बिहार चुनाव 2025: आयोग ने कड़ा कदम उठाया, मतदान से एक दिन पहले प्रिंट विज्ञापनों पर रोक

Bihar Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने कहा है कि निष्पक्ष चुनावी माहौल बनाए रखने के लिए कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि उसकी सामग्री राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) से पूर्व प्रमाणित न हो.

आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने और मतदाताओं पर अनावश्यक प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार,चरण-I के लिए प्रतिबंधित दिन 5 और 6 नवंबर होंगे, जबकि चरण-II के लिए यह दिन 10 और 11 नवंबर निर्धारित किए गए हैं. इन प्रतिबंधित दिनों में कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति बिना पूर्व प्रमाणन के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा.

बिहार में मतदान क्रमशः 6 नवंबर (चरण-I) और 11 नवंबर (चरण-II) को संपन्न होगा.

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को विज्ञापन प्रकाशित करने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम दो दिन पहले संबंधित मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) के पास आवेदन करना होगा.

पूर्व प्रमाणन के लिए दो दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य है

समय पर पूर्व प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियाँ (MCMCs) सक्रिय की गई हैं, जो ऐसे विज्ञापनों की समीक्षा और पूर्व प्रमाणन करेंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि निर्णय शीघ्रता से लिए जाएँ.

आज सुबह, भारत निर्वाचन आयोग ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने और शिकायतों का निपटान 100 मिनट के भीतर सुनिश्चित करने के लिए बिहार में 824 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए हैं.

650 से अधिक शिकायतें सुलझाईं गईं

नागरिक और राजनीतिक दल “C-Vigil App” या “ECINET” पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या 24×7 कॉल सेंटर (1950) के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं.

21 अक्टूबर तक C-Vigil App के माध्यम से 650 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 649 सुलझा दी गईं, और 94% शिकायतें 100 मिनट के भीतर निपटाई गईं.

समन्वित प्रवर्तन प्रयासों के तहत ₹71.32 करोड़ मूल्य की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें नकद, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं आदि शामिल हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.