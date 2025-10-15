Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर का खुद चुनाव नहीं लड़ने का एलान, NDA की हार और नीतीश के फिर सीएम नहीं बनने का भी किया दावा

Bihar Election 2025 : जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने साफ कहा कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी पूरी ताकत पार्टी को मजबूत करने में लगाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में NDA सरकार की हार तय है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे. किशोर ने वादा किया कि अगर उनकी जन सुराज पार्टी सत्ता में आई, तो वे राज्य के 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे. प्रशांत किशोर ने ये तमाम बातें पीटीआई से खास बातचीत में कही हैं.

खुद नहीं लड़ेंगे चुनाव, पार्टी को मजबूत करेंगे

प्रशांत किशोर ने पीटीआई से कहा, “पार्टी ने फैसला लिया है कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए. राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ हमारा उम्मीदवार कोई और होगा.” किशोर ने कहा कि अगर वे खुद चुनाव लड़ते, तो संगठन को मजबूत करने के लिए जो जरूरी काम हैं, उनमें बाधा आती. इसलिए यह फैसला पार्टी के बड़े हित में लिया गया है.

उन्होंने कहा, “अगर जन सुराज पार्टी बिहार चुनाव जीतती है, तो इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा. राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल जाएगी.” किशोर ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी को 150 से कम सीटें मिलीं, तो वो इसे हार के बराबर ही मानेंगे. उन्होंने दावा किया कि “हम या तो शानदार जीत हासिल करेंगे या फिर बुरी तरह हार जाएंगे. हमारे लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है.”

NDA की हार तय, नीतीश की सत्ता में वापसी नहीं होगी

राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार में सत्ताधारी NDA गठबंधन की हालत बेहद खराब है. उन्होंने कहा, “NDA की हार तय है और नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनकर वापस नहीं आएंगे,” उन्होंने कहा कि BJP और JDU के बीच सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर भारी असमंजस की स्थिति है.

प्रशांत किशोर ने कहा, “यह समझने के लिए कि JDU का क्या हाल होने वाला है, आपका राजनीतिक विश्लेषक होना जरूरी नहीं है. पिछली बार चिराग पासवान के एनडीए से बगावत करके अलग उम्मीदवार खड़े करने की वजह से जेडीयू की सीटें घटकर 43 रह गई थीं. इस बार स्थिति उससे भी बदतर दिख रही है.” किशोर ने यह भी दावा किया कि INDIA गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है. उन्होंने कहा, “RJD और कांग्रेस के बीच लगातार खींचतान चल रही है और यह भी साफ नहीं है कि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी उनके साथ है या नहीं.”

100 भ्रष्ट अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई का वादा

प्रशांत किशोर ने यह भी घोषणा की कि अगर जन सुराज पार्टी की सरकार बनी, तो बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की दिशा में कड़े कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा, “हमने वादा किया है कि सरकार बनने के एक महीने के भीतर बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करके बिहार के सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा.”

ये लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं : प्रशांत किशोर

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा NDA सरकार में भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि “बीजेपी के नेतृत्व वाली यह सरकार भले RJD जितनी बदनाम न हो, लेकिन भ्रष्टाचार हर स्तर पर मौजूद है.” उन्होंने आरोप लगाया कि “उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सात लोगों की हत्या के मामले में आरोपी रह चुके हैं. वे मुकदमे में न तो जमानत पर छूटे हैं और न ही बरी हुए हैं, बल्कि वे हत्याकांड के वक्त नाबालिग होने का फर्जी प्रमाणपत्र देकर ट्रायल से बच निकले थे.”

प्रशांत किशोर ने लोकप्रिय मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए कहा, “ये लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं.” यानी भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हकीकत सबके सामने है.

मैं चाहता हूं बिहार बदले : प्रशांत किशोर

बक्सर में जन्मे प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है. उन्होंने कहा,“मैं सिर्फ चाहता हूं कि बिहार बदले. यहां के 60 प्रतिशत लोग बदलाव के लिए तैयार हैं,” उन्होंने दावा किया कि लोग “सालों से डर के कारण वोट डालते आए हैं. कोई भाजपा को इसलिए वोट देता रहा कि लालू वापस न आ जाएं और मुसलमान लालू को इसलिए वोट देते रहे कि भाजपा न जीत जाए. लेकिन अब जनता के पास एक नया विकल्प है.”

प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों का निजी तौर पर कुछ भी दांव पर नहीं लगा है. उन्होंने कहा, “वे सिर्फ कभी-कभी राज्य में आते हैं और एक-दूसरे पर आरोप लगाकर चले जाते हैं. उन्हें बिहार की तकलीफों की कोई परवाह नहीं है.”

(इनपुट : पीटीआई)