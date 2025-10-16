Amazon और Flipkart फेस्टिवल सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन अब कम दाम में, पाएं धमाकेदार ऑफर्स!

1. सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा

सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा (Samsung Galaxy S24 Ultra) 2024 के बेहतरीन एंड्रॉइड फोन में से एक है. दीवाली सेल के दौरान यह अभी ₹75,749 में उपलब्ध है. इस फोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले, सुपर ब्राइट स्क्रीन और शक्तिशाली Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर है. यह 200MP का मुख्य कैमरा और 5x ज़ूम के साथ बेहतरीन फोटोग्राफी का अनुभव देता है. साथ ही, इसमें बड़ी बैटरी और 5 साल तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है, जो इसे एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए एक शानदार डील बनाता है.

2. iPhone 16

एप्पल फैंस, iPhone 16 (128 GB) को ₹66,900 में खरीद सकते हैं, जो इसकी मूल कीमत ₹79,900 से कम है. इसमें 6.1 इंच का डिस्प्ले, बेहतर कैमरे और Apple का इन-हाउस डिज़ाइन किया हुआ A18 चिप शामिल है, जो स्मूद परफॉर्मेंस प्रदान करता है. यह डिवाइस iOS पर चलता है और सभी नवीनतम फीचर्स और सुरक्षा अपडेट्स के साथ आता है.

Also Read: कौन हैं मैथिली ठाकुर, जिन्हें बीजेपी ने अलीनगर से बिहार चुनाव 2025 लड़ने का टिकट दिया?

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.