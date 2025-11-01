scorecardresearch
Bihar Election 2025 LIVE Updates: दिल्ली से कंट्रोल हो रहा बिहार, प्रियंका गांधी ने डबल इंजन सरकार को बताया फरेब

Bihar Election 2025 LIVE Updates : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं. दो फेज में होने वाले इस चुनाव का पहला मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि प्रचार का आखिरी दिन 4 नवंबर तय है.

Bihar Election 2025 LIVE Updates : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं. दो फेज में होने वाले इस चुनाव का पहला मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि प्रचार का आखिरी दिन 4 नवंबर तय है.

Mithilesh Kumar
Bihar Chunav 2025: आरजेडी-कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन और जेडीयू-बीजेपी की अगुवाई वाली NDA, दोनों पक्षों ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने मेनिफेस्टो जारी कर दिए हैं. (Image: JDU, PTI)

Bihar Election 2025 LIVE, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं. दो फेज में होने वाले इस चुनाव का पहला मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि प्रचार का आखिरी दिन 4 नवंबर तय है. छठ महापर्व के बाद राज्य की सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, और विपक्षी गठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव रोजाना रैलियां कर रहे हैं, जिससे बिहार का चुनावी माहौल पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो गया है.

बिहार में NDA बनाम महागठबंधन

इस चुनाव में दांव बड़ा है. सत्तारूढ़ एनडीए (NDA) बिहार को अपनी नीतियों और विकास कार्यों का प्रमाण-पत्र बनाना चाहता है, वहीं आरजेडी-कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन नीतीश कुमार के 20 साल के शासन, अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे को केंद्र में रखकर बदलाव की उम्मीद जता रहा है. इस बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम (AIMIM) जैसी पार्टियां सीमांचल और कुछ पूर्वी इलाकों में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं, जो नतीजों के बाद सरकार गठन की दिशा तय कर सकती हैं.

एनडीए के संकल्प पत्र का बिहार के तेजस्वी प्रण से कड़ी टक्कर

इस बार एनडीए का महिलाओं, दलितों, किसानों, खासकर अति पिछड़ों पर खास फोकस है. आगामी बिहार चुनाव के लिए जारी मेनिफिस्टो में एनडीए ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये, अति पिछड़ों को 10 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता, राज्य के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के वादे किए हैं. सत्ता पक्ष ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को सालाना मिलने वाली 6000 रुपये की वित्तीय सहायता के अलावा अलग से टॉप अप के रूप में एक्ट्रा 3000 रुपये की वित्तीय मदद नई योजना कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत देने की घोषणा भी की है.

वहीं, राजद-कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने इसी मगलवार 28 अक्टूबर को जारी अपना घोषणापत्र जारी कर दिया था, जिसमें ‘जीविका दीदियों’ को आर्थिक सहायता, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जैसे वादे शामिल हैं.

मोदी बनाम राहुल: आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज

बिहार की चुनावी जंग में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच बयानबाजी तेज है. राहुल गांधी ने एक रैली में कहा कि “अगर वोट मांगने के लिए कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी नाच भी करेंगे.” उन्होंने दिल्ली में बनी एक कृत्रिम झील को लेकर आरोप लगाया कि यह मोदी के "छठ पूजा ड्रामा" के लिए तैयार की गई. इस पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने कहा - अब छठ पूजा भी आरजेडी और कांग्रेस के लिए नाटक बन गई है. क्या बिहार ऐसे अपमान को बर्दाश्त करेगा? बीजेपी ने राहुल गांधी के इन बयानों पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है.

मोकामा में गोलीबारी, जन सुराज नेता की मौत

चुनावी माहौल के बीच इसी गुरुवार को पटना जिले के मोकामा में सनसनी फैल गई जब जन सुराज के नेता और पूर्व गैंगस्टर दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, यादव को पहले पैर में गोली मारी गई और उसके बाद कथित रूप से एक वाहन से कुचलने की वजह से उनकी मौत हो गई. पटना (ग्रामीण) एसपी विक्रम सीहाग ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. घटना के बाद यादव के समर्थक और परिजन मौके पर गुस्से में हैं और उन्होंने शव के पास किसी को आने नहीं दिया है.

पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की सियासत अब अपने चरम पर है. एनडीए अपने विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ मैदान में है, जबकि महागठबंधन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसान मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है. छोटी पार्टियों का बढ़ता प्रभाव और मोकामा जैसी घटनाएं माहौल को और अस्थिर बना रही हैं. अब देखना यह है कि 6 और 11 नवंबर को मतदाता निरंतरता को चुनते हैं या बदलाव का रास्ता अपनाते हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर बड़ी खबर और अपडेट के लिए आप यहां बने रह सकते हैं.

