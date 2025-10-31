scorecardresearch
निवेश-बचत

monthly returns plan : एक बार निवेश से फिक्स करें 9,000 रुपये मंथली इनकम, कैसे खुलेगा ये सरकारी खाता

Invest Once, Earn Monthly : इस योजना के तहत, आप सरकार द्वारा तय की गई लिमिट के अंदर एक तय राशि एक बार में जमा कर सकते हैं और एक फिक्स रेट पर हर महीने ब्याज (Fixed Monthly Income) कमा सकते हैं.

Sushil Tripathi
POMIS interest rate : पोस्ट ऑफिस की इस योजना पर 7.40% एनुअलाइज्‍ड रिटर्न मिल रहा है. (Pixabay)

POMIS : How to Open This Government Income Scheme : पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्लान (Post Office Monthly Income Scheme - POMIS), उन लोगों को रेगुलर कमाई के लिए बनाई गई है जो ज्यादा जोखिम वाले निवेश के तरीके पसंद नहीं करते (risk-free investment, guaranteed monthly income) हैं. इस योजना के तहत, आप सरकार द्वारा तय की गई लिमिट के अंदर एक तय राशि एक बार में जमा कर सकते हैं और एक फिक्स रेट पर हर महीने ब्याज (Fixed Income) कमा सकते हैं. 

पोस्ट ऑफिस की इस योजना पर 7.40 फीसदी एनुअलाइज्‍ड रिटर्न मिल रहा है. यह एक सुरक्षित बचत निवेश विकल्प है. आप इस अकाउंट को अपने नजदीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं और इसमें निवेश के जरिए इसके बेनेफिट पा सकते हैं. इसमें मिलने वाला ब्याज पोस्ट ऑफिस बचत खाते में ऑटो-क्रेडिट सुविधा के जरिए, या ECS के जरिए सीधे लिया जा सकता है.

कितना कर सकते हैं जमा

निवेश की अधिकतम लिमिट (सिंगल अकाउंट) : 9 लाख रुपये
निवेश की अधिकतम लिमिट (ज्वॉइंट अकाउंट) : 15 लाख रुपये
निवेश की अवधि : 5 साल
ब्याज दर : 7.40% सालाना, जिसका भुगतान मंथली किया जाता है. 

पोस्‍ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) के लिए सिंगल अकाउंट के जरिए जमा की अधिकतम लिमिट 9 लाख रुपये है. वहीं अगर आप अपने स्पाउस के साथ ज्वॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो यह लिमिट 15 लाख रुपये है.

POMIS Eligibility : कौन है योग्य 

केवल रेजिडेंट इंडियन ही POMIS खाता खोल सकते हैं.
NRI (गैर-निवासी भारतीय) इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते.
कोई भी एडल्‍ट व्यक्ति POMIS खाता खोल सकता है. 
आप 10 साल या उससे अधिक उम्र के नाबालिग के लिए भी खाता खोल सकते हैं.
नाबालिग 18 साल की उम्र में फंड का लाभ ले सकता है.
नाबालिग को 18 साल की आयु पूरी होने के बाद खाता अपने नाम में कन्वर्ट करने के लिए आवेदन करना होगा.

POMIS की विशेषताएं 

कैपिटल प्रोटेक्‍शन : आपका निवेश सुरक्षित रहता है.
कम जोखिम वाला निवेश : यह स्कीम सुरक्षित और जोखिम कम है.
एफोर्डेबल डिपॉजिट अमाउंट, जो किसी भी निवेशक के लिए आसान है. 
गारंटीड रिटर्न यानी निश्चित ब्याज मिलता है. 
टैक्‍स बेनेफिट 
मल्‍टीपल अकाउंट ओनरशिप, लेकिन मैक्सिमम डिपॉजिट 15 लाख रुपये.
ज्‍वॉइंट अकाउंट की सुविधा
फंड मूवमेंट : निवेशक फंड को RD खाते में ट्रांसफर कर सकता है, जिससे अधिक ब्याज और लाभ कमाए जा सकते हैं.
नॉमिनी की सुविधा 
पैसे और ब्याज का आसान लेन-देन
रीइन्‍वेस्‍टमेंट : मैच्‍योरिटी के बाद आप पूंजी को फिर से उसी स्कीम में 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं और लाभ जारी रख सकते हैं.

POMIS : ब्याज का कैसे करें कैलकुलेशन 

ब्याज दर: 7.4 फीसदी सालाना
ज्‍वॉइंट अकाउंट से अधिकतम निवेश: 15 लाख रुपये
सालाना ब्याज: 1,11,000 रुपये
मंथली ब्याज: 9250 रुपये

इस स्‍कीम पर मौजूदा ब्‍याज दर 7.4 फीसदी सालाना है. इसमें जमा पैसों पर जो भी सालाना ब्‍याज होता है, उसे 12 हिस्‍से में बांट दिया जाता है, और वह हर महीने आपके अकाउंट में आ जाता है. इस स्‍कीम की मैच्‍योरिटी 5 साल है, लेकिन 5 साल बाद नए ब्‍याज दर के हिसाब से इसे आगे बढ़ा सकते हैं.

(source : india post)

