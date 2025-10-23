Gold Rate : सोना एक झटके में 11,920 रुपये प्रति 100 ग्राम मजबूत, आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

Gold price latest update : आज सोना और चांदी दोनों मेटल में फिर तेजी लौटी है. MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर सोना (दिसंबर फ्यूचर कांट्रैक्ट) करीब 443 रुपये बढ़कर 1,22,300 प्रति 10 ग्राम (Gold Rate Today) पर खुला. जबकि कुछ ही देर में कल के बंद भाव से 1,192 रुपये बढ़कर 1,23,048 रुपये पर पहुंच गया. चांदी ने भी तेजी जारी रखी, और दिसंबर कांट्रैक्ट 1,119 या 0.77% बढ़कर 1,46,677 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया.
निवेशकों की पोजिशनिंग से सोने और चांदी को मजबूती मिली, क्योंकि अमेरिका का महत्वपूर्ण इनफ्लेशन डेटा आने वाला है. निवेशक यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) रिपोर्ट के सामने ब्याज दर के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं. अगली बैठक में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 0.25% दर घटाने की उम्मीद है. कम ब्याज दरें आम तौर पर सोने के लिए फायदेमंद होती हैं, क्योंकि यह बिना ब्याज देने वाले सोने को रखने की लागत कम कर देती हैं.
इसके पहले कल सोने और चांदी (Silver Price) दोनों में गिरावट देखने को मिली थी. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुरुआती कारोबार में सोना थोड़ा कमजोर हुआ है. इसका कारण अमेरिकी डॉलर की मजबूती है.
सोने और चांदी के लिए कुछ ट्रिगर
जियो-पॉलिटिकल टेंशन
मॉनेटरी पॉलिसी में राहत की उम्मीदें
सेंट्रल बैंक की खरीदारी
फिजिकल मार्केट में गोल्ड रेट
दिल्ली : 24 कैरेट गोल्ड 1,23,420 रुपये प्रति 10 ग्राम
मुंबई : 24 कैरेट गोल्ड 1,23,220 रुपये प्रति 10 ग्राम
चेन्नई : 24 कैरेट गोल्ड 1,21,710 रुपये प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद : 24 कैरेट गोल्ड 1,21,720 रुपये प्रति 10 ग्राम
2025 में 56 फीसदी रिटर्न
सोना 2025 में रिटर्न के मामले में विनर रहा है. साल 2025 में इसमें 55 से 56 फीसदी तेजी आ चुकी है. बीते सोमवार को यह 4,381.21 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था. केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीद, वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने सोने की कीमतों को ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
एक्सपर्ट का मानना है कि सोने में कोई भी करेक्शन हेल्दी माना जाएगा. अगर सोना 10 से 15 फीसदी तक कमजोर होता है तो इसमें खरीदारी का बेहतरीन मौका होगा.
सोना : 1.50 लाख रुपये पहुंचेगी कीमत
वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज एंड सीआरएम, एनएस रामास्वामी का कहना है कि आगे भी सोने में तेजी जारी रहने की उम्मीद है. उनका कहना है कि सोने में रेजिस्टेंस लेवल 1,30,000 रुपये से 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच देखा जा रहा है. जबकि सपोर्ट लेवल 1,21,000 रुपये या 4,000 डॉलर के आसपास है.
अगर कीमत 1,20,000 रुपये या 3980 डॉलर से नीचे जाती है, तो ही सोने में कमजोरी देखने को मिल सकती है. अगर सोना धनतेरस 2025 से नई तेजी शुरू करता है, तो 2026 की दिवाली या धनतेरस तक यह 5,000 डॉलर प्रति औंस या 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए ऊंचे स्तर को छू सकता है.
(Disclaimer : गोल्ड एसेट क्लास पर सलाह या विचार एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)