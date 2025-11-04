केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी वेतन आयोग कैसे तय करता है?

आठवां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) कर्मचारियों के वेतन में सुधार के लिए नया फिटमेंट फैक्टर तय कर सकता है, जो लगभग 2.5 से 3 के बीच हो सकता है. इसका मतलब है कि कर्मचारियों के मौजूदा मूल वेतन को इसी गुणक से बढ़ाया जाएगा. यह निर्णय महंगाई, उत्पादकता और सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाएगा.

इस बार आयोग अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त वेतन (performance-linked pay) देने की व्यवस्था भी शुरू कर सकता है. इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़ी मांगों को मिलाकर एक नई मिश्रित पेंशन व्यवस्था (hybrid या contributory system) बनाई जा सकती है.

आठवां वेतन आयोग यह भी देखेगा कि कर्मचारियों की कौशल, नई तकनीक सीखने और डिजिटल कामकाज की क्षमता के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी कैसे दी जाए. इसके अलावा मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा या स्थानांतरण भत्ता जैसी सुविधाओं को नई लागत दरों और अलग-अलग नौकरी श्रेणियों के अनुसार फिर से तय किया जाएगा. सातवें वेतन आयोग ने सभी के लिए एक समान 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था.

Also Read: HDFC vs Parag Parikh Flexi Cap Fund : किस फ्लेक्सी कैप फंड ने 1, 3, 5 और 10 साल में दिया ज्यादा रिटर्न?

फिटमेंट फैक्टर को समझना

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक (multiplier) होता है जो कर्मचारी के पुराने मूल वेतन (basic pay) पर लगाया जाता है ताकि नया संशोधित वेतन (revised pay) तय किया जा सके. इसका उद्देश्य पुराने वेतन ढांचे और नए बढ़े हुए वेतन के बीच के अंतर को संतुलित करना है, ताकि सभी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन एक समान रहे.

यह गुणक (multiplier) महंगाई, महंगाई भत्ता (DA) के समायोजन, आर्थिक परिस्थितियों और सरकार की वित्तीय क्षमता पर आधारित होता है. आमतौर पर, इस गुणक का 2.25 हिस्सा महंगाई भत्ते के समायोजन (DA neutralisation) के लिए होता है (यह मानते हुए कि वेतन संशोधन के समय DA 125% है).

इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जब महंगाई भत्ता (DA) बहुत अधिक स्तर पर पहुँच जाता है, तो उसे मूल वेतन (basic pay) में मिला दिया जाता है, ताकि अगले वेतन चक्र के लिए वेतन संरचना को फिर से संतुलित (reset) किया जा सके. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹20,000 है और DA 125% है, तो इसका मतलब है कि DA ₹25,000 बनता है. यानी कुल वेतन ₹45,000 हो जाता है, जो मूल वेतन का 2.25 गुना है. इसका अर्थ यह है कि समय के साथ मूल वेतन की वास्तविक क्रय शक्ति (real value) घट गई है. इसलिए, जब नया वेतन तय किया जाता है, तो इस DA को मूल वेतन में शामिल कर दिया जाता है, और संशोधित वेतन पर DA फिर से शून्य (0%) से शुरू होता है.

Also Read: कनाडा ने भारतीय छात्रों के वीज़ा पर कसी लगाम, अस्वीकृति दर पहुंची 74%

आर्थिक और वित्तीय प्रभाव

वेतन संशोधन के बाद कर्मचारियों की आय बढ़ने से उनके पास खर्च और बचत के लिए अधिक पैसा उपलब्ध हो जाता है. इससे घर-परिवार की नकदी स्थिति (household liquidity) बेहतर होती है, जिससे उपभोग (consumption) और बचत (savings) बढ़ती है. इसका सीधा फायदा आवास, शिक्षा, खुदरा व्यापार (retail) और ऑटोमोबाइल (auto) जैसे क्षेत्रों को मिलता है. हालाँकि, जब लोगों की खर्च करने की क्षमता (disposable income) अचानक बढ़ जाती है, तो इससे कम अवधि के लिए महंगाई (short-term inflation) में वृद्धि हो सकती है. केंद्र सरकार के लिए, ऐसे वेतन संशोधन के बाद वेतन और पेंशन पर होने वाला खर्च आमतौर पर काफी बढ़ जाता है.