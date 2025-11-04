NFO Review : फ्रैंकलिन इंडिया के मल्टी फैक्टर फंड में 10 नवंबर से निवेश शुरू, स्टॉक चुनने की स्मार्ट स्ट्रैटेजी

Franklin India Multi-Factor Fund NFO : फ्रैंकलिन टेम्पलटन (इंडिया) ने अपना एनएफओ, फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी-फैक्टर फंड लॉन्च किया है. यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मल्टी-फैक्टर आधारित डेटा-आधारित (क्वांटिटेटिव) निवेश रणनीति का पालन करती है. यह न्यू फंड ऑफर (NFO) 10 नवंबर 2025 से 24 नवंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. इस अवधि के दौरान यूनिट्स 10 रुपये प्रति यूनिट की कीमत पर उपलब्ध होंगी. फंड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह जोखिम (रिस्क) को संतुलित रखे और नुकसान (डाउनसाइड रिस्क) को कम से कम करे.

फ्रैंकलिन टेम्पलटन (Franklin India Mutual Fund) शेयरों को चुनने के लिए एक डेटा-आधारित, व्यवस्थित तरीका अपनाता है. यह क्वालिटी, वैल्यू, सेंटीमेंट और अल्टरनेटिव्स जैसे फैक्टर का इस्तेमाल करता है. निवेश के लिए यह फंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की टॉप 500 लिस्टेड कंपनियों में से शेयर चुनता है. इस फंड का लक्ष्य एक अनुशासित, मॉडल-आधारित प्रक्रिया को फंड मैनेजर की समझ के साथ मिलाकर जोखिम को ध्यान में रखते हुए अच्छा रिटर्न देना है.

निवेश की रणनीति : मल्‍टी फैक्‍टर फंड कैसे करते हैं काम?

ये फंड (New Fund Offer) कुछ तय नियमों के आधार पर काम करेगा. इसमें 5 प्रमुख निवेश फैक्टर्स होंगे:

क्‍वालिटी

ग्रोथ

मोमेंटम वाले शेयर

वैल्‍यू स्‍टॉक

अल्टरनेटिव्स

फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी-फैक्टर फंड के फंड मैनेजर, अरिहंत जैन का कहना है कि शेयरों का मूल्यांकन करने के लिए यह क्वांट मॉडल कुछ प्रमुख कैटेगरी, जैसे क्वालिटी, वैल्यू, सेंटीमेंट और अल्टरनेटिव्स की जांच करता है. इन फैक्टर्स के अंदर कई छोटे-छोटे मापदंड होते हैं. स्‍टॉक चुनने के लिए हर फैक्‍टर का ध्‍यान रखा जाता है.

आमतौर पर टॉप कंपनियों से ऐसे शेयरों का चुनाव होता है. समय समय पर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाएगा, ताकि नियमों का पालन बना रहे और रिटर्न बेहतर हो.

एडवांस टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स

फ्रैंकलिन टेम्पलटन इंडिया के प्रेसिडेंट अविनाश सत्वालेकर का कहना है कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से अब बड़े पैमाने पर डेटा का एनालिसिस करना और उसके आधार पर क्वांटिटेटिव मॉडल बनाना संभव हो गया है, जिससे पोर्टफोलियो मैनेजर बेहतर निवेश अवसर खोज सकते हैं. यह फंड एडवांस टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स को विशेषज्ञ मानवीय निगरानी के साथ जोड़कर एक बेहतर निवेश समाधान प्रदान करता है हमारा लक्ष्य है कि यह फंड अलग-अलग मार्केट साइकिल में निवेशकों को लगातार बेहतर रिटर्न दे.

निवेश के क्‍या फायदे?

यह फंड सभी फैक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन देगा. यह रणनीति हर तरह के मार्केट सिचुएशन में बेहतर और स्थिर रिटर्न देने के लिए बनाई गई है. इसका लक्ष्य रिस्‍क एडजस्‍टेड रिटर्न है, यानी कम जोखिम में ज्यादा रिटर्न देना.

किसके लिए बेहतर है ये विकल्‍प

जो निवेशक लंबी अवधि में मुनाफा कमाना चाहते हैं.

जो इक्विटी और उससे जुड़े निवेश में दिलचस्पी रखते हैं.

जो मल्टी-फैक्टर मॉडल के आधार पर चुनी गई कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं.

अगर आप एक ऐसे फंड की तलाश में हैं जो स्मार्ट तरीके से स्टॉक्स का चुनाव करता हो और लंबी अवधि में स्थिर रिटर्न दे, तो यह फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है.