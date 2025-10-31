रणनीति के मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर: दूसरों को जिताने वाले “किंगमेकर” की नज़र अब खुद बिहार की गद्दी पर

तेजस्वी के गढ़ में PK की एंट्री, बिहार में बढ़ी सियासी गर्मी

बिहार की राजनीति के केंद्र में प्रशांत किशोर का नाम काफी चर्चा में है. वे हाल के दिनों में राघोपुर सीट पर सक्रिय रूप से प्रचार करते नज़र आए, जो बिहार की सबसे अहम राजनीतिक सीटों में से एक मानी जाती है. यह वही इलाका है, जिसका प्रतिनिधित्व कभी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों, लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने किया था. वर्तमान में यह सीट राजद नेता तेजस्वी यादव के पास है.

हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक बयान में कहा, “राघोपुर का हाल भी वही होगा जो अमेठी में राहुल गांधी का हुआ था.” उनका इशारा 2019 के लोकसभा चुनाव की ओर था, जब भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को हराया था. हालांकि, प्रशांत किशोर ने अब राघोपुर से एक अन्य उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया है और खुद चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है. उन्होंने साफ कहा कि यह निर्णय पार्टी के हित में लिया गया है.

अगले महीने होने वाले बिहार चुनाव (Bihar Election) से पहले आइए नज़र डालते हैं प्रशांत किशोर पर — उस व्यक्ति पर जिसने कभी भारत की लगभग हर बड़ी पार्टी के लिए चुनावी रणनीतियाँ तय कीं, और अब अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी “जन सुराज” खड़ी की है.

जनसेवा से राजनीति तक – प्रशांत किशोर की दिलचस्प कहानी

बिहार के कोनार गांव में जन्मे 48 साल के प्रशांत किशोर का रिश्ता शुरू में राजनीति से नहीं, बल्कि जनसेवा से था. उनके पिता श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे और माँ सुशीला पांडे गृहिणी. बचपन का कुछ हिस्सा उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिताया और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया. प्रशांत किशोर का करियर अच्छे से चल रहा था. वे अफ्रीका के चाड (Chad) देश में संयुक्त राष्ट्र (UN) के साथ काम कर रहे थे. नौकरी अच्छी थी, ज़िंदगी स्थिर थी और भविष्य सुरक्षित था.

लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की स्थायी और सुरक्षित नौकरी छोड़कर अनिश्चितताओं से भरी राजनीति में कदम रख दिया?

यह सब शुरू हुआ एकरिसर्च पेपर से जो प्रशांत किशोर ने लिखा था. उसमें उन्होंने बताया था कि कई राज्य भले ही आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन वहां कुपोषण (malnutrition) अब भी बड़ी समस्या है. इस रिपोर्ट में गुजरात का हाल भी ठीक नहीं दिखाया गया था. यह रिपोर्ट सीधे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई. यहीं से उनकी कहानी बदल गई. 2011 में जब गुजरात चुनाव बस एक साल दूर थे, प्रशांत किशोर ने मोदी की टीम से जुड़कर चुनावी रणनीति बनाना शुरू किया.

इसके बाद जो हुआ, उसने भारतीय राजनीति का चेहरा ही बदल दिया क्योंकि यहीं से शुरू हुआ प्रशांत किशोर का सफर, जिसने देश में चुनावी कैंपेन करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया.

हालांकि प्रशांत किशोर उस समय भाजपा के साथ करीब से काम कर रहे थे, लेकिन वे हमेशा पर्दे के पीछे काम करने वाले रणनीतिकार बने रहे. पीके एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने गए जिनकी पहचान उनके विचारों और रणनीतियों से थी, न कि चेहरे से. यहाँ तक कि 2012 में अहमदाबाद के एक अंग्रेज़ी अख़बार ने उन पर एक लेख प्रकाशित किया था लेकिन उसमें उनकी तस्वीर नहीं थी, क्योंकि किसी के पास उनकी तस्वीर ही नहीं थी. प्रशांत किशोर की रणनीतियाँ सफल रहीं और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने शानदार जीत दर्ज की. भाजपा ने 182 में से 115 सीटें हासिल कीं और मोदी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने रहे.