रिलीज़ से पहले यामी गौतम की ‘हक़’ घिरी विवादों में- शाह बानो की बेटी पहुँची हाईकोर्ट

रिलीज़ से कुछ ही दिन पहले यामी गौतम धर और इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म ‘हक़’ एक बड़े विवाद में फंस गई है. यह फिल्म ऐतिहासिक शाह बानो बेगम केस से प्रेरित है और अब शाह बानो के परिवार ने इस पर कानूनी कार्रवाई की है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

सियासत की रिपोर्ट के अनुसार, शाह बानो बेगम की बेटी सिद्दिका बेगम ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दायर की है. उनका आरोप है कि फिल्म में उनकी मां की कहानी बिना परिवार की अनुमति के इस्तेमाल की गई है और इसमें कई तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है.

Advertisment

यह याचिका वकील तौसीफ वारसी के माध्यम से दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि ‘हक़’ शरिया कानून को गलत तरीके से पेश करती है और इससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं. वारसी ने एएनआई से कहा, “यह फिल्म मशहूर केस M.A. Khan बनाम शाह बानो बेगम पर आधारित है. यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब एक मुस्लिम महिला ने भरण-पोषण के लिए केस लड़ा और जीता. किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी या नाम का उपयोग करने से पहले उसकी सहमति लेना जरूरी है क्योंकि यह निजता के अधिकार (Right to Privacy) के तहत आता है.”

परिवार ने अदालत से फिल्म की रिलीज़ पर अस्थायी रोक (stay order) लगाने की मांग की है. मामले की सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है.

Also Read: जानिए कैसे खर्च घटाए बिना बनाया जाए ₹10 लाख का सेफ्टी फंड

शाह बानो केस से प्रेरित कहानी

फिल्म हक़ वर्ष 1985 के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के ऐतिहासिक फैसले- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम से प्रेरित है. इस फैसले ने भारतीय कानून के तहत मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार को मान्यता दी थी, जिससे पूरे देश में धार्मिक और राजनीतिक बहस छिड़ गई थी.

फिल्म पत्रकार जिग्ना वोरा की किताब “बानो: भारत की बेटी” पर आधारित है और इसे एक भावनात्मक और कोर्टरूम ड्रामा के रूप में पेश किया गया है.

Also Read: SIP 15×15×15 strategy : कम समय में 1 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एसआईपी की परफेक्ट स्ट्रैटेजी

मुख्य भूमिकाओं में यामी गौतम और इमरान हाशमी

फिल्म में यामी गौतम एक ऐसी महिला “शाज़िया बानो” का किरदार निभा रही हैं जो अपने पति और समाज के खिलाफ न्याय के लिए संघर्ष करती है. इमरान हाशमी उनके पति अब्बास खान का किरदार निभा रहे हैं. अब्बास जो एक वकील है, अदालत में खुद अपनी पत्नी के खिलाफ खड़ा होता है. उनके बीच की यह लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि विचारधारा और व्यक्तिगत संबंधों की टकराहट भी है.

फिल्म के निर्देशक सुपर्ण वर्मा ने इसे “आस्था, कानून और साहस” पर आधारित कहानी बताया है. उन्होंने कहा, “यह एक ऐसी कहानी है जो बराबरी और न्याय पर असहज लेकिन ज़रूरी सवाल उठाती है.”

Also Read: SBI का शेयर 1,100 रुपये के भी जाएगा पार, Buy रेटिंग के साथ मिला हाई टारगेट प्राइस

‘हक़’ का ट्रेलर

फिल्म का ट्रेलर इंटेंस कोर्टरूम सीन्स, भावनात्मक संवादों और एक महिला के साहसिक संघर्ष को दिखाता है. यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि समाज में न्याय और धर्म के टकराव की गहराई को उजागर करता है. फिल्म में शीबा चड्ढा, डेनिश हुसैन, असीम हत्तनगड़ी और नई अभिनेत्री वर्तिका सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं.

Also Read: Bank Holiday Alert : 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर बैंक बंद रहेंगे?

आगे क्या होगा

जैसे-जैसे याचिका की सुनवाई नजदीक आती जा रही है, यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 7 नवंबर को निर्धारित तारीख पर रिलीज़ होती है या नहीं. यह विवाद फिल्म को और भी ज्यादा चर्चा में ले आया है जो पहले से ही साल की सबसे प्रतीक्षित कोर्टरूम ड्रामाओं में से एक मानी जा रही थी.

फिलहाल, दर्शक और फिल्म इंडस्ट्री दोनों की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं जो यह तय करेगा कि ‘हक़’ थिएटर तक पहुंचेगी या नहीं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.