  • Nov 01, 2025 16:02 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: 73.65 लाख या 87 लाख किसान, बिहार में कितने लोगों मिल रहा पीएम किसान का फायदा?

    बिहार विधानसभा चुनाव के बीच किसानों को लेकर सियासत तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक वर्चुअल रैली के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल बिहार के 87 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये की सहायता राशि दे रहे हैं. उन्होंने ऐलान किया कि एनडीए की सरकार बनने के बाद यह राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी जाएगी.

    सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पीएम किसान योजना की अब तक जारी 20वीं किस्त का लाभ बिहार के 73,65,327 किसानों को मिला है. इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से 1,511.02 करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे. 4 अगस्त 2025 तक के आंकड़ों की जानकारी देते हुए खुद सरकार ने संसद को बताया था.

    यहां ध्यान देने वाली बात है कि बिहार के किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के लिए उपलब्ध आधिकारिक वेबसाइट (https://bhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-bh/#/dashboard) के अनुसार, राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कुल 86,36,562 लाभार्थी किसान हैं.

     

    Bihar PM Kissan Beneficieries
    Photograph: (Image: agristack)

     

    इनमें से 31 अक्टूबर 2025 तक सिर्फ 5,59,063 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए एनरोलमेंट कराया है. इनमें से 3,95,832 किसानों के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, यानी करीब 4 लाख लाभार्थियों की किसान आईडी बन चुकी है. हालांकि, यह संख्या कुल लाभार्थियों का सिर्फ 6.47% हिस्सा है. वहीं, 56 आवेदन फिलहाल लंबित (पेंडिंग) बताए जा रहे हैं.



  • Nov 01, 2025 15:56 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: अगले 5 सालों में बंद पड़ी मिले चालू करेगी NDA सरकार, रैली में बोले अमित शाह

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को वर्चुअल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एनडीए सरकार इन सभी जीविका दीदियों के खातों में विभिन्न माध्यमों से 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि भेजेगी.

    उन्होंने दावा किया कि जंगलराज के समय में बिहार में हत्या और अपराध की घटनाएं आम थीं, लेकिन मोदी और नीतीश कुमार ने राज्य में सुशासन की नींव रखी. शाह ने कहा कि एनडीए सरकार अगले पांच वर्षों में बिहार की सभी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करेगी ताकि किसानों की समृद्धि सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की बात करते हैं, जबकि एनडीए सरकार ने वास्तविक सुधार किए हैं. उन्होंने बताया कि 2014-15 में धान का एमएसपी 1,310 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 2,400 रुपये कर दिया गया है.



  • Nov 01, 2025 15:42 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: खराब मौसम ने बिगाड़ा बिहार की चुनावी रैलियों का रोमांच

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनावी माहौल में मौसम ने रोड़ा अटका दिया है. खराब मौसम के चलते कई रैलियों का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके चलते वे फिलहाल पटना हवाई अड्डे पर मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं. अमित शाह आज बिहार में गोपालगंज, समस्तीपुर और वैशाली में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं. उधर, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में भी तेज हवा और बारिश के कारण महागठबंधन की रैली प्रभावित हुई. मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव खुद मौके पर नहीं पहुंच पाए और उन्होंने फोन कॉल के जरिए जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन की अपील की. खराब मौसम के चलते दोनों प्रमुख दलों की रैलियों का रोमांच कुछ फीका जरूर पड़ा, लेकिन नेताओं के तेवर अब भी चुनावी जंग को गर्म बनाए हुए हैं.



  • Nov 01, 2025 15:31 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: प्रियंका गांधी बोलीं, दिल्ली से कंट्रोल हो रहा बिहार, डबल इंजन सरकार को बताया फरेब

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को बिहार के बेगूसराय में अपनी पहली चुनावी रैली में केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार देश में विभाजनकारी राजनीति कर रही है और चुनाव जीतने के लिए “फर्जी राष्ट्रवाद” का प्रचार कर रही है.

    प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार में “डबल इंजन सरकार” का दावा झूठा है, क्योंकि राज्य की सारी बागडोर दिल्ली से नियंत्रित होती है. उन्होंने जनता से अपील की कि वे “डबल इंजन” सरकार के झूठे वादों के बहकावे में न आएं.



