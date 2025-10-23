बिहार चुनाव 2025: चरण 1 में 7 प्रमुख सीटें और मुकाबले जिन पर नजर रखनी होगी

वर्ष उम्मीदवार पार्टी कुल वोट जीत का अंतर हारे उम्मीदवार (पार्टी) हारे उम्मीदवार के वोट 2015 हरि नारायण सिंह JD(U) 71,933 14,295 अरुण कुमार (LJP) 57,638 2020 हरि नारायण सिंह JD(U) 65,404 27,241 ममता देवी (LJP) 38,163

तारापुर: सम्राट चौधरी (BJP) बनाम संतोष कुमार सिंह (JSP) बनाम अरुण कुमार (RJD)

बिहार के मुंगेर जिले की तारापुर सीट 2025 बिहार विधानसभा चुनावों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. परंपरागत रूप से यह JD(U) का गढ़ रही है, लेकिन इस बार सीट-साझा समझौते के तहत इसे BJP को दिया गया है, जो गठबंधन रणनीति में बड़ा बदलाव है. इस फैसले ने काफी ध्यान खींचा है क्योंकि इससे बिहार के उपमुख्यमंत्री और BJP नेता सम्राट चौधरी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. चौधरी ने तारापुर को अपना पैतृक क्षेत्र बताया है, जिससे यह मुकाबला राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टियों से अहम बन गया है.

तारापुर में कुशवाहा, यादव, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटरों की बड़ी संख्या है, इसलिए यहां वर्षों से JD(U) और RJD के बीच कड़ी टक्कर रही है. लेकिन 2010 के बाद से JD(U) की लगातार जीत ने इस क्षेत्र में पार्टी को मजबूत बना दिया है. अब, जब BJP इस गढ़ की जिम्मेदारी संभाल रही है, 2025 का चुनाव यह परीक्षण होगा कि NDA गठबंधन कितनी मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रख सकता है और महागठबंधन की चुनौती का सामना कर सकता है. तारापुर में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, और इसका नतीजा बिहार के बाकी हिस्सों के चुनावी मूड को भी प्रभावित कर सकता है.

तारापुर: पिछले चुनाव परिणाम (2015 और 2020)

2020 में, JD(U) के उम्मीदवार मेवा लाल चौधरी ने तारापुर सीट जीती थी. उन्हें 63,463 वोट मिले, जो कुल वोटों का 38.76% था.

उसी सीट से मेवा लाल चौधरी 2015 में भी जीत चुके थे, उस समय उन्हें 66,049 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 43.78% था.

तारापुर सीट के पिछले चुनाव परिणाम: 2010 के बाद से JD(U) की मजबूत पकड़

वर्ष उम्मीदवार पार्टी कुल वोट वोट प्रतिशत नोट्स 2015 मेवा लाल चौधरी JD(U) 66,049 43.78% JD(U) ने सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी 2020 मेवा लाल चौधरी JD(U) 63,463 38.76% JD(U) ने फिर से जीत हासिल की, सीट का मजबूत गढ़ बना रहा

लखीसराय: विजय कुमार सिन्हा (BJP) बनाम सूरज कुमार (JSP)

लखीसराय सीट 2025 बिहार विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीटों में से एक है. यह सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ BJP नेता, विजय कुमार सिन्हा का गृह क्षेत्र है. वह छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं और वर्तमान में बिहार विधानसभा के स्पीकर भी हैं.

लखीसराय में मतदान पहले चरण में 6 नवंबर 2025 को होगा. यह क्षेत्र मुंगेर जिले का हिस्सा है और यहां राजनीतिक गतिविधियां काफी सक्रिय रहती हैं. यहीं यादव, भूमिहार और अन्य OBC वोटरों के साथ-साथ विकास जैसे मुद्दे—नौकरियां और बुनियादी ढांचा, मत परिणाम में अहम भूमिका निभाते हैं.

BJP के लिए यह एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि सिन्हा का प्रदर्शन ग्रामीण बिहार में पार्टी की ताकत और सरकार की कार्यशैली पर विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच पार्टी की पकड़ का परीक्षण माना जाएगा.

लखीसराय: पिछले चुनाव परिणाम (2015 और 2020)

2020 के चुनावों में, BJP के विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट जीती और उन्हें 74,212 वोट मिले. वह 2015 में भी जीत चुके थे, जब उन्हें 75,901 वोट मिले थे और 40.8% वोट शेयर हासिल हुआ था.

पिछले दशक में BJP ने लखीसराय में मजबूत आधार बनाया है और इस सीट पर 2010, 2015 और 2020 में लगातार तीन बार जीत दर्ज की. इस निर्वाचन क्षेत्र का गठन 1977 में हुआ था और इससे पहले इस पर विभिन्न पार्टियों जैसे जनता पार्टी, कांग्रेस, JD(U) और RJD ने प्रतिनिधित्व किया है.

लखीसराय सीट के पिछले चुनाव परिणाम: BJP की लगातार पकड़ और विजय कुमार सिन्हा की जीत

वर्ष उम्मीदवार पार्टी कुल वोट नोट्स 2015 विजय कुमार सिन्हा BJP 75,901 वोट शेयर: 40.8%, जीत दर्ज की 2020 विजय कुमार सिन्हा BJP 74,212 लगातार जीत, तीसरा कार्यकाल

लेकिन 2010 के बाद से यह सीट साफ तौर पर भूमिहार और अन्य उच्च जाति के वोटरों के मजबूत समर्थन के कारण, साथ ही NDA में शामिल OBC समूहों के समर्थन से भी BJP की ओर झुक गई है. विपक्षी गठबंधन, महागठबंधन ने BJP को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन वह इसकी पकड़ को नहीं तोड़ पाया. इसी वजह से लखीसराय मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की NDA की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक बन गई है.

Also Read: Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर का खुद चुनाव नहीं लड़ने का एलान, NDA की हार और नीतीश के फिर सीएम नहीं बनने का भी किया दावा

अलीनगर: मैथिली ठाकुर (BJP) बनाम विनोद मिश्रा (RJD)

अलीनगर हाल ही में सुर्खियों में आया है, जब लोक गायिका और BJP नेता मैथिली ठाकुर ने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया. उन्हें आगामी बिहार चुनाव में RJD के विनोद मिश्रा का सामना करना होगा.

कई वर्षों तक RJD का इस निर्वाचन क्षेत्र पर मजबूत नियंत्रण रहा और उसे कोई खास चुनौती नहीं मिली. लेकिन 2020 में VSIP ने जीत हासिल कर बड़ी चौकसी कर दी, जिससे RJD की लंबी जीत की श्रृंखला खत्म हो गई. इस चौंकाने वाले नतीजे के बाद, अलीनगर में चुनाव अब बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी और अनिश्चित हो गए हैं.

अलीनगर: पिछले चुनाव परिणाम (2015 और 2020)

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट से VSIP के मिश्री लाल यादव विजयी रहे. दूसरे स्थान पर RJD के विनोद मिश्रा रहे.

2015 में RJD के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने BJP के मिश्री लाल यादव को हराया था. अब्दुल बारी सिद्दीकी को कुल 67,461 वोट मिले, जबकि मिश्री लाल यादव को 54,001 वोट मिले थे.

अलीनगर सीट के पिछले चुनाव परिणाम: RJD के लंबे समय तक नियंत्रण से VSIP की 2020 में हुई जीत