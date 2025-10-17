बिहार विधानसभा चुनाव 2025: कांग्रेस ने घोषित किए पहले चरण के 48 उम्मीदवार

Bihar Election 2025: बुधवार को कांग्रेस (Congress) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने पहले 48 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की. सूची में राज्य इकाई प्रमुख राजेश राम को कुटुम्बा से और कांग्रेस विधायक दल (CLP) नेता शकील अहमद खान को कदवा से नामांकित किया गया है.
Also Read: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की संपत्तियों का खुलासा, 10 करोड़ की संपत्ति ने बढ़ाई सियासी हलचल!
सूची उस समय जारी की गई जब पार्टी ने अभी महागठबंधन के सहयोगियों जैसे RJD और वामपंथी दलों के साथ सीट शेयरिंग फाइनल नहीं की थी. पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, जबकि दूसरे चरण के लिए यह 20 अक्टूबर है. पार्टी ने बिहार युवा अध्यक्ष प्रकाश गरीब दास को बछवाड़ा से उम्मीदवार के रूप में चुना है.
एक कांग्रेस नेता ने गुरुवार को इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “हम कुछ घंटों में सीट बांटने का फैसला कर लेंगे. हम ऐसी सीटों के लिए बातचीत कर रहे हैं जहाँ जीत की संभावना ज्यादा है.”
Also Read: DA Hike : यूपी में महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का एलान, सीएम योगी ने कर्मचारियों को दी बधाई, कितना होगा फायदा
यह रही कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली पूरी सूची:
- बगहा – जयेश मंगल सिंह
- नौतन – अमित गिरी
- चनपटिया – अभिषेक रंजन
- बेतिया – वसी अहमद
- रक्सौल – श्याम बिहारी प्रसाद
- गोविंदगंज – शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय
- रीगा – अमित कुमार सिंह टुन्ना
- बथनाहा – ई. नवीन कुमार
- बेनीपट्टी – नलिनी रंजन झा
- फुलपरास – सुबोध मंडल
- फारबिसगंज – मनोज विश्वास
- बहादुरगंज – प्रो. मस्वर आलम उर्फ मुशब्बीर आलम
- कदवा – शकील अहमद खान
- मनिहारी – मनोहर प्रसाद सिंह
- कोढ़ा – पूनम पासवान
- सोनबरसा – सरिता देवी
- बेनीपुर – मिथिलेश कुमार चौधरी
- सकरा – उमेश राम
- मुजफ्फरपुर – बिजेंद्र चौधरी
- गोपालगंज – ओम प्रकाश गर्ग
- कुचायकोट – हरि नारायण कुशवाहा
- लालगंज – आदित्य कुमार राजा
- वैशाली – ई. संजीव सिंह
- राजापाकर – प्रतिमा सिंह
- रोसड़ा – ब्रज किशोर रवि
- बछवाड़ा – शिव प्रकाश गरीब दास
- बेगूसराय – अमिता भूषण
- खगड़िया – डॉ. चंदन यादव
- बेलदौर – मिथिलेश कुमार निषाद
- भागलपुर – अजीत कुमार शर्मा
- सुल्तानगंज – ललन यादव
- अमरपुर – जितेंद्र सिंह
- लखीसराय – अमरेश कुमार (अनीश)
- बरबीघा – त्रिशूलधारी सिंह
- बिहारशरीफ – ओमैर खान
- नालंदा – कौशलेंद्र कुमार "छोटे मुखिया"
- हरनौत – अरुण कुमार बिंद
- कुम्हरार – इंद्रदीप चंद्रवंशी
- पटना साहिब – शशांत शेखर
- बिक्रम – अनिल कुमार सिंह
- बक्सर – संजय कुमार तिवारी
- राजपुर – विश्वनाथ राम
- चेनारी – मंगल राम
- करगहर – संतोष मिश्रा
- कुटुंबा – राजेश राम
- औरंगाबाद – आनंद शंकर सिंह
- वजीरगंज – अवधेश कुमार सिंह
- हिसुआ – नीतू कुमारी
Also Read: सेलिब्रिटी क्यों मांग रहे हैं अपने व्यक्तित्व अधिकार......AI युग में सेलिब्रिटी की सुरक्षा क्यों है जरूरी?
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
To read this article in English, click here