  • Nov 01, 2025 15:06 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: मोकामा हत्याकांड पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष, बिहार में कानून का राज

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: मोकामा हत्याकांड पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा - बिहार में कानून का राज है, अपराधी कोई भी हो, कानून के राज में उसे सजा मिलेगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में विस्तार से कुछ कहा जा सकता है, लेकिन पूरा प्रशासन घटना पर नजर रखे हुए है और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है.

    एनडीए के घोषणापत्र को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव के ट्वीट पर वे कहते हैं, "लालू यादव को शायद पता नहीं है कि कल एनडीए के पाँचों पांडवों ने मिलकर ये घोषणापत्र जारी किया था... लालू यादव के पास शायद कोई काम नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है वो ऐसे ही छोटी-छोटी बातों की निंदा करते रहेंगे."



  • Nov 01, 2025 15:01 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: अमित शाह ने कहा - बिहार चुनाव विकास बनाम जंगल राज

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: गोपालगंज की चुनावी रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव राज्य के भविष्य का चुनाव है. उन्होंने कहा, “यह लड़ाई विकास बनाम ‘जंगलराज’ की है.” शाह ने वादा किया कि बिहार में बंद पड़ी सभी चीनी मिलें अगले पांच सालों में दोबारा शुरू की जाएंगी.



  • Nov 01, 2025 14:43 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: मशहूर हिंदी-भोजपुरी साहित्यकार के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षाविद रामदरश मिश्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि रामदरश मिश्र जी का जाना हिंदी और भोजपुरी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है. प्रधानमंत्री ने लिखा, “जाने-माने साहित्यकार और शिक्षाविद रामदरश मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है. उनकी लोकप्रिय रचनाओं के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे. शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति!”



  • Nov 01, 2025 14:30 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: खेसारी पर बोले पवन सिंह, भाईचारा है पर राजनीति अलग

    भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमारा भाईचारा अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में विचारधाराएं अलग हैं. पवन सिंह ने साफ कहा, “हमारा रिश्ता अलग है, लेकिन राजनीतिक सोच अलग है. मैं एनडीए के साथ हूं. बिहार की जनता बहुत समझदार है और सब जानती है.”



  • Nov 01, 2025 14:21 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: मोकामा हत्याकांड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

    मोकामा हत्याकांड पर बड़ी अपडेट सामने आई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. गैंगस्टर से नेता बने दुलारचंद यादव की मौत कार्डियोरेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण हुई बताई गई है. रिपोर्ट के अनुसार, हृदय और फेफड़ों में चोट लगने से हुआ शॉक ही उनकी मृत्यु का कारण बना.



  • Nov 01, 2025 14:16 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: नीतीश को पता चल गया है बीजेपी नहीं बनाएगी CM, अशोक गहलोत का दावा

    कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एनडीए के घोषणा पत्र जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम स्थल से अचानक चले जाने पर तंज कसा है. गहलोत ने कहा कि “जैसे ही एनडीए का घोषणापत्र जारी हुआ, नीतीश कुमार वहां से निकल गए. उन्हें पता है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा. शायद इसलिए वे जनता से कोई वादा करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्किल से 26 सेकंड चली. नीतीश कुमार सिर्फ औपचारिकता निभा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है कि बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी.”



  • Nov 01, 2025 14:11 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: खराब मौसम भी नहीं रोक पाई चुनावी रैली, तेजस्वी ने फोन कॉल से कर दी भीड़ में गूंज

    राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को मौसम खराब होने के कारण मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में निर्धारित जनसभा में शामिल नहीं हो सके. हालांकि उन्होंने फोन के जरिए जनता से जुड़कर संवाद किया और बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया.



  • Nov 01, 2025 14:06 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: रोहिणी आचार्य बोलीं, 2005 में नीतीश की पहचान लालू की देन, बिहार बीजेपी के नेताओं को बताया प्रोडक्ट

    राजद नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि “लोगों ने नीतीश कुमार को 2005 में पहचानना शुरू किया था, और वह पहचान उन्हें लालू यादव ने ही दी थी. आज बिहार भाजपा के सभी नामतीन नेता लालू जी के ही ‘प्रोडक्ट’ हैं. एनडीए के कई नेता आज भी अपनी राजनीतिक पहचान चमकाने के लिए लालू यादव का नाम इस्तेमाल करते हैं. इस बार नीतीश... फिनिश



  • Nov 01, 2025 13:59 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: कांग्रेस नेता बोलीं, मोकामा घटना मोदी-नीतीश की असलियत

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी-नीतीश गठबंधन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि “मोकामा की घटना ने बिहार में मोदी-नीतीश गठबंधन की भयावह हकीकत उजागर कर दी है. एनडीए के काफिले से बम और हथियारों का मिलना बेहद गंभीर मामला है और यह बिहार की कानून-व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े करता है.”



