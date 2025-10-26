LIC को कोई पत्र नहीं लिखा गया, अधिकारी ने रिपोर्ट को बताया गलत, अडानी ग्रुप में 32,000 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ा है मामला

भारत सरकार के एक अधिकारी ने वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को गलत बताया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के अधिकारियों ने मई में एक प्रस्ताव तैयार कर उसे आगे बढ़ाया, जिसके तहत एलआईसी से लगभग 3.9 अरब डॉलर (करीब 32,000 करोड़ रुपये) अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश कराने की बात कही गई थी.

अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक बयान में साफ कहा कि डीएफएस ने एलआईसी को अडानी ग्रुप में निवेश करने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा है. अधिकारी ने कहा, “मीडिया में जिन दस्तावेजों का जिक्र किया जा रहा है, वे वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के नहीं हैं. यह सच नहीं है कि डीएफएस ने एलआईसी को अडानी कंपनियों में निवेश करने के लिए कोई पत्र लिखा था. डीएफएस इस तरह के पत्र एलआईसी को नहीं लिखता.”

एलआईसी ने भी अमेरिकी मीडिया प्लेटफार्म की दावे खारिज कर दिए और कहा, “वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा लगाए गए आरोप कि एलआईसी के निवेश निर्णय बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं, गलत, निराधार और सत्य से बहुत दूर हैं.”

अडानी ग्रुप ने भी किसी कथित सरकारी योजना में एलआईसी के फंड को उनके लिए निर्देशित करने में अपनी कोई भूमिका होने से साफ इनकार किया है. समूह के प्रवक्ता ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया, “एलआईसी कई कॉर्पोरेट समूहों में निवेश करता है और अडानी को विशेष लाभ देने का सुझाव देना भ्रामक है. इसके अलावा, एलआईसी ने हमारे पोर्टफोलियो में निवेश से लाभ भी कमाया है.”

वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट द्वारा लगाए गए आरोप

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि उसने यह कहानी एलआईसी और भारत के वित्त मंत्रालय की शाखा DFS के दस्तावेजों, उन संस्थाओं के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के इंटरव्यू और अडानी समूह की फाइनेंस से जुड़े तीन भारतीय बैंकरों से जानकारी लेकर बनाई है.

रिपोर्ट में कहा गया कि दो अधिकारी जिन्होंने मामले की जानकारी दी, उनके अनुसार DFS ने एलआईसी और सरकार के थिंक-टैंक नीति आयोग के साथ मिलकर निवेश योजना तैयार की और इसे वित्त मंत्रालय ने मंजूर किया. दस्तावेजों में अडानी को “दूरदर्शी उद्यमी” बताया गया और कहा गया कि उनकी कंपनी ने कई बड़े संकटों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है.

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि यह प्रस्ताव उसी महीने सामने आया जब अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड ने अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए लगभग 585 मिलियन डॉलर का बॉन्ड जारी करने का प्रयास किया. 30 मई को अडानी ग्रुप ने बताया था कि पूरा बॉन्ड सिर्फ एक ही निवेशक LIC द्वारा फाइनेंस किया गया, और इस डील को लेकर विपक्षी नेताओं और जानकारों ने सवाल खड़े किए और इसे जनता के पैसे के दुरुपयोग के रूप में बताया.

DFS के दस्तावेज़ों में यह भी माना गया कि इस निवेश में जोखिम था. अडानी की सिक्योरिटी विवादों के प्रति संवेदनशील है, जिससे कीमतों में अस्थायी उतार-चढ़ाव हो सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, दस्तावेज़ और इंटरव्यू यह दिखाते हैं कि यह सिर्फ एक हिस्सा था एक बड़े प्लान का, जिसमें भारतीय अधिकारी टैक्सपेयर्स के पैसे को देश के एक बहुत ही प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से जुड़े अरबपति के कॉंग्लोमरट (अडानी ग्रुप) तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे.

दस्तावेज़ में यह भी लिखा था कि 2023 में हिन्डेनबर्ग रिपोर्ट के बाद एलआईसी को करीब $5.6 बिलियन का नुकसान हुआ, और फरवरी 2023 तक निवेश की वैल्यू लगभग $3 बिलियन रह गई. मार्च 2024 तक यह बढ़कर $6.9 बिलियन हो गई, लेकिन नुकसान पूरी तरह नहीं भरा था. वर्तमान मार्केट वैल्यू पता नहीं थी.

