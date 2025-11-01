PM Kisan Yojana: बिहार चुनाव से कितने दिन पहले मिलेंगे 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2000 रुपये, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पर क्या है बिग अपडेट?

PM Kisan Yojana 21th Installment Big Update: देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN) योजना की 21वीं किस्त का इंतजार है, और यह किस्त ऐसे समय में आने वाली है जब बिहार में चुनावी माहौल गरमाने लगा है. बिहार के 73 लाख से ज्यादा किसानों समेत देश के बाकी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी इस 2000 रुपये की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
वोटिंग से कितने दिन पहले मिलेगी 21वीं किस्त?
नवंबर महीने की आज से शुरूआत हो चुकी है. इंटरनेट और अन्य डिजिटल प्लेटफार्म में चल रही खबरों की मानें तो इस महीने आगामी बिहार चुनाव से पहले 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करोड़ों किसानों को 21वीं किस्त जारी किए जानें की उम्मीद हैं. लेकिन यह किस्त वोटिंग से कितने दिन पहले जारी की जाएगी. इस सवाल के जवाब का इतंजार करोड़ों लाभार्थी किसानों को है.
इन राज्यों में बंट चुकी है 21वीं किस्त
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय मदद, तीन बराबर किस्तों में हर चार महीने पर 2000-2000 रुपये करके मिलती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक देशभर के लाभार्थी किसानों को 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जबकि आपदा प्रभावित राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के पात्र किसानों को 21वीं किस्त तक का लाभ मिल चुका है.
पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त पर क्या है बिग अपडेट?
इस बार 21वीं किस्त जारी होने से पहले जिला प्रशासन और राज्य सरकारें जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी हैं. किसानों को लगातार e-KYC अपडेट करने और बैंक खाते से आधार लिंक कराने की अपील की जा रही है, ताकि कोई किस्त अटकी न रहे. हाल ही में मध्य प्रदेश के देवास जिला प्रशासन ने अपने एक्स (X) पोस्ट के जरिए कहा कि “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका आधार बैंक खाते से लिंक और e-KYC पूरा है.
➡️प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ईकेवायसी और आधार बैंक खाते से लिंक होने पर ही मिलेगी
➡️जिले में लगभग 08 हजार किसान है, जिनका ईकेवायसी किया जाना शेष है।
इससे पहले कुछ इसी तरह, उत्तराखंड कृषि विभाग ने भी 27 अक्टूबर 2025 को किसानों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपनी e-KYC करवाएं, अन्यथा अगली किस्त रुकी रह जाएगी.
केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी 25 अक्टूबर 2025 को आधार सीडिंग, e-KYC जैसी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर राज्य सरकारों, खास कर तमिलनाडु सरकार से पात्र किसानों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेजने की बात राज्य में आयोजित एक चौपाल के दौरान किसानों से बीतचीत के बाद कही थी, ताकि उन्हें भी अगली किस्त का लाभ मिल सके.
e-KYC करना है आसान, मोबाइल से सिर्फ 4 स्टेप में पूरी करें प्रक्रिया
किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने PM-KISAN eKYC प्रक्रिया को और सरल बना दिया है. अब किसान बिना CSC केंद्र गए, अपने मोबाइल से ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
- PM-KISAN Mobile App डाउनलोड करें
- आधार नंबर और बेनिफिशियरी आईडी से लॉगिन करें
- मोबाइल पर आए OTP को भरें
- फिर फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) से अपनी पहचान वेरीफाई करें
बस कुछ क्लिक में e-KYC पूरी हो जाएगी और अगली किस्त का रास्ता साफ हो जाएगा.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत अब तक जारी 20 किस्तों में से अधिकांश किस्तें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों से लाभार्थी किसानों को एक साथ जारी की हैं. लेकिन 21वीं किस्त इस बार प्रधानमंत्री की बजाय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फेज-वाइज जारी की गई.
इस किस्त का पहला चरण 26 सितंबर 2025 को शुरू हुआ, जब आपदा प्रभावित राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पात्र किसानों के खातों में दो हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की गई. इसके बाद 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू-कश्मीर के लाभार्थी किसानों को भी यह 21वीं किस्त जारी की गई. हाल ही में इन राज्यों में आई प्राकृतिक आपदाओं से कृषि गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ा था, इसलिए इन इलाकों को प्राथमिकता देते हुए एडवांस में 2000 रुपये की किस्त जारी करने की घोषणा सरकार की ओर से की गई थी.
किसानों को कब मिलेंगे 2000 रुपये
पीएम किसान योजना को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की ओर से जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने से जुड़ी अपील आमतौर तब ज्यादा देखने को मिलती है जब योजना की अगली किस्त की तारीखें नजदीक हों. अगली किस्त के पैसे समय पर आपको मिले इसके लिए सभी जरूरी औपचारिकतराएं जैसे बैंक खाते से आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर की लिकिंग, ई-केवाईसी, लैंड रिकॉर्ड वेरीफिकेशन और फार्मर रजिस्ट्री जल्द पूरी करें.
जैसा कि हम सब जानते हैं, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर बाकी राज्यों जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अन्य में बड़ी संख्या में किसानों को 21वीं किस्त की तारीख को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं.
जैसे-जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पीएम किसान की 21वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हैं. अगर सबकुछ तय समय पर रहा, तो किसानों के खातों में नवंबर के शुरुआती दिनों में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर हो सकती है. सरकार की कोशिश है कि कोई पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे. बशर्ते उसकी e-KYC और आधार-बैंक लिंकिंग पूरी हो चुकी हो.
जानकारी या शिकायत कहां करें
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारी या किसी भी सवाल के लिए किसान नीचे दिए माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं.
- PM-KISAN Mobile App
- PM-KISAN AI चैटबॉट – किसान ई-मित्र
- नज़दीकी CSC केंद्र
यानी ऊपर दिए सभी विकल्प उपलब्ध हैं.