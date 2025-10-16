Amazon और Flipkart फेस्टिवल सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन अब कम दाम में, पाएं धमाकेदार ऑफर्स!

Amazon Festive Sale: त्योहारों का मौसम आ गया है और अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी आ चुका है, जो बाजार के कुछ बेहतरीन फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पर बड़े डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहा है. चूंकि कई लोग अपने डिवाइस अपग्रेड करने का इंतजार कर रहे हैं, यह सही समय हो सकता है. एप्पल से लेकर सैमसंग और वनप्लस तक, यहाँ टॉप 5 प्रीमियम फोन डील्स हैं जिन्हें आपको जरूर चेक करना चाहिए.
Also Read: Apple M5 iPad Pro भारत में उपलब्ध: प्रोसेसर, डिस्प्ले और AI परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी
1. सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा
सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा (Samsung Galaxy S24 Ultra) 2024 के बेहतरीन एंड्रॉइड फोन में से एक है. दीवाली सेल के दौरान यह अभी ₹75,749 में उपलब्ध है. इस फोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले, सुपर ब्राइट स्क्रीन और शक्तिशाली Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर है. यह 200MP का मुख्य कैमरा और 5x ज़ूम के साथ बेहतरीन फोटोग्राफी का अनुभव देता है. साथ ही, इसमें बड़ी बैटरी और 5 साल तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है, जो इसे एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए एक शानदार डील बनाता है.
2. iPhone 16
एप्पल फैंस, iPhone 16 (128 GB) को ₹66,900 में खरीद सकते हैं, जो इसकी मूल कीमत ₹79,900 से कम है. इसमें 6.1 इंच का डिस्प्ले, बेहतर कैमरे और Apple का इन-हाउस डिज़ाइन किया हुआ A18 चिप शामिल है, जो स्मूद परफॉर्मेंस प्रदान करता है. यह डिवाइस iOS पर चलता है और सभी नवीनतम फीचर्स और सुरक्षा अपडेट्स के साथ आता है.
Also Read: कौन हैं मैथिली ठाकुर, जिन्हें बीजेपी ने अलीनगर से बिहार चुनाव 2025 लड़ने का टिकट दिया?
3. iPhone 15
एप्पल iPhone 15 अब ₹47,999 में उपलब्ध है, जो इसकी मूल कीमत ₹69,900 से कम है. इसमें Dynamic Island, 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले, और कलर-इन्फ्यूज़्ड ग्लास और एल्युमिनियम डिज़ाइन है, जो स्प्लैश, वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट है और Ceramic Shield फ्रंट के साथ आता है. इसमें 48MP का मुख्य कैमरा है जिसमें 2x ऑप्टिकल टेलीफोटो शामिल है, यह पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट करता है और पोस्ट-कैप्चर फोकस एडजस्टमेंट्स की सुविधा देता है. इसे A16 Bionic चिप द्वारा संचालित किया गया है, जो कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी, Dynamic Island फ़ंक्शनैलिटी, कॉल्स के लिए Voice Isolation, और पूरा दिन चलने वाली बैटरी क्षमता प्रदान करता है.
4. OnePlus 13
OnePlus 13 (12 GB + 256 GB) अब ₹63,999 में उपलब्ध है, जो इसकी मूल कीमत ₹72,999 से काफी कम है. यह फ्लैगशिप प्रोसेसर से लैस है, सुपरफास्ट 100W चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसमें Hasselblad-ट्यून किए गए कैमरा सेटअप की सुविधा है. साथ ही, इसमें IP69/IP68 प्रोटेक्शन भी है, जो इसे टिकाऊ और भरोसेमंद बनाता है.
Also Read: Canara Robeco AMC के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू, लिस्टिंग पर निवेश को मिला 5% रिटर्न
5. Google Pixel 10
Google Pixel 10 5G अब ₹70,400 में उपलब्ध है, जो इसकी मूल कीमत ₹79,999 से कम है. यह Google Tensor G5 चिप द्वारा संचालित है और इसमें अपग्रेडेड ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है जिसमें 5x टेलीफोटो लेंस, 20x तक Super Res Zoom, Night Sight (लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए), और Camera Coach (गाइडेड फोटो कैप्चर) शामिल हैं. इस फोन में Scratch-resistant Corning Gorilla Glass Victus 2, IP68 रेटिंग (वॉटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए), और Actua डिस्प्ले है जिसमें 3,000-निट पीक ब्राइटनेस है. इसमें Gemini AI भी शामिल है, जो लाइव कॉन्वर्सेशनल असिस्टेंस और एप-आधारित इंटरैक्शंस प्रदान करता है.
Also Read: Axis Bank के शेयर 4% तक मजबूत, नतीजों के बाद किसी ब्रोकरेज ने बेचने की नहीं दी सलाह
Flipkart ने भी अपनी Festival Special Sale शुरू कर दी है, जिसमें स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर समान डिस्काउंट्स मिल रहे हैं. जो लोग अपने फोन अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं, वे Amazon और Flipkart दोनों पर डील्स की तुलना करके अधिकतम लाभ उठा सकते हैं.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
To read this article in English, click here.