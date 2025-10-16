भाजपा ने जारी की पूरी उम्मीदवार सूची, राघोपुर में महा मुकाबला तय, मैथिली ठाकुर समेत कई चर्चित चेहरे शामिल

Bihar Election 2025:भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 18 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की. इसके साथ ही पार्टी के टिकट पर लड़ रहे 101 सीटों के सभी उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं. इससे पहले बुधवार को पार्टी ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें गायक मैथिली ठाकुर को अलीनगर और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से शामिल किया गया था.
एक अहम मुकाबले में, भाजपा ने राघोपुर सीट से सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार चुना है, जो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे. तेजस्वी यादव ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही अपना नामांकन दाखिल किया था और वे लगातार तीसरी बार जीत का लक्ष्य रख रहे हैं. इस सीट का पहले प्रतिनिधित्व तेजस्वी के माता-पिता, पूर्व बिहार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, ने किया है.
चुनावों में अन्य महत्वपूर्ण राज्य नेता हैं: नंद किशोर राम (रामनगर–एससी), संजय पांडेय (नरकटियागंज), राम सिंह (बगहा), और पूर्व मंत्री विनय बिहारी (लौरिया).
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 101 उम्मीदवारों की पूरी सूची
बेतिया – रेनु देवी
रक्सौल – प्रमोद कुमार सिन्हा
पिपरा – श्यामबाबू प्रसाद यादव
मधुबन – राणा रणधीर सिंह
मोतिहारी – प्रमोद कुमार
ढाका – पवन जायसवाल
रीगा – बैद्यनाथ प्रसाद
बथनाहा – अनिल कुमार राम
परिहार – गायत्री देवी
सीतामढ़ी – सुनील कुमार पिंटू
बेनीपट्टी – विनोद नारायण झा
खजौली – अरुण शंकर प्रसाद
बिस्फी – हरिभूषण ठाकुर बचौल
राजनगर – सुजीत पासवान
झंझारपुर – नितीश मिश्रा
छातापुर – नीरज कुमार सिंह बबलू
नरपतगंज – देवंती यादव
फारबिसगंज – विद्यासागर खेड़ी
सिकटी – विजय कुमार मंडल
किशनगंज – स्वीटी सिंह
बनमनखी – कृष्ण कुमार ऋषि
पूर्णिया – विजय कुमार खेमका
कटिहार – तारकिशोर प्रसाद
प्राणपुर – निशा सिंह
कोढ़ा – कविता देवी
सहरसा – आलोक रंजन झा
गौरा बौराम – सुजीत कुमार सिंह
दरभंगा – संजय सरावगी
केवटी – मुरारी मोहन झा
जाले – जीवेश कुमार मिश्रा
औराई – रमा निषाद
कुढ़नी – केदार प्रसाद गुप्ता
बरुराज – अरुण कुमार सिंह
साहेबगंज – राजू कुमार सिंह
बैकुंठपुर – मिथिलेश तिवारी
सीवान – मंगल पांडेय
दरौंदा – कर्णजीत सिंह
गोरैयाकोठी – देवेश कांत सिंह
तरैया – जनक सिंह
अमनौर – कृष्ण कुमार मंटू
हाजीपुर – अवधेश सिंह
लालगंज – संजय कुमार सिंह
पातेपुर – लखेंद्र कुमार रोशन
मोहिउद्दीननगर – राजेश कुमार सिंह
बछवाड़ा – सुरेंद्र मेहता
तेघड़ा – रजनीश कुमार
बेगूसराय – कुंदन कुमार
भागलपुर – रोहित पांडेय
बांका – राम नारायण मंडल
कटोरिया – पूरण लाल टुडू
तारापुर – सम्राट चौधरी
मुंगेर – कुमार प्रणय
लखीसराय – विजय कुमार सिन्हा
बिहारशरीफ – सुनील कुमार
दीघा – संजीव चौरसिया
बांकीपुर – नितिन नवीन
कुम्हरार – संजय गुप्ता
पटना साहिब – रत्नेश कुशवाहा
दानापुर – रामकृपाल यादव
बिक्रम – सिद्धार्थ सौरव
बड़हरा – राघवेन्द्र प्रताप सिंह
आरा – संजय सिंह “टाइगर”
तरारी – विशाल प्रशांत
अरवल – मनोज शर्मा
औरंगाबाद – त्रिविक्रम सिंह
गुरुआ – उपेन्द्र डांगी
गया शहर – प्रेम कुमार
वज़ीरगंज – बीरेंद्र सिंह
हिसुआ – अनिल सिंह
वारसलीगंज – अरुणा देवी
जमुई – सुश्री श्रेयसी सिंह
अलीनगर – सुश्री मैथिली ठाकुर
हायाघाट – राम चंद्र प्रसाद
मुजफ्फरपुर – रंजन कुमार
गोपालगंज – सुभाष सिंह
बनियापुर – केदार नाथ सिंह
छपरा – छोटी कुमारी
सोनपुर – विनय कुमार सिंह
रोसड़ा (एससी) – बीरेंद्र कुमार
बरह – सियाराम सिंह
अगियान (एससी) – महेश पासवान
शाहपुर – राकेश ओझा
बक्सर – आनंद मिश्रा, आईपीएस
रामनगर (एससी) – नंद किशोर राम
नरकटियागंज – संजय पांडेय
बगहा – राम सिंह
लौरिया – विनय बिहारी
नौतन – नारायण प्रसाद
चनपटिया – उमाकांत सिंह
हरसिद्धि (एससी) – कृष्णनंदन पासवान
कल्याणपुर – सचिंद्र प्रसाद सिंह
चिरैया – लालबाबू प्रसाद गुप्ता
कोचाधामन – बीणा देवी
बायसी – विनोद यादव
राघोपुर – सतीश कुमार यादव
बिहपुर – कुमार शैलेन्द्र
पीरपैंती (एससी) – मुरारी पासवान
रामगढ़ – अशोक कुमार सिंह
मोहनिया (एससी) – संगीता कुमारी
भभुआ – भरत बिंद
गोह – रणविजय सिंह
