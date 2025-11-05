University Rankings: पीएम मोदी ने भारतीय संस्थानों में ‘रिकॉर्ड वृद्धि’ की सराहना की; एशिया के शीर्ष 100 में शामिल 5 IITs

University Rankings: मंगलवार, 4 नवंबर को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में भारत के सात शैक्षणिक संस्थानों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है. इन प्रभावशाली आंकड़ों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने देश की वैश्विक शिक्षा क्षेत्र में प्रगति की सराहना करते हुए अपने आधिकारिक X अकाउंट पर इसकी प्रशंसा की.

Also Read: SIP 15×15×15 strategy : कम समय में 1 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एसआईपी की परफेक्ट स्ट्रैटेजी

Advertisment

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स: एशिया 2026 पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में पिछले एक दशक में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत सरकार हमारे युवाओं को अनुसंधान और इनोवेशन पर केंद्रित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. साथ ही उन्होंने बताया कि देश में शिक्षा संस्थानों की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.

Also Read: SBI का शेयर 1,100 रुपये के भी जाएगा पार, Buy रेटिंग के साथ मिला हाई टारगेट प्राइस

अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने QS Quacquarelli Symonds के वाइस प्रेसिडेंट (स्ट्रैटेजी और एनालिटिक्स) Matteo Quacuarelli द्वारा साझा किए गए LinkedIn पोस्ट का भी उल्लेख किया. Quacuarelli ने कहा कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में भारत का उल्लेखनीय उदय अनुसंधान उत्पादकता, इनोवेशन और संस्थागत क्षमता में हुए एक दशक के परिवर्तन को दर्शाता है.

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दस वर्षों में रैंकिंग्स में भारत का प्रतिनिधित्व दस गुना बढ़ा है, जो एशिया के उच्च शिक्षा परिदृश्य में देश के बढ़ते योगदान को स्पष्ट करता है. Quacuarelli ने यह भी कहा कि भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू किए हुए पांच साल पूरे कर लिए हैं और इसका प्रभाव एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स: एशिया 2026 ने भारत को “रिसर्च हब” कहा है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने इस क्षेत्र में 1,125% की वृद्धि दर्ज की है. वर्ष 2016 में जहां भारत की केवल 24 विश्वविद्यालयें रैंकिंग में थीं, वहीं 2026 में यह संख्या बढ़कर 294 हो गई है.

सर्वे के अनुसार, भारत ने पेपर प्रति फैकल्टी श्रेणी में शानदार प्रदर्शन किया है — एशिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में भारत के 5 और शीर्ष 50 में 28 विश्वविद्यालय शामिल हैं.

Also Read: जानिए कैसे खर्च घटाए बिना बनाया जाए ₹10 लाख का सेफ्टी फंड

एशिया रैंकिंग में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय

हालांकि नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति में थोड़ी गिरावट देखी गई है और कुछ IIT अपने पिछले स्थानों से नीचे आए हैं, फिर भी 7 IITs शीर्ष 150 में शामिल हैं. इस गिरावट के बावजूद, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय एशिया की शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल हुए हैं.

Also Read: रिलीज़ से पहले यामी गौतम की ‘हक़’ घिरी विवादों में- शाह बानो की बेटी पहुँची हाईकोर्ट

QS ने एक बयान में कहा कि सात भारतीय संस्थान QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में शीर्ष 100 में, 20 संस्थान शीर्ष 200 में और 66 संस्थान शीर्ष 500 में शामिल हैं. इस एशियाई रैंकिंग तालिका में IIT-दिल्ली (IIT Delhi) 59वें स्थान पर रहते हुए लगातार पाँचवें वर्ष भारत का सर्वोत्तम संस्थान घोषित हुआ.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.