कांग्रेस ने पब्लिक अकाउंट्स कमिटी से जांच की मांग की है. उनके प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, “सवाल उठता है कि वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों ने किस दबाव में यह तय किया कि उनका काम एक निजी कंपनी की मदद करना है, जो गंभीर अपराध के आरोपों के कारण फंडिंग में मुश्किल में है? क्या यह ‘मोबाइल फोन बैंकिंग’ का textbook केस नहीं है?”

3.9 बिलियन डॉलर के आरोपों पर एलआईसी की प्रतिक्रिया

अपने बयान में, एलआईसी ने कहा, "लेख में आरोपित ऐसा कोई दस्तावेज़ या योजना एलआईसी द्वारा कभी तैयार नहीं की गई है, जो एलआईसी द्वारा अडानी समूह की कंपनियों में धन निवेश करने का रोडमैप तैयार करती हो. निवेश संबंधी निर्णय एलआईसी द्वारा विस्तृत जाँच-पड़ताल के बाद बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं. वित्तीय सेवा विभाग या किसी अन्य निकाय की ऐसे निर्णयों में कोई भूमिका नहीं होती.... लेख में दिए गए ये कथित बयान एलआईसी की सुस्थापित निर्णय प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाने और एलआईसी की प्रतिष्ठा और छवि तथा भारत में वित्तीय क्षेत्र की मज़बूत नींव को धूमिल करने के इरादे से दिए गए प्रतीत होते हैं."

बीमा कंपनी के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सरकारी जीवन बीमा कंपनी को अदानी समूह में 3.9 अरब डॉलर के निवेश के बारे में डीएफएस से कोई पत्र या दस्तावेज़ नहीं मिला है. एलआईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एलआईसी ने अदानी समूह में निवेश के लिए डीएफएस से कोई मंज़ूरी नहीं मांगी है. यह सच नहीं है."

"एलआईसी के सभी निवेश दीर्घकालिक हैं. यह आईआरडीएआई के नियमों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है. अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में एलआईसी का निवेश लगभग 39,000 करोड़ रुपये है. इनमें से कई निवेश तो अदाणी समूह के स्वामित्व में आने से पहले ही किए गए थे," कार्यकारी ने एक्सप्रेस को बताया.

कार्यकारी ने एक्सप्रेस को बताया, "रिलायंस, टाटा और बिड़ला जैसे अन्य व्यावसायिक समूहों में एलआईसी का निवेश अडानी में उसके निवेश से कहीं ज़्यादा है. अडानी पोर्ट के एनसीडी में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश उसके सालाना 5-6 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश का एक प्रतिशत से भी कम है."

अडानी समूह में एलआईसी का निवेश

द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 2 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, LIC ने अडानी समूह में अपने निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की है. सितंबर 2020 से केवल आठ तिमाहियों में, अडानी समूह की सात सूचीबद्ध कंपनियों में से चार में LIC की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ी. उस समय सार्वजनिक खुलासे से पता चला कि 1 दिसंबर, 2022 तक, इन कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी का मूल्य 74,142 करोड़ रुपये था, जो अडानी समूह के 18.98 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण का लगभग 3.9 प्रतिशत है. LIC के 9.3 लाख करोड़ रुपये (जून 2022 तक) के कुल इक्विटी पोर्टफोलियो में, अकेले अडानी समूह में उसके निवेश का हिस्सा 7.8 प्रतिशत था.

बीमाकर्ता का जोखिम केवल दो वर्षों में लगभग दस गुना बढ़ गया था, जो सितंबर 2020 में ₹7,304 करोड़ (प्रबंधन के तहत इसकी इक्विटी परिसंपत्तियों का 1.24 प्रतिशत) से बढ़कर दिसंबर 2022 तक ₹74,000 करोड़ से अधिक हो गया.

हालाँकि, जनवरी 2023 के बाद अडानी के शेयरों का मूल्य भारी दबाव में आ गया, जब अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर "शेयरों में खुलेआम हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी" का आरोप लगाया. नवंबर 2024 में एक अमेरिकी अदालत द्वारा ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए ₹2,000 करोड़ की रिश्वतखोरी योजना का आरोप लगाने के बाद यह गिरावट और गहरी हो गई. 22 महीनों में, निवेशकों ने अडानी की दस कंपनियों के बाजार मूल्य में अनुमानित ₹7 लाख करोड़ ($82.9 बिलियन) की गिरावट देखी.

अडानी ग्रुप को राहत देते हुए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 19 सितंबर, 2025 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उठाए गए स्टॉक हेरफेर और फंड डायवर्जन के आरोपों को खारिज कर दिया. दो अलग-अलग आदेशों में, नियामक ने माना कि अडानी की संस्थाओं ने संबंधित-पक्ष लेनदेन के मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया है.