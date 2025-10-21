म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्लीनअप: ओवरलैप कम करके निवेश में बढ़ाएँ रिटर्न और सुरक्षा

अपने पोर्टफोलियो का आकार 10-15 बेहतरीन और उपयुक्त योजनाओं तक सीमित रखें.

जो योजनाएँ लगातार अपने बेंचमार्क की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रही हैं, उन्हें घटाएँ. ध्यान दें, यह निर्णय केवल 6 महीने या 1 साल के रिटर्न पर न लें.

उन योजनाओं को घटाएँ जिनके पोर्टफोलियो में ओवरलैप ज्यादा है जैसे स्टॉक्स, सेक्टर्स, उनका वजन आदि क्योंकि ये ज्यादा फायदा नहीं दे पाएंगी.

उन योजनाओं को रिडीम करें जो आपके रिस्क प्रोफाइल, निवेश उद्देश्य, वित्तीय लक्ष्य और एसेट अलोकेशन प्लान से मेल नहीं खाती.

एक ही फंड हाउस/फंड मैनेजर की कई स्कीम्स कम करें, क्योंकि इनके निवेश स्टाइल या रणनीतियाँ अक्सर समान होती हैं.

एक ही कैटेगरी और सब-कैटेगरी से मल्टीप्ल स्कीम्स घटाएँ. प्रत्येक कैटेगरी से अधिकतम 1-2 ही रखें.

पोर्टफोलियो क्लीनअप के पीछे आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप केवलवे म्यूचुअल फंड योजनाएँ रखें जो आपके निवेश की जरूरतों या लक्ष्यों के अनुसार अनूठी और उपयुक्त हों.

यह काम करते समय बाजार की स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है; इसे अलग-थलग करके नहीं किया जा सकता.

उदाहरण के लिए, वर्तमान में ट्रेड वार, लूमिंग जोपॉलिटिकल टेंशन, मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता और ऊँचे वैल्यूएशन्स के बीच, स्मॉल कैप और मिड कैप्स में निवेश करने के बजाय लार्ज कैप्स में अधिक निवेश करना समझदारी है.

स्मॉल और मिड कैप्स में सुरक्षा का मार्जिन कम है, इसलिए इन स्टॉक्स में अधिक जोखिम लेने से बचना ही बेहतर है.

Also Read: भाई दूज 2025 कब है? जानें तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अन्य जानकारी

निष्कर्ष

जब पोर्टफोलियो की समीक्षा और सफाई समझदारी और व्यवस्थित तरीके से, भावनाओं से प्रभावित हुए बिना की जाती है, तो यह सुनिश्चित करता है कि आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से रीबैलेंस और रीसेट हो गया है, और आपकी एसेट अलोकेशन के अनुसार सबसे उपयुक्त बन गया है.

इससे आपके रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न, लिक्विडिटी, और निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बेहतर हो सकती है.

एक सामान्य नियम के अनुसार, आपका पूरा निवेश पोर्टफोलियो – म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आदि एक ही पेज पर फिट हो जाना चाहिए. इससे पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान और हल्का हो जाता है.

जब आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हों, तो खुद से पूछें कि क्या आप अपने जरूरतों और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश कर रहे हैं, या सिर्फ बिना योजना के निवेश करके अव्यवस्था बढ़ा रहे हैं.

जैसे आप दीवाली नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में मना रहे हैं, अपने वित्तीय भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए भी सचेत कदम उठाएँ.

नई साल में स्मार्ट और समझदारी से निवेश करने वाले निवेशक के रूप में कदम रखें.

सफल निवेश की शुभकामनाएँ!

डिसक्लेमर:

यह लेख केवलसूचना के उद्देश्य के लिए है. इसे किसी स्टॉक या निवेश की सिफारिश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.

वेबसाइट के प्रबंधक, इसके कर्मचारी, और लेखों के योगदानकर्ता/लेखक/राइटर्स के पास या हो सकता है कि उन सिक्योरिटीज़, उनके विकल्पों या अन्य संबंधित निवेशों में कोई खरीद या बिक्री की वर्तमान स्थिति हो, जिनका उल्लेख लेख में किया गया है. लेखों की सामग्री और डेटा की व्याख्या केवल योगदानकर्ताओं/लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं.

निवेशक को अपने विशेष निवेश उद्देश्य, संसाधनों के आधार पर और आवश्यक होने पर स्वतंत्र सलाहकार से परामर्श करने के बाद ही अपने निवेश निर्णय लेने चाहिए.