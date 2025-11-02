scorecardresearch
Bihar Election 2025 LIVE: खगड़िया में बोले राहुल गांधी, CM नीतीश कुमार नहीं पीएम मोदी के इशारे पर 3-4 अफसर चला रहे बिहार

Bihar Election 2025 LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में आरा और नवादा में दो रैलियां करेंगे और शाम को पटना में करीब 3 किमी लंबा रोड शो भी होगा. इधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेगूसराय और खगड़िया में जनसभाएं करेंगे.

Bihar Election 2025 LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में आरा और नवादा में दो रैलियां करेंगे और शाम को पटना में करीब 3 किमी लंबा रोड शो भी होगा. इधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेगूसराय और खगड़िया में जनसभाएं करेंगे.

बिहार में मुकाबल सत्ता पक्ष एनडीए और महागबंधन के बीच है. विधानसभा चुनाव के लिए दोनो पक्षों ने अपने-अपने मेनिफेस्टो जनता के समान रख दिए हैं. (Image: X)

Bihar Election 2025 LIVE, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार की राजनीति रविवार को चरम पर पहुंच गई है. 2025 विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है. एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपने-अपने दलों की ताकत दिखाने के लिए कई चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है.

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज करेंगे दो-दो जनसभाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में दो-दो चुनावी जनसभाएं करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी आरा और नवादा में बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर और वैशाली में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे. आरा और नवादा की रैलियों के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज शाम पटना में करीब तीन किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जिसे भाजपा का सबसे हाई-वोल्टेज चुनावी कार्यक्रम माना जा रहा है. रोड शो के बाद प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में माथा टेककर आशीर्वाद भी लेंगे.

Advertisment

बेगूसराय और खगड़िया में आज राहुल गांधी की चुनावी रैली

वहीं, राहुल गांधी भी कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालते हुए बेगूसराय और खगड़िया में जनसभाएं करेंगे. उनके दौरे को महागठबंधन के लिए जनसमर्थन जुटाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

लेकिन दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल उस समय मची, जब तड़के जदयू उम्मीदवार और पूर्व विधायक अनंत सिंह को जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी गिरफ्तारी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में हलचल पैदा कर दी है.

18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान

बिहार विधानसभा के पहले फेज के चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच रहा है. पहले फेज में राज्‍य के 18 जिलों में विधानसभा की 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. एनडीए, महागठबंधन और अन्‍य दलों के वरिष्‍ठ नेता आज कई रैलियां करेंगे.

चुनाव चार के लिए अब 60 घंटे से भी कम वक्त बाकी

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 4 नवंबर की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा. ऐसे में पहले चरण के प्रचार के लिए अब 60 घंटे से भी कम समय बचा है. उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों ने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है.

तेजस्वी यादव की आज बैक टू बैक 17 चुनावी रैली

महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव आज चुनावी मैदान में पूरी रफ्तार में नजर आएंगे. खराब मौसम के कारण शनिवार को उनकी कई सभाएं रद्द करनी पड़ी थीं, लेकिन आज वे अलग-अलग इलाकों में लगातार 17 रैलियां करेंगे. राजद सांसद संजय यादव ने बताया कि आज तेजस्वी यादव की 17 चुनावी रैलियां तय हैं.

बीते कुछ दिनों से खराब मौसम के कारण बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान पर असर पड़ा है. तेज बारिश और आंधी की वजह से कई स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं की रैलियां रद्द करनी पड़ीं. अगर आज यानी रविवार को भी मौसम ऐसा ही खराब रहा, तो कई तय चुनावी सभाएं प्रभावित हो सकती हैं. मौसम की अनिश्चितता के बावजूद राजनीतिक दल अपने प्रचार कार्यक्रमों को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर बड़ी खबर और अपडेट के लिए आप यहां बने रह सकते हैं.

  • Nov 02, 2025 17:18 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: वोट सिर्फ हक नहीं, जिम्मेदारी भी है! मतदाताओं को EC का संदेश

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य में मतदाता जागरूकता अभियान लगातार तेज़ हो गया है. चुनाव आयोग ने पिछले महीने 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही आयोग सोशल मीडिया, पोस्टर, शॉर्ट वीडियो और संदेशों के ज़रिए लोगों से मतदान के लिए आगे आने की अपील कर रहा है. हाल ही में आयोग ने एक पोस्ट जारी कर कहा कि “वोट सिर्फ आपका हक नहीं, बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी भी है.” आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे घर से निकलकर मतदान केंद्र जाएं और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं. बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा.