  • Nov 01, 2025 13:50 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: छपरा में अपने साधी खेसारी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे पवन सिंह?

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: भाजपा नेता और गायक-एक्टर पवन सिंह ने छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है. खेसारी लाल ने हाल ही में कहा था कि जंगलराज अच्छा था क्योंकि लोग पैसे देकर बच सकते थे. इस पर पवन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए. फर्क है या नही? है न. विकास क्या है या क्या नहीं, सब आपके सामने दिखाई दे रहा है. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि अब बिहारी कहलाना गर्व की बात है. हम बिहारी हैं. गर्व के साथ यह बात आज कह सकते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे छपरा में खेसारी लाल यादव के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो पवन सिंह ने कहा - पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा?



  • Nov 01, 2025 13:46 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: प्रियंका गांधी को भरोसा, बिहार में महागबंधन बनाएगी सरकार

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आत्मविश्वास भरा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि “महागठबंधन सरकार क्यों नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा.” प्रियंका गांधी शनिवार को बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रही हैं, जहां उन्होंने जनता से आरजेडी-कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की. बता दें कि महागठबंधन में इस बार कुल 7 सहयोगी दल आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, आईआईपी और तीन वामपंथी दल - सीपीएम, सीपीआई(एम) और सीपीआई(एमएल) शामिल हैं जबकि पिछली बार 5 दल एक साथ चुनाव मैदान में उतरे थे.



  • Nov 01, 2025 12:05 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: आज चुनावी रैलियां करेंगे अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है. आज यानी शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के अलग-अलग इलाकों में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे. वहीं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज बिहार पहुंचेंगी और दो जनसभाओं में हिस्सा लेंगी. यह पहली बार है जब विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद प्रियंका गांधी बिहार में चुनाव प्रचार करने जा रही हैं.



  • Nov 01, 2025 10:55 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: एक विकसित बिहार का संकल्प

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश के अंत में कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य बिहार को “एक विकसित राज्य” बनाना है. उन्होंने कहा, “हम ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की दूरी मिटाएंगे, युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के नए अवसर लाएंगे, ताकि बिहार के हर नागरिक को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सके.



  • Nov 01, 2025 10:54 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: गांव से शहर तक पहुंचा विकास

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज “गांव-गांव तक पक्की सड़कें और बिजली पहुंच चुकी हैं” उन्होंने राज्य की पारंपरिक कला, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. उनके अनुसार, अब बिहार आने वाले देशी पर्यटकों की संख्या 6 करोड़ से अधिक और विदेशी पर्यटकों की संख्या 7 लाख पार कर चुकी है, जो बिहार की नई पहचान का प्रतीक है.



  • Nov 01, 2025 10:52 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: कभी अपराध की पहचान था बिहार, अब सुशासन का पर्याय

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: बिहार की जनता के नाम अपने संदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिन दिनों बिहार की पहचान अपराध और अराजकता से होती थी, आज वही बिहार मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन के लिए जाना जाता है. उन्होंने बताया कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 2005 में 79,000 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये हो चुका है. महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बिहार ने देश में उदाहरण पेश किया है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जैसी योजनाओं ने युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है.



  • Nov 01, 2025 10:50 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: 2005 से आज तक, अंधकार से उजाले तक का सफर

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: बिहार की जनता के नाम अपने संदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा - 2005 से पहले सड़कों की हालत खराब थी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई थी, उद्योग-धंधे बंद थे और युवा बेरोजगार थे. अपराध और भ्रष्टाचार अपने चरम पर थे. उन्होंने कहा कि जनता के भरोसे और सहयोग से बिहार ने अंधकार से उजाले की दिशा में कदम बढ़ाया और अब “हर वर्ग, हर तबके को साथ लेकर विकास की नई कहानी” लिखी जा चुकी है.



  • Nov 01, 2025 10:49 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: CM नीतीश कुमार का जनता के नाम संदेश

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता के नाम एक भावनात्मक संदेश जारी किया है. इस संदेश में उन्होंने पिछले दो दशकों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि “2005 से पहले बिहार अंधकार में था, लेकिन आज यह विकास, शिक्षा और सुशासन का प्रतीक बन चुका है.



