बिहार विधानसभा चुनाव 2025: कांग्रेस ने घोषित किए पहले चरण के 48 उम्मीदवार

Bihar Election 2025: बुधवार को कांग्रेस (Congress) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने पहले 48 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की. सूची में राज्य इकाई प्रमुख राजेश राम को कुटुम्बा से और कांग्रेस विधायक दल (CLP) नेता शकील अहमद खान को कदवा से नामांकित किया गया है.

सूची उस समय जारी की गई जब पार्टी ने अभी महागठबंधन के सहयोगियों जैसे RJD और वामपंथी दलों के साथ सीट शेयरिंग फाइनल नहीं की थी. पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, जबकि दूसरे चरण के लिए यह 20 अक्टूबर है. पार्टी ने बिहार युवा अध्यक्ष प्रकाश गरीब दास को बछवाड़ा से उम्मीदवार के रूप में चुना है.