएशन्स के बीच, स्मॉल कैप और मिड कैप्स में निवेश करने के बजाय लार्ज कैप्स में अधिक निवेश करना समझदारी है.
स्मॉल और मिड कैप्स में सुरक्षा का मार्जिन कम है, इसलिए इन स्टॉक्स में अधिक जोखिम लेने से बचना ही बेहतर है.
निष्कर्ष
जब पोर्टफोलियो की समीक्षा और सफाई समझदारी और व्यवस्थित तरीके से, भावनाओं से प्रभावित हुए बिना की जाती है, तो यह सुनिश्चित करता है कि आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से रीबैलेंस और रीसेट हो गया है, और आपकी एसेट अलोकेशन के अनुसार सबसे उपयुक्त बन गया है.
इससे आपके रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न, लिक्विडिटी, और निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बेहतर हो सकती है.
एक सामान्य नियम के अनुसार, आपका पूरा निवेश पोर्टफोलियो – म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आदि एक ही पेज पर फिट हो जाना चाहिए. इससे पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान और हल्का हो जाता है.
जब आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हों, तो खुद से पूछें कि क्या आप अपने जरूरतों और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश कर रहे हैं, या सिर्फ बिना योजना के निवेश करके अव्यवस्था बढ़ा रहे हैं.
जैसे आप दीवाली नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में मना रहे हैं, अपने वित्तीय भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए भी सचेत कदम उठाएँ.
नई साल में स्मार्ट और समझदारी से निवेश करने वाले निवेशक के रूप में कदम रखें.
सफल निवेश की शुभकामनाएँ!
डिसक्लेमर:
यह लेख केवलसूचना के उद्देश्य के लिए है. इसे किसी स्टॉक या निवेश की सिफारिश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.
वेबसाइट के प्रबंधक, इसके कर्मचारी, और लेखों के योगदानकर्ता/लेखक/राइटर्स के पास या हो सकता है कि उन सिक्योरिटीज़, उनके विकल्पों या अन्य संबंधित निवेशों में कोई खरीद या बिक्री की वर्तमान स्थिति हो, जिनका उल्लेख लेख में किया गया है. लेखों की सामग्री और डेटा की व्याख्या केवल योगदानकर्ताओं/लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं.
निवेशक को अपने विशेष निवेश उद्देश्य, संसाधनों के आधार पर और आवश्यक होने पर स्वतंत्र सलाहकार से परामर्श करने के बाद ही अपने निवेश निर्णय लेने चाहिए.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
To read this article in English, click here.