बिहार में चुनावी जंग: NDA या INDIA किसका वोट बैंक है ज्यादा मजबूत?

Bihar Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राज्य में चुनावी माहौल चरम पर है. सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा.

बाजार, चाय की दुकानें और पान की ठेलियां–हर जगह चुनावी उत्साह साफ देखा जा सकता है. हवा में NDA और INDIA के नारे गूंज रहे हैं. एक ओर “रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर एक बार NDA सरकार” के नारे सुने जा रहे हैं, वहीं विपक्षी समूह “6 और 11, NDA नौ दो ग्यारह” के साथ जवाब दे रहा है. बिहार की जनता अब अपनी पसंद के साथ चुनावी मिजाज तय करने की तैयारी में जुटी है.

Advertisment

राष्ट्रीय जनता दल (NDA) और INDIA गठबंधन दोनों ही युवाओं, महिलाओं और मुस्लिम-यादव वोटरों को अपनी तरफ करने में जुटे हैं.

लेकिन लोगों का फैसला क्या होगा ये चुनाव का नतीजा आने पर पता चलेगा जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलालनेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर यानी 'चिल्ड्रेन्सडे' को घोषित होगा. उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि NDA और INDIA गठबंधन इस चुनाव में क्या कर रहे हैं.

NDA बनाम INDIA

इस चुनाव की मुख्य टक्कर NDA और INDIA गठबंधन के बीच है.

NDA का नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड (JDU) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) कर रही है. इस गठबंधन का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. इसके अलावा इसमें जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा (HAM), उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) भी शामिल हैं.

इसके सामने INDIA ब्लॉक है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस कर रही है. इस गठबंधन का मुख्य चेहरा दो बार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं. इसके साथ कुछ वामपंथी दल –दीपंकर भट्टाचार्य की CPI (ML), डी. राजा की CPI, एमएबेबी की CPI (M) और विकासशील इंसान पार्टी (VIP), जिसका नेतृत्व मुकेश सहनी कर रहे हैं, भी इस गठबंधन में शामिल हैं.

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य

बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार है. 2024 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया था. उस समय उन्होंने कहा था कि “स्थिति ठीक नहीं थी”, और इसी वजह से RJD और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन टूट गया.

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी चाल बदलते हुए NDA का दामन थामा और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रिकॉर्ड नौवीं बार शपथ ली. उनके उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ग्रहण की.

नीतीश कुमार का यह 2024 का राजनीतिक फेर, जो उनकी पांचवीं बड़ी पारी थी, एक बात साफ कर गया –पटना की सत्ता बनाए रखने के लिए वह गठबंधन बदलने में पीछे नहीं हटेंगे.

Also Read: Bihar Election 2025 : तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी का हल्ला बोल, आरजेडी ने पूछा- आप किसे बनाएंगे मुख्यमंत्री

बिहार की पहली गठबंधन सरकार

बिहार में गठबंधन राजनीति नई नहीं है. 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा ने बिहार की पहली गैर-कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. हालांकि, यह सरकार सिर्फ 11 महीने ही चल पाई, क्योंकि अंदरूनी मतभेदों के चलते टूट गई. लेकिन इसने आने वाले दशकों में गठबंधन आधारित राजनीति की नींव रख दी.

बिहार में पहली NDA सरकार

बिहार में पहली NDA सरकार को सत्ता में आने का मौका संयोग से मिला. फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला. हालांकि RJD सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वह सरकार बनाने में सफल नहीं हो सकी. बहुमत न होने की वजह से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और अक्टूबर-नवंबर 2005 में नए चुनाव कराए गए.

इस चुनाव में बिहार ने बदलाव के लिए स्पष्ट रूप से वोट दिया, क्योंकि RJD के शासन में राज्य भ्रष्टाचार, जातिवाद और गरीबी से जूझ रहा था. चुनाव में JD(U) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे 88 सीटें मिलीं, इसके बाद BJP के 55, RJD के 54 और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिलीं.

