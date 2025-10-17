बिहार विधान सभा चुनाव 2025: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की संपत्तियों का खुलासा, 10 करोड़ की संपत्ति ने बढ़ाई सियासी हलचल!

1 करोड़ रुपये से अधिक है सम्राट चौधरी और उनकी पत्नी की चल संपत्तियों की कुल कीमत

सम्राट चौधरी की चल संपत्ति की कुल कीमत ₹99,32,738 (लगभग 92 लाख 32 हजार रुपये) है, जबकि उनकी पत्नी की चल संपत्ति ₹27,89,690 (लगभग 27 लाख 89 हजार रुपये) है. एचयूएफ (HUF) के अंतर्गत घोषित चल संपत्ति ₹4,27,161 है, जबकि Dependent 1 और Dependent 2 के पास क्रमशः ₹41,04,962 और ₹26,08,303 मूल्य की संपत्ति है. सभी चल संपत्तियों का कुल मूल्य ₹1,98,62,854 (लगभग 1 करोड़ 98 लाख रुपये) है.

सम्राट चौधरी की अचल संपत्ति की कुल कीमत 8 करोड़ रुपये से अधिक है

चौधरी की अचल संपत्ति की कीमत ₹2,03,000 है, जबकि उनकी पत्नी की अचल संपत्ति ₹65,59,000 है. इसका मतलब है कि दोनों की संयुक्त अचल संपत्ति ₹67,62,000 (लगभग 67 लाख रुपये) है. लेकिन इसमें चौधरी की स्वयं अर्जित संपत्ति शामिल नहीं है, जिसकी कीमत ₹8,00,000 है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनको विरासत में मिली संपत्ति की कीमत ₹8,20,20,000 है.

इस प्रकार, सम्राट चौधरी की कुल अचल संपत्ति की कीमत ₹8,95,82,000 (लगभग 8 करोड़ 95 लाख रुपये) है.

ब्यौरा: सोना, बोलेरो कार और अन्य संपत्तियों का

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषित संपत्तियों में विरासत में मिली संपत्ति, एक बोलेरो कार, एक कानूनी बोर राइफल, और एक रिवॉल्वर शामिल हैं, जो उन्हें उनके पिता और वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी द्वारा दी गई थी, जो अब सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले चुके हैं.

सम्राट चौधरी और उनकी पत्नी के पास अलग-अलग 200 ग्राम सोना है, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹40 लाख है. इसके अलावा उनकी पत्नी के पास 500 ग्राम चांदी है, जिसकी कीमत लगभग ₹75,000 है.

सम्राट चौधरी के हलफनामे ने उम्र और शिक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए

सम्राट चौधरी द्वारा दाखिल किया गया 23 पृष्ठों का हलफनामा उनकी सटीक जन्मतिथि और शैक्षिक योग्यताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देता. ये बातें हाल ही में जन सुधार पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के आरोपों के चलते सवालों के घेरे में आ गई हैं, जिससे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उम्र और शिक्षा को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है.

प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1995 में तारापुर में सात लोगों की हत्या के मामले में मुकदमे से बचने के लिए नाबालिग होने का झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था.

सम्राट चौधरी ने अपने हलफनामे में अपनी उम्र56 साल बताई है, जो मतदाता सूची के अनुसार है, लेकिन इसमें किसी स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है. सम्राट चौधरी ने अपने हलफनामे में honorary D.Litt की उपाधि प्राप्त करने का उल्लेख किया है और अपनी सर्वोच्च योग्यता को ‘PFC’ (कमाराज विश्वविद्यालय से) बताया है. वहीं, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि चौधरी ने कक्षा X से आगे पढ़ाई नहीं की है.

