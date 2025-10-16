इन्फो एज के दिवाली गिफ्ट्स वीडियो हुए वायरल, लोगों ने कहा “Diwali gifting कोई इनसे सीखे”

भारतीय टेक कंपनी इन्फो एज हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही. इसके कर्मचारियों को दिए गए दिवाली के उपहारों के वीडियो वायरल हो गए. पिछले कुछ दिनों में कर्मचारियों द्वारा बनाए गए कई इंस्टाग्राम (Instagram) रील्स बहुत लोकप्रिय हुए, जिनमें कंपनी के दिए गए त्योहार के उपहार दिखाए गए हैं.

लगभग हर कर्मचारी को एक VIP ब्रांड का सूटकेस, एक स्नैक बॉक्स और एक पारंपरिक दीया मिला. वायरल वीडियो में ऑफिस के डेस्क बहुत सुंदर तरीके से सजाए गए दिख रहे थे, और हर वर्कस्टेशन पर उपहार अच्छे से रखे हुए थे, जिन्हें लेने के लिए तैयार किया गया था.

Advertisment

Also Read: Amazon और Flipkart फेस्टिवल सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन अब कम दाम में, पाएं धमाकेदार ऑफर्स!

वायरल दिवाली गिफ्ट्स रील

वायरल दिवाली गिफ्ट्स रील में कई वीडियो में दिखाया गया कि कर्मचारी ऑफिस में प्रवेश करते ही देखते हैं कि हर डेस्क को सजाया गया है और उस पर एक सूटकेस, स्नैक बॉक्स और दीया रखा हुआ है.

कुछ कर्मचारियों ने वीडियो शेयर किए, जिनमें कैप्शन था “Diwali gifting koi inse seekhe.” इन वीडियो में उन्होंने सूटकेस खोलते हुए दिखाया, जिसमें अंदर एक और छोटा सूटकेस था. कुछ ने योगा बार के स्नैक बॉक्स भी खोले.

एक वीडियो में कैप्शन लिखा था, “तुम्हारे ऑफिस में मिलती होगी सोन पापड़ी… हमारे यहाँ ये सब मिलता है.”

एक अन्य कर्मचारी ने इसे “बड़े दिल वाला दिवाली बिहेवियर” बताया और बताया कि पिछले साल उन्हें दिवाली गिफ्ट के रूप में एयर फ्रायर मिले थे.

Also Read: Apple M5 iPad Pro भारत में उपलब्ध: प्रोसेसर, डिस्प्ले और AI परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी

नेटिज़न्स की प्रतिक्रिया

कई वीडियोज में दिखाया गया कि कर्मचारी ऑफिस में आते ही पाते हैं कि हर डेस्क को एक सूटकेस, स्नैक बॉक्स और दीया के साथ सजाया गया है.

कई इन्फो एज के कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें अपने गिफ्ट्स पाकर खुशी हुई. वहीं, ऐसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग अपने-अपने ऑफिस से मिले दिवाली गिफ्ट्स की तुलना और शिकायतें भी शेयर कर रहे थे.

Also Read: Diwali Stocks 2025 : मोतीलाल ओसवाल ने दिवाली के लिए चुने बेस्ट 10 स्टॉक, 38% तक रिटर्न की उम्मीद

एक दर्शक ने लिखा, “मैं ऑफिस से मिले काजू बर्फी बॉक्स के साथ यह वीडियो देख रहा हूँ.” दूसरे ने मज़ाक में लिखा, “मैंने इसे अपने मैनेजर को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये AI है.”

एक और व्यक्ति ने लिखा, “मेरे फीड पर इस ऑफिस की 15वीं रील. आप सब इतने उत्साहित हैं कि हर दूसरा व्यक्ति एक रील पोस्ट कर रहा है.”

यह टेक कंपनी 1995 में संजीव बिखचंदानी द्वारा स्थापित की गई थी और यह कई ऑनलाइन व्यवसायों में काम करती है और निवेश भी करती है. इसके प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में Naukri.com, 99acres.com, Jeevansathi.com और Shiksha.com शामिल हैं. इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.