JD(U) और BJP ने मिलकर आसानी से बहुमत हासिल किया और बिहार में पहली NDA सरकार बनाई. इस सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार ने किया, जिन्होंने RJD के 15 साल लंबे शासन का अंत किया.

जल्द ही लोगों ने कुमार के “न्याय के साथ विकास” नारे को उनके शासन मॉडल के साथ जोड़ दिया. उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल की और इन्फ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया. इसके चलते JD(U) ने अगले चुनाव में और मजबूत प्रदर्शन करते हुए 115 सीटें जीतीं.

NDA ने फिर से सरकार बनाई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने. गठबंधन ने 206 सीटें जीतीं, जबकि RJD को सिर्फ 22 सीटें मिलीं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह राज्य का एक सबसे निष्पक्ष चुनाव था, जिसमें कोई मतदान से जुड़ी हिंसा या खून-खराबा नहीं हुआ.

लेकिन यह शांति लंबे समय तक नहीं टिक सकी.

Also Read: Bihar Election 2025 : बिहार में महागठबंधन पूरी तरह एकजुट - लालू और तेजस्वी से मिलने के बाद अशोक गहलोत का बड़ा दावा

नीतीश कुमार और NDA का टकराव

जब 2013 में नरेंद्र मोदी को NDA का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया गया, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया और कहा कि इससे पहले कि वह पार्टी में लौटें वह “धूल में मिल जाएंगे.” इस अलगाव का उन्हें भारी नुकसान हुआ, क्योंकि JD(U) ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ दो सीटें जीतीं, जबकि 2009 में उन्हें 20 सीटें मिली थीं. चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी की खराब प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी ली.

“ डमी CM” जीतन राम मांझी की सरकार

जीतन राम मांझी, जिन्हें कई लोग “डमीCM” कहकर बुलाते थे, ने बिहार में केवल दस महीने तक सरकार चलाई. बाद में उन्हें नीतीश कुमार के CM बनने के लिए इस्तीफा देने के लिए कहा गया. जब मांझी ने मना कर दिया, तो JD(U) ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया.

इसके बाद उन्होंने विश्वास मत से पहले इस्तीफा दे दिया और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा-सेक्युलर (HAM-S) नाम से अपनी नई पार्टी बनाई.

महागठबंधन की छोटी पारी

2015 में नीतीश कुमार ने RJD और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और BJP को हराया. इस दौरान तेजस्वी यादव उनके उप मुख्यमंत्री बने.

लेकिन सिर्फ दो साल बाद, नीतीश कुमार फिर से NDA में लौट आए, क्योंकि RJD के साथ उनके मतभेद बढ़ गए थे. 2019 के लोकसभा चुनाव में JD(U) ने 16 सीटें जीतीं –जो पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर थी. 2020 तक BJP और मजबूत हो गई और उसे 74 सीटें मिलीं, जबकि JD(U) 43 सीटों पर सिमट गई, लेकिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद अभी भी बनाए रखा.

Also Read: Midwest ने स्टॉक मार्केट में डेब्‍यू पर दिया 10% रिटर्न, लिस्टिंग के बाद किन बातों पर रखें नजर?

2022 में बिहार राजनीति का नया मोड़

फिर 2022 आया और बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया. नीतीश कुमार, जिन्हें लोग “पलटू कुमार” कहने लगे थे, ने NDA छोड़कर INDIA ब्लॉक बनाने का फैसला किया. इस गठबंधन की नींव भारतीय राष्ट्रीय लोक दल (INLD) के नेता ओम प्रकाश चौटाला द्वारा 25 सितंबर 2022 को आयोजित रैली में रखी गई थी. नीतीश कुमार जिन्होंने 2022 में कहा था कि सभी पार्टियों को BJP को हराने के लिए एकजुट होना चाहिए, ने इस गठबंधन की पहली बैठक की अध्यक्षता की, लेकिन पांचवीं बैठक के बाद वह गठबंधन छोड़कर वापस चले गए.