  • Nov 02, 2025 15:22 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: खगड़िया में बोले राहुल गांधी, CM नहीं, PM के इशारे पर 3-4 अफसर चला रहे बिहार

    खगड़िया में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की सरकार मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर काम करने वाले तीन-चार अफसर चला रहे हैं.



  • Nov 02, 2025 15:18 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: नवादा की चुनावी रैली में पीएम मोदी का संबोधन शुरू

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और लोगों से एनडीए के पक्ष में समर्थन की अपील की.



  • Nov 02, 2025 15:15 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: मोकामा में बोले तेजस्वी यादव, NDA जो 20 साल में न कर सका, हम 20 महीने में कर दिखाएंगे

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोका में एनडीए पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि एनडीए जो काम 20 साल में नहीं कर सका, वह हम 20 महीने में कर दिखाएंगे. तेजस्वी ने कहा कि उनकी लड़ाई गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ है.



  • Nov 02, 2025 13:57 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: फिर से नालंदा के एजुकेशन हब बनने पर BJP ने लगाई थी ब्रेक, राहुल गांधी का बड़ा आरोप

    लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बेगूसराय की चुनावी रैली में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय कभी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक था. यूपीए सरकार के दौरान नालंदा को फिर से एजुकेशन हब बनाने और बिहार को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बीजेपी ने उस काम पर ब्रेक लगा दी. 



  • Nov 02, 2025 12:32 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: CM नीतीश कुमार का दावा, 15 साल में लालू ने सत्ता में लाया परिवार, हमने 20 साल में बदला बिहार

    चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद को 15 साल तक मौका मिला था, लेकिन वे सात साल बाद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने को मजबूर हो गए और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया. उन्होंने कहा कि लालू अपने परिवार, पत्नी और बेटे को सत्ता में लाने में व्यस्त रहे, जबकि हमारी सरकार ने हमेशा राज्य और जनता की भलाई के लिए काम किया है.



  • Nov 02, 2025 11:49 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: CM फडणवीस बोले, मोदी जी के दिल में बिहार, बिहारियों के दिल में मोदी जी

    बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि “मोदी जी के दिल में बिहार बसता है, और बिहार के लोगों के दिल में मोदी जी.” उन्होंने दोनों के बीच संबंध को गहरा बताते हुए भरोसा जताया कि आज पटना और पूरे बिहार में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होगा.



  • Nov 02, 2025 11:43 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी अध्यक्ष, बिहार में कानून का राज, जंगलराज पार्ट 2 नहीं चाहती जनता

    जदयू नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि “कानून अपना काम करता है और राजनीति का अपना दायरा होता है. कानून को अपना रास्ता तय करने दीजिए, इस पर राजनीतिक टिप्पणी की जरूरत नहीं है. पुलिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायपालिका इस मामले को देखेगी. बिहार कानून के शासन से चलता है.”

    प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री आज आरा और नवादा का दौरा करेंगे और शाम को पटना के दीनकर चौक स्थित कवि रामधारी सिंह ‘दीनकर’ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. वहां से वे बकरगंज और उद्योग भवन मार्ग से गांधी मैदान तक रोड शो करेंगे, जिसमें क्षेत्र के छह भाजपा उम्मीदवार उनके साथ रहेंगे.” साझा मेनिफेस्टो पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पूरे बिहार को खुशहाल रखना एनडीए की जिम्मेदारी है. 

    विपक्ष पर हमला बोलते हुए बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी “कट्टा और अपराधियों की पार्टी” है. उन्होंने लालू-राबड़ी शासन को जंगलराज बताते हुए कहा कि उस दौर में नरसंहार और अपहरण जैसी घटनाएं आम थीं. जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता अब “जंगलराज पार्ट-2” नहीं चाहती.



  • Nov 02, 2025 11:12 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: चुनाव के दूसरे फेज के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्टार प्रचारक (Star Campaigners of Indian National Congress for the 2nd phase of Bihar Assembly Elections – 2025)

    • मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge)
    • सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)
    • राहुल गांधी (Rahul Gandhi)
    • के. सी. वेणुगोपाल (K.C. Venugopal)
    • प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra)
    • सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu)
    • अशोक गहलोत (Ashok Gehlot)
    • भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel)
    • दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh)
    • अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Choudhary)
    • मीरा कुमार (Meira Kumar)
    • कृष्णा अल्लावरु (Krishna Allavaru)
    • सचिन पायलट (Sachin Pilot)
    • रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala)
    • सैयद नसीर हुसैन (Syed Naseer Hussain)
    • गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi)
    • तारिक अनवर (Tariq Anwar)
    • मोहम्मद जावेद (Mohd. Jawed)
    • सुप्रिया श्रीनेत (Supriya Shrinate)
    • अखिलेश प्रसाद सिंह (Akhilesh Prasad Singh)
    • मनोज राम (Manoj Ram)
    • रकीबुल हुसैन (Rakibul Hussain)
    • प्रमोद तिवारी (Pramod Tiwari)
    • कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar)
    • पवन खेरा (Pawan Khera)
    • इमरान प्रतापगढ़ी (Imran Pratapgarhi)
    • शकील अहमद (Shakeel Ahmed)
    • सुकदेव भगत (Sukhdeo Bhagat)
    • राजेश कुमार राम (Rajesh Kumar Ram)
    • शकील अहमद खान (Shakeel Ahmad Khan)
    • मदन मोहन झा (Madan Mohan Jha)
    • सुभोध कांत सहाय (Subodh Kant Sahay)
    • अजय राय (Ajay Rai)
    • जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani)
    • रंजीत रंजन (Ranjeet Ranjan)
    • राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Rajesh Ranjan @ Pappu Yadav)
    • अनिल जयहिंद (Anil Jaihind)
    • राजेंद्र पाल गौतम (Rajendra Pal Gautam)
    • फुरकान अंसारी (Furqan Ansari)
    • प्रदीप नरवाल (Pradeep Narwal)

    बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा. इस चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, इस चरण के लिए प्रचार 9 नवंबर की शाम थम जाएगा.



  • Nov 02, 2025 10:48 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: तेजस्वी यादव की आज बैक टू बैक 17 चुनावी रैली

    राजद सांसद संजय यादव ने बताया कि आज तेजस्वी यादव की 17 चुनावी रैलियां तय हैं. उन्होंने कहा कि कल भी तेजस्वी यादव की कई सभाएं तय थीं, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका. इसके बावजूद उन्होंने दो से तीन स्थानों पर सड़क मार्ग से पहुंचकर जनसभाएं कीं और रात करीब एक बजे पटना लौटे. संजय यादव ने कहा कि यह तेजस्वी यादव की मुद्दा आधारित राजनीति और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.



  • Nov 02, 2025 10:20 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: बेगूसराय और खगड़िया में आज राहुल गांधी की चुनावी रैली

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार में बेगूसराय और खगड़िया में जनसभाएं करेंगे. वे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार अभियान की अगुवाई करेंगे और एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए जनता से समर्थन की अपील करेंगे.



  • Nov 02, 2025 10:18 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: पटना में आज शाम दिनकर चौक से गांधी मैदान तक पीएम मोदी का रोड शो

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में मेगा रोड शो करेंगे. यह रोड शो शाम 5:30 बजे दिनकर चौक, कदमकुआं से शुरू होकर गांधी मैदान स्थित उद्योग भवन तक लगभग 2.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा.

    शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी शाम 5:25 बजे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. पूरे मार्ग पर दस स्वागत स्थलों की व्यवस्था की गई है, जहां फूल वर्षा, ढोल-नगाड़ों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा.

    रोड शो के बाद शाम 6:45 बजे प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे में मत्था टेककर आशीर्वाद लेंगे. इससे पहले दिन में वे आरा और नवादा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. यह दौरा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के चुनावी अभियान का अहम हिस्सा माना जा रहा है.



  • Nov 02, 2025 10:16 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: मुजफ्फरपुर और वैशाली में अमित शाह की भी होगी चुनावी रैली

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में दो चुनावी रैलियां करेंगे. पहली रैली सुबह मुजफ्फरपुर के बिशुनपुर सरैया (देवरिया) स्थित गंडक प्रोजेक्ट मैदान में होगी, जहां वे एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे. मुजफ्फरपुर में अमित शाह साहेबगंज, पारू और बरूराज विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे. इसके बाद वे वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र के चेहराकला पहुंचेंगे, जहां लोजपा (रामविलास) प्रत्याशी संजय सिंह के समर्थन में सभा करेंगे.

    महुआ सीट पर एनडीए के संजय सिंह और महागठबंधन के आरजेडी उम्मीदवार मुकेश कुमार रौशन के बीच सीधा मुकाबला है. प्रशासन ने दोनों जनसभाओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.



  • Nov 02, 2025 10:07 IST

    Bihar Election 2025 LIVE: आरा और नवादा में आज पीएम मोदी की चुनावी रैली, शाम को पटना में रोड शो

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में आरा और नवादा में चुनावी रैलियां करेंगे. दोनों रैलियां आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के प्रमुख अभियान का हिस्सा हैं. इसके बाद शाम को पटना में लगभग तीन किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जो भाजपा के चुनावी अभियान का सबसे हाई-वोल्टेज शो माना जा रहा है. अपने दौरे के दौरान वे एक गुरुद्वारे में माथा टेककर आशीर्वाद भी लेंगे.