अनुभवी नेता नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से NDA का दामन थामकर साबित कर दिया कि “नीतीशसबके हैं.” चुनाव में BJP केंद्र में बहुमत के निशान तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन उसने अपने साथियों के साथ सरकार बनाई, जिनमें JD(U) और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) शामिल हैं, जिन्होंने क्रमशः 12 और 16 सीटें जीतीं.

NDA की ताकत और कमजोरियां

NDA बिहार चुनाव में एक मजबूत गठबंधन और स्पष्ट सीट शेयरिंगफॉर्मूला के साथ उतर रही है. इसमें BJP और JD(U) 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) 29 सीटों पर लड़ रही है, और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा छह-छह सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत फैलाव वाला जातीय समर्थन और “ब्रांड मोदी” और नीतीश कुमार की दोहरी सरकार है जो 2015 से पटना में सत्ता संभाल रहे हैं.

हालाँकि नीतीश कुमार कई बार गठबंधन बदल चुके हैं, फिर भी कई लोग उन्हें बिहार में अच्छी सरकार देने वाले नेता के रूप में देखते हैं. NDA अपने 2024 के प्रदर्शन पर भी भरोसा कर रही है, जब JD(U) ने 16 सीटें जीतीं थीं जबकि RJD को सिर्फ 4 सीटें मिलीं थीं.

हालाँकि, बेरोजगारी, खराब सड़कें और पलायन जैसे मुद्दे अभी भी राज्य को कमजोर कर रहे हैं, और नीतीश कुमार का “न्याय के साथ विकास” का नारा अब कहीं नजर नहीं आता. BJP भी पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और अब वह अपने सहयोगियों पर पहले से ज्यादा निर्भर है.

नीतीश कुमार के बार-बार के राजनीतिक पलटाव NDA की स्थिति को कमजोर कर सकते हैं, भले ही उनके पास अभी भी भरोसेमंद मतदाता हैं.

Also Read: छठ महापर्व: जानिए नहाय-खाय से उषा अर्घ्य तक छठ पूजा 2025 की तारीखें और पूजा समय

INDIA ब्लॉक की ताकत और कमजोरियां

INDIA ब्लॉक, जिसका नेतृत्व RJD और कांग्रेस कर रहे हैं, मुख्य रूप से मुस्लिम-यादव वोटरों पर भरोसा करता है. इस गठबंधन में CPI, CPI(M), और CPI(ML) जैसे वामपंथी दल भी शामिल हैं, जो इसे मजबूत संगठनात्मक आधार देते हैं. इस बार यह गठबंधन कल्याण योजनाओं से सामाजिक न्याय की दिशा में फोकस कर रहा है. उनके 10-बिंदु वाले घोषणा पत्र में आरक्षण का विस्तार, EBCs को सशक्त बनाना, और हाशिए पर रहे समूहों को शामिल करना शामिल है.

हालांकि, इस गठबंधन को अक्सरप्रतिक्रियाशील माना जाता है और इनमें बिहार के विकास के लिए साफ और भविष्य-उन्मुख दृष्टिकोण पेश करने में कमी दिखती है.

एक और बड़ी चुनौती है RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जुड़ी भ्रष्टाचार की छवि. उनकी कुख्यात फ़ोडर घोटाला में भूमिका, RJD की स्थापना और 1997 में उनकी पत्नी राबड़ी देवी का बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनना अक्सर उनके सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव के काम पर छाया डाल देता है, जो RJD का वर्तमान चेहरा हैं.

हालाँकि INDIA ब्लॉक ने पिछली विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई, क्योंकि NDA ने बिहार की 40 में से 30 सीटें जीत लीं.

अब जब बिहार फिर से चुनाव की तैयारी कर रहा है, सवाल ये है क्या NDA का विकास का नारा INDIA ब्लॉक के सामाजिक न्याय के एजेंडे के सामने टिक पाएगा?

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.